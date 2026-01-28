Precio del oro se disparó a USD 5.100: esto es lo que ganarían las empresas mineras en Colombia

Más del 80% del oro exportado desde Colombia proviene de fuentes ilegales, generando preocupación sobre la legalidad y transparencia del sector aurífero - crédito Creative Commons

El oro consolidó su histórico ascenso en los mercados internacionales, superando la barrera de los 5.100 dólares por onza (unos $18.676.149), mientras una atmósfera de incertidumbre económica y política mundial redefine las estrategias de inversión.

Este fenómeno no solo revalorizó el metal precioso en el mundo, sino que transformó el panorama de la industria aurífera en Colombia, donde tres compañías lideran la explotación y exportación del mineral en plena bonanza.

Además, el auge del oro influye en el empleo, los ingresos regionales y la dinámica de inversión social, a la vez que mantiene tensiones sobre la legalidad de la producción.

Durante la madrugada del lunes 26 de enero, el oro registró un nuevo máximo de 5.111,07 dólares por onza, desplazando a la plata, que también alcanzó su propio récord al cotizarse en 109 dólares por onza.

De acuerdo con datos del Dane a noviembre de 2025, las exportaciones colombianas de oro ascendieron a 3.886 millones de dólares, lo que lo ubica como el tercer producto más vendido del país, un crecimiento del 8,5% respecto a los 3.548 millones de dólares obtenidos en el mismo periodo de 2024.

Este aumento se explica exclusivamente por el alza del precio internacional, ya que el volumen exportado cayó de 62 a 50 toneladas en doce meses.

El epicentro de la producción nacional es Antioquia, que supera las 42 toneladas anuales, seguido a distancia por departamentos como Chocó, Bolívar y Córdoba.

En esta región, el oro representa más del 40% de las exportaciones departamentales, fortaleciendo los ingresos municipales y el empleo formal.

En el caso de municipios como Segovia y Remedios, la empresa Aris Mining ha vinculado directamente la inversión social y en infraestructura al comportamiento del mercado: ante un mayor precio del oro, la empresa incrementa su apoyo a proyectos educativos y de obras civiles.

El mercado mundial ha respondido a la inestabilidad de monedas y a las tensiones geopolíticas: conflictos en Ucrania y Gaza, amenazas arancelarias desde Estados Unidos y la persistente especulación económica han consolidado al oro como el principal refugio de valor. Max Belmont, gestor de carteras de First Eagle Investment Management, explicó a Bloomberg: “El oro es la inversa de la confianza”, y mientras persista la incertidumbre global, los bancos centrales seguirán aumentando sus reservas áureas.

Tres empresas se consolidan como las grandes beneficiarias del auge. Zijin-Continental Gold, controlada por el conglomerado chino Zijin, opera la mina de Buriticá en Antioquia, que en 2024 obtuvo una producción de 322.470 onzas y generó más de 1,4 billones de pesos en impuestos y regalías. La empresa es presidida por Zou Laichang y dirigida por Lin Hongfu, ambos destacados en la escena empresarial asiática.

En segundo lugar, Aris Mining, con operaciones en Segovia y Marmato, alcanzó las 210.955 onzas de oro en 2024 bajo la dirección de Neil Woodyer, tras la salida de Ian Telfer. Destaca el impacto de sus programas de coexistencia minera: el 50% de su producción proviene de pequeños mineros formalizados, que experimentan incrementos directos en sus ingresos por el precio récord.

Un portavoz de Aris Mining subrayó a El Colombiano que “el incremento del precio del oro debe verse también como una oportunidad para avanzar en la viabilidad de los proyectos de expansión”, incluyendo infraestructuras como la planta CIP y acuerdos con socios mineros internos como MyC Compañía Minera y Kabood S.A.S.

La tercera protagonista es Mineros S.A., actualmente bajo control de Sun Valley Investments, liderada por el empresario indio Vikram Sodhi. La compañía, referente en minería aluvial en municipios como Nechí, El Bagre y Zaragoza, reportó 82.017 onzas de oro extraídas en 2024. Entre enero de 2024 y diciembre de 2025, su acción logró una rentabilidad total del 903% en dólares y se posicionó como la de mejor rendimiento en la Bolsa de Valores de Colombia durante dos años seguidos. Su valor empresarial ronda los 637 millones de dólares por cada 100.000 onzas.

Este escenario de máximos históricos para el oro permite a las mineras procesar materiales de menor concentración y financiar nuevos proyectos de exploración.

Aris Mining señaló a El Tiempo que este dinamismo “fortalece la sostenibilidad del negocio y, al mismo tiempo, potencia el impacto económico y social positivo en los territorios donde operamos”, haciendo que el número de colaboradores directos e indirectos aumente y se eleven los pagos de regalías e impuestos.

Las cifras oficiales muestran el contraste entre valor y volumen exportado. Según el Dane, aunque el volumen de oro exportado cayó un 21,3% en toneladas, el precio internacional elevado elevó el ingreso por tonelada de 58 millones de dólares en 2024 a 77 millones de dólares en 2025, un crecimiento del 33%. De este modo, Colombia ascendió hasta el puesto 17 en el mundo y cuarto en América Latina como país productor.

No obstante, el auge del oro también expone persistentes retos en materia de legalidad. Las estimaciones oficiales reconocen que más del 80% del oro exportado desde Colombia proviene de fuentes ilegales, lo que opaca el impacto positivo del aumento de precios.

Además, en medio de las discusiones, el presidente Gustavo Petro criticó la política monetaria al declarar que Colombia sería “mucho más rica si el Banco de la República no hubiera abandonado la compra de oro por seguir diseños extranjeros”, condenando la transición al dólar y a medios electrónicos como meros sustitutos del respaldo en oro.

Finalmente, los análisis de entidades internacionales como UBS Global Wealth Management anticipan una posible continuación en la tendencia alcista, estimando que la onza podría llegar a 5.400 dólares durante el año, impulsada por la persistencia de factores especulativos y las presiones arancelarias en el comercio internacional promovidas por Estados Unidos.