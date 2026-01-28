Colombia

Policías se convirtieron en héroes como bomberos improvisados en Bogotá: arriesgaron sus vidas para salvar a una familia de un incendio

El caso se presentó en uno de los domicilios ubicados en el barrio Marsella, en la localidad de Kennedy

Guardar
El caso se presentó en el tercer piso del inmueble - crédito Mebog

Dos uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá lograron evitar la propagación de un incendio en una vivienda del barrio Marsella en Kennedy, tras una intervención inmediata en respuesta al llamado de la comunidad.

Esto les valió ganarse el rótulo de “héroes” por parte la comunicad ubicada en el suroccidente de la capital colombiana, debido que pusieron en riesgo su integridad con un solo fin: sacar sanos y salvos a los residentes de la casa.

El caso se conoció en redes sociales desde la tarde del martes 27 de enero de 2026, luego de que el periodista Edgar Pacheco compartió un video en su cuenta de Instagram agradeciéndole a los uniformados el haber puesto en peligro sus vidas por su servicio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El origen de la emergencia se encuentra en una de las habitaciones del inmueble, y allí se desató la conflagración antes de la llegada de los bomberos.

Tras romper una ventana, los policías emplearon baldes de agua y extintores proporcionados por habitantes de la zona. De esta forma, lograron controlar el incendio antes de que el fuego se extendiera a otros sectores de la vivienda.

Los dos servidores públicos artífices de este caso fueron el auxiliar de Policía, Andrés Garzón; y el intendente Elkin Armando Miranda, ambos adscritos a la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog).

Los dos miembros de la Policía Nacional arriesgaron su vida en una historia que terminó con la familia sana y salva - crédito @pachecoprensa/IG

Las voces de los protagonistas: esto dijeron los uniformados que se convirtieron en “héroes”

“Recibimos un llamado por parte de la comunidad en cual en un tercer piso se estaba incendiando un apartamento”, así inició su relato el intendente Miranda.

Mientras que el auxiliar Garzón contó: “Teníamos el llamado de la comunidad y nos estaban diciendo que había un incendio. Nosotros empezamos a ver con mi compañero David Steve Arévalo (el otro héroe), del grupo. Vimos que estaba saliendo mucho humo una casa”.

En su narración, el joven auxiliar de la Mebog expresó: “Nosotros de ahí donde estábamos, salimos corriendo hacia el incendio. Entramos a la casa. Una muchacha nos dijo que se estaba incendiando allá el cuarto, que no podían abrir ni nada”.

Declaraciones del intendente Elkin Armando Miranda de la Policía Metropolitana de Bogotá - crédito Mebog

Sin tiempo que perder, Garzón afirmó: “Me tocó romper la ventana para poder entrar a la casa y entonces al entrar a la casa vimos que se estaba incendiando un cuarto”.

El joven expresó que junto a su compañero (Arévalo) empezaron “a pedir extintores, empezamos a apagar el fuego y los vecinos empezaron a traer agua desde allá para poder apagar todo el fuego”, refiriéndose a viviendas aledañas.

“Al apagarse el fuego, llegaron los bomberos y nos ayudaron a terminar de extinguir lo que quedaba”, finalizó el auxiliar de la Mebog.

En tanto que el intendente Miranda le dio las “gracias a Dios”. Según él, porque pudieron llegar de manera oportuna “y trabajar en equipo para poder realizar el apagado del incendio”.

Declaraciones del auxiliar de Policía, Andrés Garzón - crédito Mebog

El llamado de las autoridades a tener cuidado con las conexiones eléctricas en hogares

Por último, y en declaraciones a medios de comunicación, la teniente coronel Natalia Borda, jefe del Grupo Policía Comunitaria de la Policía Metropolitana de Bogotá, hizo un llamado a los ciudadanía para tomar precauciones y evitar situaciones de riesgo.

Esto lo hizo para recalcar la importancia de no sobrecargar electrodomésticos para prevenir cortocircuitos y futuros incidentes.

Temas Relacionados

Incendio BogotáRescate de familiaPolicías rescataron familiaKennedyMarsellaIntendente Elkin Armando MirandaAuxiliar Andrés GarzónPolicía Metropolitana de BogotáConexiones eléctricasColombia-Noticias

Más Noticias

Bogotá se convirtió en la primera ciudad, con más 8 millones de habitantes, en ser recertificada como Destino Turístico Inteligente

La ciudad comparte este privilegio con referentes como Barcelona, Valencia, Bilbao y Donostia/San Sebastián

Bogotá se convirtió en la

Es falsa la carta en la que habían invitado a Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero, para ser candidata presidencial: Partido del Trabajo aclaró

La organización política detalló que nunca ha considerado la opción de postularla en reemplazo del exalcalde de Medellín en la consulta del Frente por la Vida

Es falsa la carta en

Cambian las mesadas de Colpensiones en 2026: así queda el nuevo pago para millones de pensionados y quienes se vieron beneficiados

El reajuste ya se aplica desde enero y no fue igual para todos: la mayoría subió con el salario mínimo y el resto con la inflación, según explicó Colpensiones

Cambian las mesadas de Colpensiones

Este es el lujoso hotel de Medellín en donde se hospedará Inter Miami previo a su partido ante Atlético Nacional

El verdolaga tendrá un amistoso de lujo ante el equipo de Lionel Messi en el estadio Atanasio Girardot de Medellín

Este es el lujoso hotel

Pacientes con enfermedades huérfanas reclaman a Nueva EPS en Bogotá por falta de medicamentos: organizaron protesta

Las personas afectadas y representantes sociales organizaron una manifestación para solicitar que se restablezca el suministro de tratamientos

Pacientes con enfermedades huérfanas reclaman
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron a alias el Mocho,

Capturaron a alias el Mocho, cabecilla de las disidencias vinculado al asesinato de un patrullero en Jamundí

Violento ataque con explosivos lanzados desde drones: reportan un muerto y más de 14 heridos en El Plateado, Cauca

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

ENTRETENIMIENTO

Director de Guayacán Orquesta reveló

Director de Guayacán Orquesta reveló la historia detrás de la elección de Elianis Garrido para protagonizar su nuevo video musical

Jhovanoty se refirió al discurso de Petro en la reapertura del San Juan de Dios: “¿Cuándo te vas a dejar expropiar esos cuquitos?”

Así reaccionó Yaya Muñoz a las críticas de Roberto Velásquez en ‘¿Qué hay pa’ dañar?’: aseguró que le dijo bruta

Dayro Moreno dedicó mensaje de cumpleaños a Blessd: “Lo lograste mi H”

Juan Martín Moreno Palomo aclaró su relación con Sofía Jaramillo: desmintió cualquier apoyo económico en el reality

Deportes

Este es el lujoso hotel

Este es el lujoso hotel de Medellín en donde se hospedará Inter Miami previo a su partido ante Atlético Nacional

PSV vs. Bayern Múnich - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 8 de la fase de liga en la Uefa Champions League

Ciclista colombiano Germán Darío Gómez se pronunció tras ser suspendido por dopaje: “El día más complejo de mi vida”

Atlético Bucaramanga lamentó la muerte de hincha del equipo luego del clásico contra Cúcuta Deportivo: ofreció acompañamiento a los aficionados heridos

Por qué Álvaro Montero se ganó la titularidad en Vélez Sarsfield de Argentina: acumula 12 atajadas en dos partidos