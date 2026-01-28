Policías se convirtieron en héroes como bomberos improvisados en Bogotá: arriesgaron sus vidas para salvar a una familia de un incendio

El caso se presentó en el tercer piso del inmueble - crédito Mebog

Dos uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá lograron evitar la propagación de un incendio en una vivienda del barrio Marsella en Kennedy, tras una intervención inmediata en respuesta al llamado de la comunidad.

Esto les valió ganarse el rótulo de “héroes” por parte la comunicad ubicada en el suroccidente de la capital colombiana, debido que pusieron en riesgo su integridad con un solo fin: sacar sanos y salvos a los residentes de la casa.

El caso se conoció en redes sociales desde la tarde del martes 27 de enero de 2026, luego de que el periodista Edgar Pacheco compartió un video en su cuenta de Instagram agradeciéndole a los uniformados el haber puesto en peligro sus vidas por su servicio.

El origen de la emergencia se encuentra en una de las habitaciones del inmueble, y allí se desató la conflagración antes de la llegada de los bomberos.

Tras romper una ventana, los policías emplearon baldes de agua y extintores proporcionados por habitantes de la zona. De esta forma, lograron controlar el incendio antes de que el fuego se extendiera a otros sectores de la vivienda.

Los dos servidores públicos artífices de este caso fueron el auxiliar de Policía, Andrés Garzón; y el intendente Elkin Armando Miranda, ambos adscritos a la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog).

Los dos miembros de la Policía Nacional arriesgaron su vida en una historia que terminó con la familia sana y salva - crédito @pachecoprensa/IG

Las voces de los protagonistas: esto dijeron los uniformados que se convirtieron en “héroes”

“Recibimos un llamado por parte de la comunidad en cual en un tercer piso se estaba incendiando un apartamento”, así inició su relato el intendente Miranda.

Mientras que el auxiliar Garzón contó: “Teníamos el llamado de la comunidad y nos estaban diciendo que había un incendio. Nosotros empezamos a ver con mi compañero David Steve Arévalo (el otro héroe), del grupo. Vimos que estaba saliendo mucho humo una casa”.

En su narración, el joven auxiliar de la Mebog expresó: “Nosotros de ahí donde estábamos, salimos corriendo hacia el incendio. Entramos a la casa. Una muchacha nos dijo que se estaba incendiando allá el cuarto, que no podían abrir ni nada”.

Declaraciones del intendente Elkin Armando Miranda de la Policía Metropolitana de Bogotá - crédito Mebog

Sin tiempo que perder, Garzón afirmó: “Me tocó romper la ventana para poder entrar a la casa y entonces al entrar a la casa vimos que se estaba incendiando un cuarto”.

El joven expresó que junto a su compañero (Arévalo) empezaron “a pedir extintores, empezamos a apagar el fuego y los vecinos empezaron a traer agua desde allá para poder apagar todo el fuego”, refiriéndose a viviendas aledañas.

“Al apagarse el fuego, llegaron los bomberos y nos ayudaron a terminar de extinguir lo que quedaba”, finalizó el auxiliar de la Mebog.

En tanto que el intendente Miranda le dio las “gracias a Dios”. Según él, porque pudieron llegar de manera oportuna “y trabajar en equipo para poder realizar el apagado del incendio”.

Declaraciones del auxiliar de Policía, Andrés Garzón - crédito Mebog

El llamado de las autoridades a tener cuidado con las conexiones eléctricas en hogares

Por último, y en declaraciones a medios de comunicación, la teniente coronel Natalia Borda, jefe del Grupo Policía Comunitaria de la Policía Metropolitana de Bogotá, hizo un llamado a los ciudadanía para tomar precauciones y evitar situaciones de riesgo.

Esto lo hizo para recalcar la importancia de no sobrecargar electrodomésticos para prevenir cortocircuitos y futuros incidentes.