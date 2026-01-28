Petro se refirió a video de soldados celebrando su primer pago de salario mínimo: “Alta moral de un Ejército emancipador”

Petro reaccionó al video el martes 28 de enero de 2026 - crédito @jesusdavidnievasg/TikTok

Luego del video viral en redes sociales en el que se observa a un grupo de soldados celebrar que recibieron su primer pago del salario mínimo mientras prestan el servicio militar, el presidente Gustavo Petro reaccionó a las muestras de apoyo de los reclutas, que hasta en algunos casos le dijeron “¡Viva Petro!”.

Todo por cuenta del decreto emitido por parte del mandatario a final de 2025, y en el que anunció el aumento del salario mínimo legal vigente en el país en 23,7% para 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Esta situación también incluyó a los jóvenes que comienzan su vida laboral. Por este motivo, miles de personas en el país recibieron su primer abono, para un total de $1.750.000.

A raíz de lo anterior, en la grabación que se conoció en TikTok se observa cómo los uniformados celebran y saltan de la alegría mientras se muestran los unos a los otros los saldos de sus cuentas de ahorros en sus celulares, y en los que se confirmaba que todos recibieron dicha suma.

Esto ocurrió un día después del polémico discurso del mandatario durante la reapertura del hospital San Juan de Dios en el centro de Bogotá, la tarde del lunes 27 de enero de 2026. Desde su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro reaccionó a fragmentos de videos en los que se observa a decenas de reclutas celebrar al recibir el mensaje de que ya tenían el dinero en su poder.

El presidente reaccionó a los jóvenes reclutan que compartieron en videos la felicidad ade recibir su primer pago - crédito @petrogustavo/IG

“La alta moral de las tropas de Colombia”, inicia su breve mensaje el jefe de Estado. Al final de su publicación, el presidente Petro afirmó que “así se construye un Ejército emancipador”.