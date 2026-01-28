Colombia

Martha Isabel Bolaños sorprendió al revelar cómo se identifica sexualmente: “Soy supremamente difícil”

Inspirada en Natalia París, la actriz destaca que la conexión emocional es clave en su vida amorosa, asegurando que mantener su paz y elegir con cuidado le da una nueva perspectiva

La actriz vallecaucana explicó lo que la motivo a identificarse de ese modo - crédito @des_coneva/Instagram

La reconocida actriz Martha Isabel Bolaños sigue dando de qué hablar luego de su paso por el pódcast Desnúdate con Eva de la periodista Eva Rey. Desde sus experiencias en la actuación o la farándula colombiana, hasta vivencias personales, cada tema abordado en la charla es objeto de interés y discusión en redes sociales.

Uno de los momentos que más sorpresa generó se relacionó con la manera en que abordó su propia sexualidad, un tema habitual en el formato de entrevistas de la periodista.

Durante la entrevista, la vallecaucana recordada por su trabajo en Yo soy Betty, la fea y más recientemente por sus participaciones en MasterChef Celebrity o La casa de los famosos Colombia, se reconoció como una persona muy dificil para tener intimidad, motivo por el que señaló que pasaba por “veranos” largos, haciendo referencia al tiempo de abstinencia sexual.

Inspirada por el testimonio de Natalia París —que previamente se definió como demisexual en una conversación con la misma presentadora—, la actriz afirmó sentirse identificada con esa orientación. Admitió que, al igual que la modelo, necesita de un vínculo emocional profundo para desarrollar deseo sexual.

La actriz caleña aseguró que esta forma de vincularse es una elección consciente, con la que se siente en paz. Para ella, cuidar su energía personal resulta prioritario, por lo que evita tener relaciones sexuales con personas que no le generan una atracción genuina. Prefiere, según explicó, esperar el momento y la compañía adecuados antes de entablar una nueva relación.

En este sentido, la actriz confesó que “el periodo más largo sin estar con alguien fue un año y 10 meses”. Esta cifra, ubicada entre los momentos de mayor sinceridad de la conversación, resalta su determinación de priorizar su bienestar emocional por encima de las convenciones.

La actriz habló sobre cómo aborda su sexualidad y cómo el ejemplo de Natalia París le inspiró para hallar claridad al respecto - crédito @marthaisabelii/Instagram

Al abordar las causas de su prolongada abstinencia, Bolaños explicó que se considera una persona muy selectiva. Para ella, resulta fundamental que exista una auténtica atracción antes de involucrarse en una relación sexual. En sus palabras, relató una experiencia que la marcó profundamente: “Yo siento la contaminación energética, no es video, es que yo la he vivido. Yo he vivido esa sensación después de quedar con náuseas, descompensada, te lo juro; entonces, no, tiene que fascinarme”, dijo la actriz.

La propia Martha relató una experiencia que puso de relieve la importancia de esta postura en su vida. “Yo tenía ocho meses de estar tranquila, estuve con alguien y cuando salí, salí muy incómoda. Estaba perfecta, y salí con náuseas, descompensada. Esa persona me volvió a buscar y, pues, ya le saqué el cuerpo. Yo cuido demasiado mi energía”, relató.

Martha Isabel Bolaños habló sobre su cita fallida con Christopher Carpentier

La actriz aseguró que el chef chileno quedó tan frustrado que abandonó la única cita que tuvieron dando un portazo al salir - crédito @des_coneva/Instagram

En la misma charla, la actriz se refirió a la cita que tuvo con el chef y exjurado de MasterChef Celebrity, con el que fue vinculada sentimentalmente pero sin llegar a hacerse oficial.

Martha, molesta por las palabras del chileno sobre dicha cita en una pasada entrevista en Los 40, dio su versión sobre lo ocurrido, remarcando que fue la única vez que salieron juntos. “Yo salí enfadada de la única cena que tuvimos y lo voy a decir con esta frase: porque no se la di. Así de sencillo, y se lo sostengo aquí en su cara porque eso que él hizo no está nada chévere”, manifestó con firmeza.

La actriz aseguró que el mal resultado de la cita llevó a que rompieran cualquier contacto, y hasta detalló el nivel de molestia de Carpentier. “Pues un caballero no lo hace [dijo en referencia a la frase que soltó Carpentier durante la entrevista]. O sea, desde el día que yo salí con él y se bajó de mi carro, molesto, con tirada de puerta y todo, porque no accedí, ya, para mí es un X”, apuntó.

La actriz explicó que la cita tuvo lugar en Cali y que tampoco se llevó una buena impresión durante su desarrollo, considerando que no era su tipo. “Cuando llegamos a su lugar, a fuego, a la fuerza, y yo ‘que no, que no y no’. Y no me equivoqué, porque la intuición no falla. A lo mejor este hombre está acostumbrado a que todas las mujeres se lo den, yo no sé”, señaló.

Para terminar, cuando Eva Rey le preguntó a Martha si lo volvería a saludar en caso de encontrarse nuevamente con Carpentier, la actriz respondió “No sé, me da igual”.

