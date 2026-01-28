Mamá de Yeison Jiménez expresó su indignación por el homenaje al cantante en el Movistar Arena: “No era una celebración”

La declaración de Luz Mery Galeano describe el cambio de ambiente en el Movistar Arena, donde intentos de mantener un acto solemne se vieron afectados por incidentes con asistentes y altercados a las afueras del recinto - crédito yeisonjimenezlegado / Instagram

Luz Mery Galeano, madre de Yeison Jiménez, relató cómo vivió el homenaje póstumo a su hijo en el Movistar Arena de Bogotá. A poco más de dos semanas del accidente aéreo que cobró la vida del cantante, la familia aún enfrenta un duelo expuesto a la opinión pública.

En entrevista con el programa Día a Día de Caracol Televisión, Galeano confesó que la jornada de despedida, pensada como un encuentro solemne, terminó marcada por el caos y la falta de respeto de algunos asistentes. Según relató, el evento perdió su sentido original y dejó a la familia con un sentimiento de indignación. “No era una celebración, era un homenaje”, sentenció.

En la primera parte del homenaje, el ambiente reflejaba el objetivo del evento: un espacio para que los seguidores pudieran despedirse de Yeison Jiménez con respeto. Según describió Luz Mery Galeano, los asistentes ingresaron al recinto en un clima de recogimiento y gratitud.

La madre de Yeison Jiménez expresó su indignación por el caos registrado durante el homenaje póstumo en el Movistar Arena de Bogotá - crédito composición fotográfica Instagram

“Fue espectacular. La gente llegó muy lúcida, con amor, cariño y respeto. Eso se sintió”, afirmó la madre del artista. La intención de la familia era brindar un último encuentro simbólico entre el ídolo y sus fanáticos.

Disturbios y descontrol en la segunda parte

El ambiente, sin embargo, cambió de manera radical a medida que avanzaba la jornada. Luz Mery relató que, durante la segunda parte del evento, se produjeron episodios de desorden que comprometieron la solemnidad del homenaje.

Diversos asistentes ingresaron equipos de sonido portátiles y bebidas alcohólicas, alterando la atmósfera. “Nosotros queríamos que toda la gente pudiera estar con su ídolo y por eso les brindamos ese espacio. Sin embargo, hubo personas que llegaron con bafles, se embriagaron afuera y adentro; mejor dicho, la última jornada fue un caos total”, explicó la madre de Yeison Jiménez.

A ello se sumaron disturbios en las afueras del Movistar Arena. Seguidores que no lograron ingresar al recinto protagonizaron enfrentamientos con la fuerza pública, obligando a una intervención policial y afectando la logística planeada por los organizadores. La familia consideró que estos hechos desvirtuaron la naturaleza pacífica del tributo.

Luz Mery Galeano relató que el tributo a Yeison Jiménez pretendía ser un acto solemne y de respeto, pero se desbordó por el desorden de algunos asistentes - crédito captura de pantalla @diaadiacaracoltv/ Instagram

Luz Mery admitió que el descontrol le generó una profunda molestia y la llevó a considerar un llamado público para restablecer el respeto en el recinto.

“En un momento pensé en decirles: ‘Dejen de consumir alcohol, que esto no es una fiesta’. Pero en una situación así, uno no sabe qué hacer”, reconoció la madre del cantante.

El legado de Yeison Jiménez y el llamado al respeto

La muerte de Yeison Jiménez, ocurrida el 10 de enero tras un accidente aéreo en Paipa, Boyacá, conmocionó al sector musical en Colombia y dejó seis víctimas. El homenaje en el Movistar Arena de Bogotá reunió a familiares, amigos y colegas del cantante, junto a miles de seguidores.

Durante la ceremonia, la madre y la hija del artista ofrecieron palabras emotivas que conmovieron al público, aunque el evento debió terminar antes de lo previsto por los problemas logísticos y de orden.

Luz Mery Galeano lamentó la pérdida de control y el irrespeto, señalando cómo los incidentes desvirtuaron la naturaleza pacífica del homenaje - crédito @yeison_jimenez/ Instagram

El equipo del fallecido artista informó días después que, mientras realizaban labores relacionadas con el homenaje, sufrieron un robo en su vehículo. Además, otras voces del género, como Giovanny Ayala, criticaron el ambiente generado durante el tributo, calificando el episodio como un “circo”.

Luz Mery Galeano insistió en que el homenaje se concibió como un acto de respeto y memoria, no como una celebración. Sus palabras subrayan la necesidad de reflexionar sobre la forma de honrar la vida y obra de quienes marcan huella en la cultura popular.

“No era una celebración, era un homenaje”, reiteró la madre del cantante, dejando un mensaje claro sobre el significado que la familia esperaba para la despedida de Yeison Jiménez.