Colombia

La Contraloría aprobó la adquisición de 17 aviones de combate Gripen para renovar la flota

El aval se otorgó tras una revisión integral y bajo estrictas condiciones de confidencialidad, después de verificar que el proceso cumplió tanto con las normas de seguridad nacional como con los parámetros de transparencia requeridos

Guardar
El contrato de adquisición de
El contrato de adquisición de aviones Gripen asciende a 3.135 millones de euros e incluye plazos de entrega acelerados y precio fijo - crédito Tom Little/REUTERS

La Contraloría General de la República dio luz verde a la adquisición de 17 aviones de combate Gripen, luego de una revisión exhaustiva y bajo el amparo de protocolos de seguridad nacional.

La decisión responde a la necesidad urgente de modernizar la flota aérea para sustituir a los actuales Kfir, en un proceso que se destacó por su carácter reservado y el acceso exclusivo a documentación catalogada como secreta y ultrasecreta por el organismo de control.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El contrato, valuado en 3.135 millones de euros, presenta un precio fijo y proyecciones de entrega acelerada, condiciones que fueron consideradas determinantes para preservar las capacidades estratégicas del país.

Entre los elementos abordados en el último tramo de la evaluación, la Contraloría anunció que, debido a la envergadura financiera del acuerdo, mantendrá una supervisión periódica de su ejecución hasta el primer semestre de 2026.

El ente de control señaló que no halló inconsistencias en ninguna etapa de la estructuración contractual ni en los procedimientos de selección, estableciendo así un precedente de transparencia bajo condiciones excepcionales de confidencialidad.

La Contraloría informó que supervisará
La Contraloría informó que supervisará periódicamente la ejecución del acuerdo Gripen hasta el primer semestre de 2026 debido a su magnitud financiera - crédito Tom Little/REUTERS

El proceso de selección se realizó por contratación directa, mecanismo legalmente permitido para el sector Defensa y avalado tras la evaluación de opciones provenientes de fabricantes de Estados Unidos, Francia, España y Suecia.

Según la Contraloría, solo las alternativas de Saab (Suecia) y Dassault (Francia) entregaron información técnica y financiera suficiente para una comparación real. En ese análisis, la propuesta sueca sobresalió por su menor costo, mejor respaldo de vigencias futuras y plazos más cortos de entrega.

El análisis técnico de la
El análisis técnico de la Fuerza Aeroespacial Colombiana destacó el Gripen por su bajo costo operativo, capacidad en pistas cortas y menor gasto de mantenimiento - crédito Tom Little/REUTERS

El análisis técnico de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) desglosó el proceso en nueve variables y 157 subvariables. El Gripen se alzó con el mayor puntaje por ventajas como el costo por hora de vuelo más bajo, facilidad de operación en pistas cortas o carreteras y menor costo de sostenimiento debido a su configuración monomotor.

De acuerdo con la Contraloría, el paquete incluye, además de las aeronaves, programas de entrenamiento técnico-operacional, soporte logístico y armamento estratégico de última generación.

El contrato Gripen incluye programas
El contrato Gripen incluye programas de entrenamiento, soporte logístico, armamento estratégico y un esquema de compensaciones sociales e industriales para Colombia - crédito Ints Kalnins/REUTERS

Un punto que resaltó la Contraloría es el esquema de compensaciones (offset), estructurado de manera que no aumenta el valor del contrato. De este modo, el 85% de estos beneficios tendrá un componente social dirigido por el Ministerio de Comercio, mientras que el 15% se destinará a fortalecer la industria aeronáutica nacional y las capacidades de la Fuerza Aeroespacial.

En cuanto a la disposición financiera, el contrato estipula un anticipo del 40% a ser pagado entre 2026 y 2031 y el saldo restante del 60% contra entrega entre 2028 y 2032. Todo el proceso estará cubierto por garantías de cumplimiento y calidad, así como cláusulas penales ajustadas a la legislación colombiana.

En desarrollo

Temas Relacionados

Contraloría General de la RepúblicaGripenSaabFuerza Aeroespacial ColombianaModernización militarIndustria aeronáuticaColombia-Noticias

Más Noticias

Santería en el chavismo: los rumores que señalan el uso de brujería por parte de “Nicolasito”

Un parapsicólogo y un periodista venezolano hablaron sobre los rumores que existen en su país

Santería en el chavismo: los

Estadísticas preocupantes: el presente de Hernán Torres y el futuro incierto en Millonarios

El Embajador llega a Pasto con la necesidad de sumar tres puntos urgentes, en medio de la presión de una hinchada que reclama resultados

Estadísticas preocupantes: el presente de

Nueva medida impedirá que Gustavo Petro venda los activos de fracking que tiene Ecopetrol en Estados Unidos

Una demanda colectiva impulsa la revisión técnica y transparente de los activos estratégicos de la estatal petrolera, clave para las finanzas de Colombia

Nueva medida impedirá que Gustavo

Así fue la última comunicación reportada de la avioneta de Satena antes de estrellarse en Norte de Santander

La aeronave, que despegó de Cúcuta, desapareció cerca del municipio de La Playa de Belén, perdiendo todo contacto con la torre de control minutos antes de la hora prevista de aterrizaje

Así fue la última comunicación

La Tigresa del Oriente será una de las principales atracciones del Estéreo Picnic 2026: diversidad, baile y fiesta sin límites

La icónica cantante peruana encabeza uno de los escenarios más vibrantes del festival en Bogotá, prometiendo noches llenas de música, libertad y muchísima personalidad junto a una programación queer y alternativa que rompe esquemas

La Tigresa del Oriente será
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

María Carolina Hoyos habló del

María Carolina Hoyos habló del duelo tras la muerte de Miguel Uribe Turbay, el día de su cumpleaños: “Fue volver a vivir lo de mi mamá”

Capturaron a alias el Mocho, cabecilla de las disidencias vinculado al asesinato de un patrullero en Jamundí

Violento ataque con explosivos lanzados desde drones: reportan un muerto y más de 14 heridos en El Plateado, Cauca

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

ENTRETENIMIENTO

Alina Lozano y Jim Velásquez

Alina Lozano y Jim Velásquez son señalados de ser una “pareja falsa” tras su paso por ‘¿Apostarías por mí?’

Karol G le dio un regalo inesperado a sus fanáticos en Provenza: pagó más de $30 millones

Las películas de Netflix en Colombia para engancharse este día

Alina Lozano y Jim Velásquez fueron la primera pareja eliminada en ‘¿Apostarías por mí?’: así fue su experiencia en el “reality show”

Alper Rende, el famoso youtuber turco que está fascinado con Colombia: “A todos les digo que antes de morir deben venir”

Deportes

Estadísticas preocupantes: el presente de

Estadísticas preocupantes: el presente de Hernán Torres y el futuro incierto en Millonarios

Bayern Múnich derrotó al PSV con asistencia de Luis Díaz y avanzó a los octavos de final de la Champions League

Pasto se prepara para proteger a Falcao: así será el operativo de seguridad para el regreso del ‘Tigre’ al FPC

PSV vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz en la Champions League

Nacional adelanta “jugadas sorpresivas” para la llegada de un conocido lateral: ¿cuándo sería su regreso?