La Contraloría aprobó la adquisición de 17 aviones de combate Gripen para renovar la flota

La Contraloría General de la República dio luz verde a la adquisición de 17 aviones de combate Gripen, luego de una revisión exhaustiva y bajo el amparo de protocolos de seguridad nacional.

La decisión responde a la necesidad urgente de modernizar la flota aérea para sustituir a los actuales Kfir, en un proceso que se destacó por su carácter reservado y el acceso exclusivo a documentación catalogada como secreta y ultrasecreta por el organismo de control.

El contrato, valuado en 3.135 millones de euros, presenta un precio fijo y proyecciones de entrega acelerada, condiciones que fueron consideradas determinantes para preservar las capacidades estratégicas del país.

Entre los elementos abordados en el último tramo de la evaluación, la Contraloría anunció que, debido a la envergadura financiera del acuerdo, mantendrá una supervisión periódica de su ejecución hasta el primer semestre de 2026.

El ente de control señaló que no halló inconsistencias en ninguna etapa de la estructuración contractual ni en los procedimientos de selección, estableciendo así un precedente de transparencia bajo condiciones excepcionales de confidencialidad.

El proceso de selección se realizó por contratación directa, mecanismo legalmente permitido para el sector Defensa y avalado tras la evaluación de opciones provenientes de fabricantes de Estados Unidos, Francia, España y Suecia.

Según la Contraloría, solo las alternativas de Saab (Suecia) y Dassault (Francia) entregaron información técnica y financiera suficiente para una comparación real. En ese análisis, la propuesta sueca sobresalió por su menor costo, mejor respaldo de vigencias futuras y plazos más cortos de entrega.

El análisis técnico de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) desglosó el proceso en nueve variables y 157 subvariables. El Gripen se alzó con el mayor puntaje por ventajas como el costo por hora de vuelo más bajo, facilidad de operación en pistas cortas o carreteras y menor costo de sostenimiento debido a su configuración monomotor.

De acuerdo con la Contraloría, el paquete incluye, además de las aeronaves, programas de entrenamiento técnico-operacional, soporte logístico y armamento estratégico de última generación.

Un punto que resaltó la Contraloría es el esquema de compensaciones (offset), estructurado de manera que no aumenta el valor del contrato. De este modo, el 85% de estos beneficios tendrá un componente social dirigido por el Ministerio de Comercio, mientras que el 15% se destinará a fortalecer la industria aeronáutica nacional y las capacidades de la Fuerza Aeroespacial.

En cuanto a la disposición financiera, el contrato estipula un anticipo del 40% a ser pagado entre 2026 y 2031 y el saldo restante del 60% contra entrega entre 2028 y 2032. Todo el proceso estará cubierto por garantías de cumplimiento y calidad, así como cláusulas penales ajustadas a la legislación colombiana.

