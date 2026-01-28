Colombia

Gobernadora de Meta aseguró que trabajar con el Gobierno ha sido “muy difícil”: dijo que Benedetti no contesta sus llamadas

La mandatario departamental afirmó que la gestión de recursos con la administración ha sido complicada y que ha habido una “estigmatización” de su parte

La gobernadora del Meta, Rafaela
La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, aseguró que está abierta al diálogo y que quiere conciliar con el Gobierno

La relación entre Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, y el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, ha sido complicada, según indicó la mandataria departamental en conversación con la revista Semana. De acuerdo con sus declaraciones, la distancia entre la administración local y nacional se ha hecho evidente en varios puntos, sobre todo en la gestión de los recursos.

La mandataria atribuyó parte de la crisis a una estigmatización de los gobernadores, lo cual, a su juicio, ha dificultado la cooperación e impactado negativamente el manejo del dinero que envía el Gobierno al departamento.

“Muy difícil. Al departamento del Meta no le ha ido bien. Yo, como dicen vulgarmente, desde que llegué, fuimos estigmatizados. Siempre hemos querido trabajar de la mano (…). Esa es la gran pregunta que uno le hace al Gobierno nacional: ¿por qué estigmatizan a los gobernadores? O sea, ¿cuál es la posición? Si siempre hemos querido trabajar de la mano”, señaló la funcionaria.

La gobernadora del Meta aseguró
La gobernadora del Meta aseguró que ha sido difícil gestionar los recursos con el Gobierno nacional

La aparente falta de atención de los gobernadores por parte del Gobierno se ejemplificaría en la ausencia recurrente del presidente Gustavo Petro en las reuniones de mandatarios departamentales. “El presidente a veces iba a las cumbres, ya últimamente no va a las cumbres de gobernadores. Y yo creo que esa desarticulación con el Gobierno nacional le hace daño a la gente”, advirtió la gobernadora en la entrevista con el medio citado.

De igual manera, expuso dificultades para comunicarse efectivamente con altos funcionarios de la administración Petro. Recordó un incidente con el ministro del Interior, Armando Benedetti, al que intentó contactar en dos ocasiones, sin recibir respuesta. Así se lo hizo saber en una ocasión en la que lo abordó al salir del Ministerio de Hacienda:

Le dije: ‘Ministro, lo he llamado dos veces el año pasado, y no lo volví a llamar’. (Dijo): ‘No, usted nunca me ha llamado’. (Cortés contestó): ‘Ministro, le llamé dos veces y por lo menos devuélvale la llamada a un gobernador’”, relató la mandataria.

La gobernadora Cortés contó que
La gobernadora Cortés contó que en dos ocasiones intentó hablar por llamada con Armando Benedetti, pero no recibió respuesta

Recordó que esa falta de comunicación es problemática, teniendo en cuenta la importancia que tienen los departamentos para el país. “Entre el departamento del Meta, Casanare y Arauca le producimos al Gobierno nacional 55 billones de regalías”, señaló.

En ese sentido, la gobernadora insistió en que el futuro inmediato requiere esfuerzos conjuntos que permitan recomponer el diálogo entre los departamentos y la administración nacional, y de esta manera poder potenciar los beneficios para la población, especialmente ahora que el tiempo del Ejecutivo actual se agota.

Pues, en mayo de 2026 se llevarán a cabo las elecciones presidenciales, en las que hay varios aspirantes de derecha que buscan reemplazar a Gustavo Petro en el cargo más importante del país, desbancando así a la izquierda.

La gobernadora de Meta aseguró
La gobernadora de Meta aseguró que espera que en los últimos meses de gestión del presidente Gustavo Petro mejoren las relaciones con los gobernadores

Cortés aseguró que, a pesar de las barreras encontradas, tiene la disposición de dialogar y de negociar con el presidente Petro en los meses que le quedan de gestión, la cual termina en agosto.

“Yo soy una mujer de temple, pero soy una mujer concertadora; me encanta conciliar. Yo creo que el país necesita más gente que quiera concertar y más gente que quiera conciliar y, por supuesto, volver a reencontrarnos con el Gobierno nacional y podamos terminar este Gobierno, que está terminando a pocos meses, y podamos terminar en los mejores términos, especialmente con la gente”, indicó.

El Gobierno nacional también ha sido blanco de críticas por parte de otros mandatarios locales, como el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que ha advertido dificultades para conciliar y que, incluso, ha señalado al presidente Gustavo Petro de intervenir en decisiones y funciones que son propias del distrito.

Juan Valdez busca al vendedor

Sergio Arevalo, exprotagonista de Novela,

Tragedia en el clásico entre

‘Desafío Siglo XXI’: Gamma salió

