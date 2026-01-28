“Estás alucinando”: Petro se despachó contra Uribe tras revelar que, supuestamente, lo quieren “meter preso” por orden del presidente

El presidente Gustavo Petro aseguró que el senador Iván Cepeda quiso conciliar con Álvaro Uribe, pero no prosperó - crédito EFE

El expresidente Álvaro Uribe Vélez informó a través de su cuenta de X que ha recibido información sobre órdenes impartidas por el presidente Gustavo Petro para lograr su encarcelamiento. Mencionó también al senador y candidato presidencial Iván Cepeda Castro.

““Uribe, estamos en elecciones, lo quieren meter preso por órdenes de Petro y de Cepeda”. Cuando atiendo reuniones políticas en Bogotá, no falta el ciudadano que me diga eso, todo a semejanza de vísperas electorales anteriores. Y me agregan que como no tienen pruebas en mi contra a pesar de investigaciones que llevan 30 años“, detalló el ex jefe de Estado en la red social.

El primer mandatario se pronunció al respecto, negando los señalamientos en su contra. Explicó que con anterioridad informó que no dejaría que se viera perjudicado por poderes extranjeros.

“Estás alucinando Uribe. Preso entra el que comete un delito: político, común o de lesa humanidad. Le dije a usted personalmente que no dejaría que a usted o su familia salga pejudicada por poder extranjero. Siempre soy coherente con eso”, señaló.

Aunado a ello, aseguró que el senador Cepeda intentó conciliar con Uribe, pero que ese trámite no surtió efecto por la “soberbia” del expresidente.

“Yo soy un amante de la libertad y no de la esclavitud: nunca lo olvide”, añadió.

En desarrollo...