Esta es la identidad del joven, hincha de Atlético Bucaramanga, que fue asesinado por seguidores del Cúcuta

Hincha de Atlético Bucaramanga asesinado en Cúcuta al término del clásico del oriente - crédito @SanSeConecta/X

Como Camilo Andrés Rojas fue identificado el hincha que falleció la noche del 27 de enero de 2026 tras un ataque perpetrado por miembros de las barras del Cúcuta Deportivo en los alrededores del estadio General Santander, en Cúcuta.

La agresión se produjo después del clásico del oriente, correspondiente a la tercera jornada de la Liga BetPlay, y resultó en la muerte de Rojas, que apoyaba al Atlético Bucaramanga.

El incidente ocurrió en las inmediaciones del estadio, horas después del partido, y genera preocupación por la seguridad durante los eventos deportivos en la región.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.