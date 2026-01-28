Colombia

En imágenes: cronología del accidente de la aeronave de Satena que colisionó en Catatumbo

El siniestro ocurrió durante una operación de la aerolínea Satena y es investigado por las autoridades aeronáuticas, que analizan las circunstancias del impacto y las condiciones del vuelo

Guardar
Campesinos de la vereda Curasica,
Campesinos de la vereda Curasica, en el municipio de Hacarí, reportaron el hallazgo de restos de una aeronave en una zona rural - crédito redes sociales

La mañana avanzaba con normalidad en el aeropuerto de Cúcuta cuando un vuelo regional de Satena despegó rumbo a Ocaña. A las 11:42 a. m., la aeronave inició su trayecto; doce minutos más tarde, a las 11:54 a. m., se registró el último contacto con el control de tráfico aéreo. Desde ese momento, el silencio encendió las alarmas.

El vuelo NSE 8849 tenía previsto aterrizar hacia las 12:05 p. m., pero nunca llegó a su destino. La ausencia de comunicación activó de inmediato los protocolos de emergencia y puso en marcha una búsqueda contrarreloj. Satena confirmó que se trataba de un Beechcraft 1900, de matrícula HK4709, operado por la empresa Searca, con 13 pasajeros y dos tripulantes a bordo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La búsqueda del avión HK4709
La búsqueda del avión HK4709 movilizó a la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Aeronáutica Civil, quienes coordinaron esfuerzos en una zona de acceso complicado y condiciones climáticas adversas - crédito suministrada Infobae Colombia

Mientras avanzaban las primeras verificaciones técnicas, la incertidumbre se extendió entre autoridades y familiares. La aerolínea informó que, en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Aeronáutica Civil, se activaron todos los recursos disponibles para ubicar la aeronave. También se habilitó la línea telefónica (601) 919 3333 con el fin de centralizar la información oficial y atender a los allegados de las personas que viajaban en el vuelo.

Pasado el mediodía, y ante la falta de noticias concluyentes, la Gobernación de Norte de Santander lideró la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU). En ese espacio, autoridades locales, organismos de socorro y entidades del sector aeronáutico comenzaron a cruzar datos y a coordinar los esfuerzos de búsqueda en una zona de difícil acceso, marcada por la geografía montañosa y condiciones climáticas complejas.

El vuelo de Satena entre Cúcuta y Ocaña perdió comunicación con el control aéreo minutos después de despegar, generando alarma inmediata en las autoridades - crédito redes sociales

La confirmación llegó horas después desde una fuente inesperada. Campesinos de la vereda Curasica, en el municipio de Hacarí, reportaron el hallazgo de restos de una aeronave en una zona rural. Las imágenes que circularon en redes sociales mostraban partes del avión entre la neblina, un escenario que daba cuenta de la complejidad del terreno donde ocurrió el accidente.

No hubo sobrevivientes en el accidente aéreo, según confirmaron los datos preliminares divulgados horas después de la desaparición del vuelo - crédito redes sociales

Con esa información, el PMU confirmó lo que ya se temía, la aeronave se había accidentado y, según los datos preliminares, no había sobrevivientes. Satena precisó que la aeronave agotó su autonomía de vuelo hacia las 2:00 p. m., lo que ayudó a delimitar el área de búsqueda y a esclarecer la secuencia de los hechos.

Horas más tarde se conoció la lista de las personas que viajaban a bordo. Entre los pasajeros fallecidos se encontraban María Álvarez Barbosa, Carlos M. Salcedo, Rolando Peñaloza Gualdrón, María Díaz Rodríguez, Maira Avendaño Rincón, Anayisel Quintero, Karen Parales Vera, Anirley Julio Osorio, Gineth Rincón, Diógenes Quintero Amaya, Natalia Acosta Salcedo, Maira Sánchez Criado y Juan Pacheco Mejía. La tripulación estaba conformada por el capitán Miguel Vanegas y el capitán José de la Vega.

Restos del avión desaparecido fueron hallados en una zona montañosa de la vereda Curasica, tras el reporte de campesinos locales a las autoridades - crédito redes sociales

El impacto de la tragedia se sintió con fuerza en Norte de Santander, no solo por el número de víctimas, sino por los perfiles de algunos de los pasajeros. Uno de ellos era Diógenes Quintero Amaya, dirigente político de la región que aspiraba a ser elegido en la Cámara de Representantes en las próximas elecciones por el Partido de la U. En el Congreso hacía parte de la Comisión Tercera, encargada de asuntos de Hacienda y Crédito Público.

Quintero Amaya había llegado al Legislativo con 5.742 votos, respaldado por la Asociación de Familias Desplazadas de Hacarí. Nació en ese municipio el 29 de mayo de 1989 y, a lo largo de su trayectoria, ocupó cargos como personero municipal y defensor regional del pueblo, desde donde desarrolló un trabajo reconocido en la defensa de las víctimas del conflicto armado. En el vuelo lo acompañaba su asistente, Natalia Acosta Salcedo, también fallecida.

Temas Relacionados

Accidente OcañaDiogenes QuinteroSatenaAccidente en ColombiaFotos accidenteAccidente en CatatumboAviaciónSearcaColombia-Noticias

Más Noticias

Extradición de ‘Pipe Tuluá’ no cambiaría el fondo del sistema carcelario colombiano: “Surgen nuevos liderazgos y guerras internas”

Aunque el Gobierno confirmó la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, el analista Juan Nicolás Garzón advirtió, en charla con Infobae Colombia, que la medida no tendrá impacto estructural en el sistema carcelario ni en la dinámica del crimen organizado en el país

Extradición de ‘Pipe Tuluá’ no

Petro salió al paso a críticas de María Corina Machado por propuesta de juzgar a Nicolás Maduro en Venezuela: “Lo mejor es no excluir”

El mandatario colombiano sostuvo que no defiende al líder chavista, como afirma la prensa, y propuso la construcción de un mecanismo judicial regional

Petro salió al paso a

El cartagenero Hamilton llevará su afrobeats a “El Partido de la Historia” junto a Lionel Messi en Medellín

Con un video cargado de nostalgia, el “AfroRockStar” fue anunciado como la cuota musical del esperado partido internacional entre Inter de Miami y Atlético Nacional

El cartagenero Hamilton llevará su

Gustavo Petro se refirió al cierre de hilandería de Fabricato en Colombia: “No hay fracaso económico”

La compañía advirtió que la decisión surgió luego de que el Gobierno expidiera un decreto que, al parecer, perjudica al sector

Gustavo Petro se refirió al

Duque salió al paso de las declaraciones de Gustavo Petro y calificó la detención del dictador Nicolás Maduro como un “acto legal y valiente”

El expresidente de la República, en diálogo con medios internacionales, salió en defensa del operativo de captura del jefe del régimen venezolano, en respuesta a las afirmaciones de su sucesor, que exigió a Estados Unidos que lo extradite al país vecino para que sea juzgado por sus tribunales

Duque salió al paso de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

María Carolina Hoyos habló del

María Carolina Hoyos habló del duelo tras la muerte de Miguel Uribe Turbay, el día de su cumpleaños: “Fue volver a vivir lo de mi mamá”

Capturaron a alias el Mocho, cabecilla de las disidencias vinculado al asesinato de un patrullero en Jamundí

Violento ataque con explosivos lanzados desde drones: reportan un muerto y más de 14 heridos en El Plateado, Cauca

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

ENTRETENIMIENTO

El cartagenero Hamilton llevará su

El cartagenero Hamilton llevará su afrobeats a “El Partido de la Historia” junto a Lionel Messi en Medellín

Alina Lozano y Jim Velásquez son señalados de ser una “pareja falsa” tras su paso por ‘¿Apostarías por mí?’

Karol G le dio un regalo inesperado a sus fanáticos en Provenza: pagó más de $30 millones

Las películas de Netflix en Colombia para engancharse este día

Alina Lozano y Jim Velásquez fueron la primera pareja eliminada en ‘¿Apostarías por mí?’: así fue su experiencia en el “reality show”

Deportes

Estadísticas preocupantes: el presente de

Estadísticas preocupantes: el presente de Hernán Torres y el futuro incierto en Millonarios

Bayern Múnich derrotó al PSV con asistencia de Luis Díaz y avanzó a los octavos de final de la Champions League

Pasto se prepara para proteger a Falcao: así será el operativo de seguridad para el regreso del ‘Tigre’ al FPC

PSV vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz en la Champions League

Nacional adelanta “jugadas sorpresivas” para la llegada de un conocido lateral: ¿cuándo sería su regreso?