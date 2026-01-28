Empleo en Colombia 2026: sectores con más vacantes y claves para conseguir trabajo en un mercado competitivo

Sectores ligados al consumo y la logística lideran la contratación, mientras los procesos de selección se vuelven más rápidos y competitivos. - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

La recuperación del mercado laboral en Colombia sigue avanzando, pero no de manera uniforme. Los datos más recientes muestran que el empleo se está generando con mayor fuerza en sectores asociados a la operación diaria del consumo como lo son el transporte, comercio, alojamiento, servicios de comida y construcción.

En julio de 2025, la tasa de desempleo nacional se ubicó en 8,8%, según el boletín del mercado laboral del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). La cifra marca una mejora frente a periodos anteriores, aunque la distribución del empleo evidencia una realidad concreta para quienes buscan trabajo: las oportunidades se están concentrando en actividades operativas y de alta rotación.

Las cifras oficiales muestran que ramas como alojamiento y servicios de comida, transporte y almacenamiento, comercio y construcción estuvieron entre las que más aportaron a la creación de ocupados en ese mes. Esto confirma que el mercado laboral se está moviendo al ritmo del consumo y de la logística que sostiene la economía del día a día.

Esa tendencia también se refleja en lo que ven las plataformas de empleabilidad. T-Mapp, compañía especializada en analítica de talento y procesos de selección, identifica que la demanda está creciendo sobre todo en cargos de alta rotación, donde las empresas necesitan contratar rápido y de manera constante: servicio al cliente, ventas, auxiliares logísticos, operarios y roles administrativos de soporte.

Alejandro Arévalo, cofundador de T-Mapp, lo resume así: “Hoy las oportunidades están concentradas en sectores que mueven el consumo y la operación. Eso hace que el candidato que llegue mejor preparado a una entrevista, aunque sea para un cargo operativo, tenga una ventaja enorme”.

¿Qué sectores están absorbiendo más talento?

Para el colombiano que está aplicando a vacantes, esta tendencia se traduce en un mapa claro de oportunidades. Los sectores con mayor movimiento de contratación están ligados a servicios y operación, especialmente en ciudades con alta actividad comercial.

Los frentes con mayor absorción de talento hoy son:

Servicio al cliente y atención comercial: Contact centers, puntos de venta, atención en canales digitales y soporte postventa. Son cargos con alta demanda por el volumen de empresas que los requieren, desde telecomunicaciones hasta retail y banca. Ventas y fuerza comercial: Desde asesores en tiendas y ventas telefónicas hasta ejecutivos comerciales junior. Este segmento suele crecer cuando el consumo se reactiva y las empresas empujan metas de colocación. Logística, bodegas y transporte: Auxiliares de bodega, inventarios, despachos, alistamiento de pedidos, conductores y coordinación logística. Con el auge de entregas y distribución, estos roles se han vuelto esenciales. Alojamiento, servicios de comida y turismo: Meseros, cocina, auxiliares, recepción y personal operativo. El sector sigue siendo uno de los grandes empleadores del país por su intensidad de mano de obra. Construcción y oficios técnicos: Ayudantes de obra, técnicos y cargos operativos que suelen reactivarse con proyectos públicos y privados.

La lectura de fondo muestra que el mercado laboral mejora, sí, pero lo hace en sectores donde el ritmo de contratación depende de operación, rotación y consumo. Por eso, para muchos candidatos, la clave no es solo “encontrar una vacante”, sino saber cómo competir mejor.

Lo que más está pesando en los procesos de selección

En sectores con alta rotación, los procesos suelen ser masivos y rápidos. Eso significa que la competencia no siempre se define por tener el perfil “perfecto”, sino por evitar errores básicos que sacan al candidato de la lista desde el inicio.

Arévalo advierte que muchos aspirantes pierden oportunidades por no preparar una presentación clara o por no aterrizar su experiencia. “Los primeros minutos de una entrevista pueden definir el tono del proceso. Llegar sin un guion básico es regalar ventaja”, explica.

En la práctica, los reclutadores suelen buscar tres cosas: disponibilidad, comunicación y evidencia de experiencia (así sea en trabajos informales, pero bien explicados).

Cómo aplicar mejor a una vacante

Ajuste su hoja de vida al cargo: No mande la misma para todo. Si es servicio al cliente, destaque atención, manejo de quejas, caja o canales digitales. Si es logística, ponga inventarios, bodega, alistamiento, turnos. Ponga logros concretos (aunque sean simples). Ejemplos: “atendí 60 clientes al día”, “cumplí metas de X semanales”, “manejo de inventario por valor de X”, “reduje tiempos de entrega X y Y”. Postúlese temprano y a varias vacantes que se ajusten a su perfil: En cargos masivos, aplicar primero ayuda. Haga una lista de 10 vacantes y aplique en bloque. Prepare 3 respuestas para entrevista: ¿Quién es usted y qué experiencia tiene? ¿Por qué quiere este trabajo? ¿Qué disponibilidad tiene? Haga una pregunta al final: “¿Cómo se mide el desempeño?” o “¿Qué esperan en los primeros 30 días?”

Una recuperación con retos de calidad y estabilidad

Aunque la tasa de desempleo muestra una mejora, la composición del empleo deja retos importantes: la economía está creando ocupación, pero principalmente en sectores intensivos en mano de obra y con alta rotación. Para las empresas, eso implica fortalecer estrategias de retención y capacitación. Para los trabajadores, significa que el acceso a empleo es más probable si se apunta a sectores con demanda activa y se llega preparado al proceso.

En todo caso, las señales del año anterior son claras con que el mercado laboral se está moviendo, pero lo hace desde la operación. Y en ese escenario, aplicar con estrategia puede marcar la diferencia entre “enviar hojas de vida” y lograr contratación.