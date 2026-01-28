Colombia

El Jefe impuso contundente castigo en ‘La casa de los famosos Colombia’ y envió a participante al calabozo: “Esto no se puede hacer”

Una infracción a las normas del programa obligó a uno de los concursantes a pasar la noche aislado y generó reacciones en redes sociales y entre el resto de famosos

El Jefe impone castigo ejemplar
El Jefe impone castigo ejemplar en La casa de los famosos Colombia y envía a concursante al calabozo - crédito cortesía Canal RCN

En la gala del martes 27 de enero, La casa de los famosos Colombia vivió un episodio que recordó la firmeza de las reglas dentro del reality.

El programa impuso una sanción ejemplar a uno de sus participantes por infringir una norma fundamental del juego.

El anuncio se realizó al inicio del capítulo, cuando Carla Giraldo y Marcelo Cezán comunicaron que uno de los habitantes había quebrantado las disposiciones establecidas por el Jefe, autoridad máxima del show.

La regla vulnerada prohíbe expresamente que los concursantes intercambien notas dentro de la casa. Las cámaras del programa registraron que Tebi Bernal fue el responsable de la infracción, hecho que sorprendió tanto al propio participante como a sus compañeros. La reacción al anuncio se reflejó en el rostro de los habitantes, quienes manifestaron su asombro por la decisión.

Tebi recibió castigo por darle
Tebi recibió castigo por darle una nota con un mensaje a Sofía, lo que está prohibido en las reglas del juego - crédito @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram

El incidente ocurrió durante una dinámica grupal en la que los concursantes utilizaron papeles y marcadores para participar en el juego conocido como “Stop”. En ese contexto, Tebi Bernal decidió escribir una nota para Sofía Jaramillo, agradeciéndole un gesto amable que ella había tenido previamente. El mensaje tenía una intención personal y amistosa, pero el Jefe detectó la acción y la consideró violatoria del reglamento.

Los que alertaron a la casa sobre la presencia de la nota fueron los presentadores Carla y Marcelo, quienes recordaron las reglas del juego. “Esto está prohibidísimo, esto no se puede hacer, está dentro de las reglas, no se pueden escribir así”, dijo la presentadora, dándole paso al castigo del jefe.

“En mi casa está prohibido escribir notas y pasárselas entre ustedes. Tebi, rompiste esa regla; por esta razón he decidido que esta noche dormirás en el calabozo”, anunció El Jefe.

Tebi fue enviado de nuevo
Tebi fue enviado de nuevo al calabozo por incumplir una regla con Sofía - Crédito Canal RCN Prensa

Como castigo, Tebi Bernal deberá pasar la noche en el calabozo, un espacio de aislamiento dentro de la vivienda, reforzando el mensaje de que ninguna infracción, por pequeña que parezca, pasa inadvertida.

‘Tensión en La casa de los famosos’: Tebi revela su temor tras enfrentamiento con Nicolás Arrieta

Durante los últimos días, el ambiente dentro de La casa de los famosos se ha visto marcado por tensiones crecientes entre Tebi Bernal y Nicolás Arrieta. La relación entre ambos se deterioró tras varios roces, llegando a un punto crítico cuando Tebi no toleró una serie de comentarios de Nicolás y se le fue encima.

La intervención de sus compañeros evitó que el enfrentamiento escalara a mayores consecuencias y que se quebrantaran las reglas del programa.

El origen de la pelea
El origen de la pelea entre Nicolás Arrieta y Tebi Bernal, una dinámica que dejó roces en los participantes - crédito Cortesía Canal RCN

El episodio no terminó ahí. Posteriormente, durante el posicionamiento del domingo, ambos volvieron a protagonizar un momento tenso, con actitudes provocadoras que nuevamente requirieron la intervención de terceros. Esta situación llevó a Tebi a buscar refugio en una conversación privada con Sofía Jaramillo, a quien le abrió su corazón respecto a lo que ha estado viviendo dentro de la casa.

“Uno necesita su momento para despejarse. Necesita alejarse de tanto ruido”, le reconoció Tebi a Sofía. También confesó su preocupación por el ambiente de provocación constante: “A mí me toca prestarle atención a cada detalle porque yo no quiero llegar de nuevo a lo de ese día… tengo que empezar a soltar toda esa cosa, meditar, porque, o si no, empiezo a cargarlo, cargarlo… y no sé si estoy paranoico, pero me siento como en un juego de provocación, pero no solo de Nico, sino de un montón de cosas”.

Tebi expresó su deseo de no repetir situaciones como la vivida con Nicolás y aseguró que busca mayor autocontrol para evitar un “colapso”. Sofía, por su parte, compartió que en una ocasión se sintió sobrepasada por la presión del juego y que ha encontrado en la meditación una forma de mantener la calma y seguir adelante.

Tebi confesó que no quiere
Tebi confesó que no quiere volver a llegar al límite con Nicolás como en el reciente posicionamiento - Crédito Cortesía Canal RCN

Mientras tanto, la convivencia en la casa continúa bajo estricta vigilancia, en medio de otras polémicas y sanciones que mantienen al público atento al desarrollo del reality, y algunas opiniones en redes sociales sobre los recientes altercados.

