‘Desafío Siglo XXI’: Gamma salió victorioso y optó por darle consejos a sus rivales ante su mala racha

Los participantes replantearon su estrategia en la competencia para ser los vencedores de la prueba

La prueba estuvo bastante tensionante
La prueba estuvo bastante tensionante - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

El Desafío Siglo XXI sorprendió con una jugosa motivación antes de que los participantes se sometieran al Desafío de Sentencia y Servicios durante la emisión del 27 de enero de 2026. Antes de que iniciara la prueba, la presentadora Andrea Serna dejó en claro qué está en juego: una millonaria suma para el ganador, además de la moneda dorada que puede llevar a uno de los participantes a ganar aún más dinero.

Durante el encuentro, la presentadora detalló ante los equipos Gamma y Neos que el premio para los que se impusieran en la prueba era de $40 millones, lo que subió la presión entre los participantes que recurrieron hasta a abrazar las plantas de la casa para tener aún más suerte.

Los participantes de Neos recurrieron
Los participantes de Neos recurrieron a la conexión con la naturaleza para pedir un mejor resultado en las pruebas - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

La dinámica de la jornada se tornó aún más tensa en la pista entre Gamma y Neos por el anuncio económico, lo que demostró cómo el Desafío impulsa a sus concursantes a ir más allá de las metas habituales por el objetivo central: el dinero.

Precisamente, esto se demostró en el desarrollo de la prueba, pues los dos equipos lo dieron todo para quedarse con el título de la prueba, los servicios en su casa y la posibilidad de llevarse los $40 millones. Además de evitar el pago del arriendo o la posibilidad de ir a Playa Baja, así como el evitar quedarse con los chalecos de sentencia, pues estos determinan que los participantes deben someterse al Desafío a Muerte, con la posibilidad de salir de la competencia.

Pese a todo lo que estaba en juego y los rituales realizados en la casa, a Neos no le alcanzó la motivación y no lograron vencer a su fuerte rival, pues Gamma celebró una nueva victoria y también se quedaron con la Suite ditu.

Ante la pregunta de Andrea Serna sobre la decisión de pagar o no el arriendo, Neos se mostró inquieto, puesto que aún no habían tomado una decisión.

Una vez más, la victoria
Una vez más, la victoria se quedó en la casa naranja - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

La moneda dorada

Potro fue el ganador de este beneficio en medio de la tristeza de sus compañeros por perder otra de las pruebas, así que se enfrentó a la máquina de dinero, donde resistió por varios segundos, mientras que sus compañeros lo animaban al recordarle a su hija.

El participante resistió bastante -
El participante resistió bastante - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Chalecos de sentencia

Gio fue el encargado de llevar los chalecos al equipo perdedor, dirigidos a Potro y Deisy, que deben enfrentarse en la prueba del Desafío a Muerte, el colombo-francés les dijo: “Gamma está siendo victorioso, pero ustedes saben que yo los llevo en el corazón”. Además, les pidió aguantar y seguir resistiendo.

Tras darles las palabras de aliento, Gio se marchó, no sin antes expresarles su cariño. Al llegar a la casa naranja le dijo a sus compañeros que Valentina le envió un beso a Gero y Valkyria.

Neos aclaró la distribución del dinero de la moneda

Gio le recomendó a sus rivales distribuir el dinero en partes iguales, aunque en esta ocasión no lo harán, teniendo en cuenta que no se discutió esta situación antes de la prueba, por lo que se espera que en una próxima oportunidad sí se divida el dinero.

Tras la llegada de Mafe Aristizábal a la casa Neos, los participantes le comentaron a la presentadora que decidieron pagar el arriendo, teniendo en cuenta que no querían pasar una temporada más en Playa Baja, pasando aún más necesidades, que podrían empeorar ante la inclemencia del clima.

Gio se llevó a un oponente a la Suite

El participante de Gamma compartió este beneficio con su compañero Potro, teniendo en cuenta que no había tenido la oportunidad de disfrutar de este beneficio.

