Carmen Villalobos estaría soltera y este video junto a Majida Issa lo habría confirmado: “Me llegaron refuerzos”

Las dudas sobre la vida sentimental de Carmen Villalobos se intensificaron luego de que circulara en redes sociales un video en el que la actriz aparece junto a Majida Issa durante las grabaciones de la nueva temporada de Sin senos sí hay paraíso.

El esperado regreso de esta reconocida producción colombiana ha provocado numerosas reacciones en plataformas digitales, y los protagonistas han compartido imágenes y momentos de su trabajo en el set, alimentando la expectativa entre los seguidores de la serie.

En el clip, Issa bromea: “Yo creyendo que iba a ser la única soltera en el 2026… pero me llegaron refuerzos”, justo antes de que Villalobos entre en escena entre risas, lo que muchos interpretaron como una confirmación indirecta de su soltería.

Carmen Villalobos, reconocida internacionalmente por su papel de Catalina Santana en la exitosa saga, viene de un proceso personal marcado por su separación de Sebastián Caicedo en 2022, tras más de trece años de relación y tres de matrimonio. Caicedo describió la ruptura como uno de los episodios más difíciles de su vida, mientras enfrentaba una etapa de oscuridad y depresión.

Luego de ese capítulo, Villalobos inició un romance con el presentador venezolano Frederick Oldenburg en 2023. Ambos compartieron momentos importantes a través de redes sociales y él la acompañó durante distintos proyectos profesionales. Sin embargo, en los primeros meses de 2026, la ausencia de publicaciones conjuntas y el contenido reciente viralizado han alimentado rumores sobre una probable ruptura.

En medio de las especulaciones, la carrera de Villalobos sigue en ascenso. Sin embargo, no se ha confirmado por parte de ambos que su relación haya llegado a su fin, incluso algunos aseguran que tanto Majida como Carmen se refieren a la soltería de sus personajes en la serie y no a la relación de Villalobos y Oldenburg, lo que también hace parte de una especulación.

Por otro lado, Telemundo confirmó el regreso de la actriz como protagonista de la nueva temporada de Sin senos sí hay paraíso, acompañada por Majida Issa, quien retoma el papel de La Diabla.

La nueva producción retoma el título original y presenta una trama más oscura y actual, centrada en el submundo del webcam en Medellín. La historia muestra a Catalina Santana intentando rehacer su vida junto a El Titi, Gregorio Pernía, pero viéndose obligada a infiltrar una red criminal ligada a carteles mexicanos para proteger a su familia y ayudar a mujeres en situación de vulnerabilidad.

Las grabaciones comenzaron el 7 de enero de 2026. El estreno internacional está previsto para el segundo semestre del año, con transmisión por Telemundo en Estados Unidos y, de forma exclusiva para Latinoamérica, a través de Disney+.

Hasta ahora, pese a los rumores sobre una posible ruptura entre Carmen Villalobos y Frederick Oldenburg, ambos conservan varias fotografías juntos en sus perfiles de Instagram. Ante esto, algunos usuarios sostienen que la ausencia de nuevas publicaciones no sería más que un hecho puntual.

Majida Issa confirma su retorno a ‘Sin senos sí hay paraíso’ tras siete años, impulsada por los fans

Tras años de insistencia por parte del público, la actriz confirmó que volverá a interpretar a La Diabla, personaje que la consolidó como una de las figuras más reconocidas de la televisión latinoamericana. Issa no formó parte de la última entrega, El final del paraíso, donde su papel fue asumido por otra actriz, pero finalmente decidió reincorporarse a la producción de Telemundo para la nueva etapa de la historia.

La propia actriz reconoció que la insistencia de los espectadores fue fundamental para su regreso.

“Realmente lo que me hizo volver a interpretar a La Diabla son los televidentes, los fans de la serie, la gente que no paró en estos siete años de escribirme, de compartir escenas del personaje, de hacer memes, de hacer videos superingeniosos con todos los audios de los textos de mi personaje. Realmente vuelvo por la insistencia de los televidentes. Amor con amor se paga; aquí estoy otra vez haciendo ‘La Diabla’”, sostuvo Issa en declaraciones recientes.

Reencontrarse con un personaje tan icónico no ha estado exento de desafíos. “Es un personaje que hice hace diez años, entonces volver a entrar en esa energía, recordar qué era lo que le gustaba a los televidentes, darle gusto a la gente, reencontrarme con mis compañeros y darle sentido a las relaciones nuevamente... es como si estuviera empezando de cero, de verdad me siento muy nerviosa, y es un reto para mí, sobre todo darle a la gente lo que estaba esperando”, confesó la actriz sobre el proceso de preparación.

El regreso de Issa también implica un reencuentro profesional con Carmen Villalobos, con quien mantiene una estrecha amistad forjada durante las grabaciones previas.

“Ustedes no se alcanzan a imaginar la felicidad que tengo de volver a trabajar con Carmen. Una de las cosas que más me motiva al llegar al set es saber que voy a trabajar con mi amiga, pero también que voy a trabajar con esa actriz profesional, disciplinada, entregada”, expresó Issa.