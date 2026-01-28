Cae alias 07, principal cabecilla del Clan del Golfo, en operativo en Magdalena: balance de muertos y capturas

Entre los fallecidos figura Wilson Darío Ruiz Vélez, alias ‘Moisés’ o ‘07’, señalado por su historial de homicidios, extorsiones y disputas por rutas de narcotráfico en el Caribe colombiano. - crédito Indepaz y @PedroSanchezCol/X

En el marco de la Operación Sostenida Agamenón, la neutralización de cinco integrantes del Clan del Golfo, entre ellos el principal cabecilla Wilson Darío Ruiz Vélez, alias ‘Moisés’ o ‘07’, marcó un golpe a la estructura criminal en Magdalena.

La intervención se efectuó en la vereda Palma de Vino, zona rural del municipio de Sabanas de San Ángel, en el departamento de Magdalena. La acción fue ejecutada por la Policía Nacional, en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Fiscalía General de la Nación. El operativo dejó como resultado la muerte de cinco integrantes del Clan del Golfo y la captura en flagrancia de dos personas.

En el balance oficial, uno de los neutralizados corresponde a Wilson Darío Ruiz Vélez, conocido como ‘Moisés’ o ‘07’, quien tenía el rol de cabecilla principal de la estructura Nelson Darío Hurtado Simanca dentro de la organización criminal.

Trayectoria y perfil de alias ‘07’

Alias ‘07’ acumulaba una trayectoria criminal de aproximadamente 20 años. Provenía de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Estaba encargado de liderar la expansión del Clan del Golfo en la región Caribe y de coordinar confrontaciones armadas con otros grupos ilegales, entre ellos las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

Las autoridades lo señalaban como responsable de homicidios múltiples y selectivos, extorsiones, desplazamientos forzados y disputas violentas por el control de corredores de narcotráfico en Magdalena y zonas cercanas. Además, era considerado determinador de homicidios contra integrantes de la fuerza pública.

Además de caer Wilson Darío Ruiz Vélez se reportaron capturas adicionales en Fundación y Aracataca, donde se desmantelaron células dedicadas a la extorsión y al porte ilegal de armas. - crédito @PedroSanchezCol/X

Uno de los crímenes atribuidos a alias ‘07’ fue la acción sicarial en la que perdió la vida el subintendente Ronald Montañez Quijano, funcionario adscrito a la Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA), el 28 de abril de 2025 en Palermo (Magdalena).

Alias ‘07’ ejercía control sobre la ejecución de homicidios múltiples y selectivos, además de extorsiones y desplazamientos forzados, dentro de la disputa por el control de zonas de narcotráfico.

Capturas adicionales en Fundación y Aracataca

En actuaciones simultáneas, la Policía Nacional realizó la captura de cuatro integrantes adicionales del Clan del Golfo en los municipios de Fundación y Aracataca. Los capturados son requeridos por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido.

De acuerdo con los reportes oficiales, estos individuos estarían dedicando actividades de extorsión contra comerciantes del Magdalena, exigiendo dinero a cambio de no atentar contra la vida de trabajadores.

La organización desarticulada tenía presencia activa en distintos municipios del Caribe colombiano. - crédito Colprensa

Balance general de la operación

El reporte consolidado indica que la operación dejó cinco integrantes muertos en desarrollo operacional, incluyendo a alias ‘07’, y seis capturas: cuatro por orden judicial y dos en flagrancia.

La información suministrada subraya el impacto estratégico de la intervención sobre la estructura liderada por Wilson Darío Ruiz Vélez, encargado de coordinar la expansión del Clan del Golfo en el Caribe colombiano y de mantener confrontaciones con otros grupos armados ilegales por el control territorial y de rutas de narcotráfico.

La acción hace parte de la ofensiva nacional orientada a desarticular las estructuras criminales de mayor alcance en la región, con especial énfasis en el Caribe y el departamento de Magdalena, zonas donde el Clan del Golfo mantiene una presencia activa y disputa el control de actividades ilícitas.

Comunicado del Ministerio de Defensa

En un comunicado dirigido al Ministro de Defensa, se confirmó la afectación estratégica al Clan del Golfo tras la muerte en desarrollo operacional de alias ‘07’, cabecilla principal de la estructura Nelson Darío Hurtado Simanca. La operación, efectuada el 27 de enero de 2026, involucró un despliegue conjunto de capacidades de la Policía Nacional, la FAC y la Fiscalía General de la Nación en la vereda Palma de Vino.

El Ministro de Defensa confirmó mediante un comunicado la realización del operativo conjunto en zona rural de Magdalena. - crédito @PedroSanchezCol/X

El comunicado detalla: “Alias 07, se desempeñaba como cabecilla principal de la Estructura Nelson Darío Hurtado Simanca del GAO Clan del Golfo, con una trayectoria criminal de 20 años aproximadamente en el GAO (desmovilizado de las AUC) y lidera va la expansión del GAO en el Caribe, además de las confrontaciones con otros grupos criminales entre estos las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada - ACSN”.

Además, en el documento se resalta la responsabilidad de alias ‘07’ en la ejecución de homicidios selectivos contra funcionarios de la Policía Nacional y en actos de extorsión y desplazamiento forzado en la región.