Brian Taborda, maquillador de artistas acusado de ‘mala paga’, se habría mudado a España y desde allá enfrenta nueva denuncia

La mujer reveló que Brian Taborda ya no vive en Colombia, pero, aún así, continuaría, presuntamente, cometiendo sus fechorías - crédito Ramé Cabrera/Instagram

El maquillador Brian Taborda, recordado por trabajar con figuras como Laura Tobón, Natalia París y Yuri Vargas, se ha hecho ampliamente reconocido en esa industria, pero no por su trabajo artístico, sino por sus antecedentes de presunta estafas y hurtos descarados, de los que él mismo en algún momento aceptó públicamente.

El historial de clientes de Taborda le había permitido ganar la confianza de cientos de personas en Colombia; sin embargo, sus malas prácticas con personas cercanas a su círculo develaron su particular modus operandi, lo que ha dejado a varias víctimas “descuadradas” económicamente.

Luego de más de tres años de su último escándalo conocido públicamente, el nombre Brian Taborda volvió a sonar, gracias a la denuncia más reciente divulgada por Rame Cabrera, usuaria identificada así en Instagram, que relató haberle transferido $500.000 a Taborda el 5 de enero de 2026, bajo la promesa de que el maquillador le devolvería el dinero dos días después.

El maquillador Brian Taborda enfrenta denuncias de estafa y deudas impagas por parte de colegas y clientes del sector de la belleza - crédito Ramé Cabrera/Instagram

Según Cabrera, tras casi un mes sin obtener respuesta, intentó mediar para resolver la situación, pero Taborda la silenció en redes sociales y desactivó sus perfiles digitales, presuntamente para evitar ser señalado públicamente.

En su testimonio, la denunciante afirmó: “Grabé este video para advertirles a otras personas y evitar que les pase lo mismo que me pasó a mí. El 5 de enero le hice una transferencia de medio millón de pesos a esta persona. Él se comprometió en devolverme el dinero el 7 de enero, pero hoy, casi un mes después, sigue sin haber respuesta”.

Cabrera indicó que, al investigar, descubrió que no era la única afectada. Encontró notas periodísticas y publicaciones en redes sociales que datan de 2019 y 2023, así como más testimonios de personas del mundo de la moda y el entretenimiento —incluyendo diseñadores, directores, modelos y creativos— que habrían experimentado situaciones similares con Taborda.

Varias de estas personas prefirieron mantener su anonimato, pero confirmaron su relación en casos donde, según sus relatos, el maquillador habría aprovechado la confianza para solicitar dinero u ofrecer productos y servicios que no fueron entregados.

El sujeto ahora vive en España, pero no habría dejado sus andanzas con colegas del sector - crédito @bryantabordaofficial/Instagram

La denunciante también señaló que Taborda ya no reside en Colombia, sino en Madrid (España), lo que ha generado preocupación entre profesionales de la industria que suelen contratarlo para campañas, semanas de la moda y eventos comerciales.

Cabrera enfatizó en su mensaje la importancia de que marcas, agencias y responsables de relaciones públicas conozcan los antecedentes públicos y documentados del maquillador antes de contratarlo, tanto en Colombia como en el exterior. Finalmente, Cabrera informó que ya realizó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía.

La trayectoria profesional de Taborda, marcada por colaboraciones con celebridades y participación en campañas publicitarias, rifas, cursos y venta de productos de belleza, fue fundamental para que muchas personas confiaran en él.

Sin embargo, las denuncias en su contra han escalado con el tiempo. En 2022, se conoció el caso de Claudia Franco, estudiante y amiga de Taborda, que le prestó $350.00 con el acuerdo de que le serían devueltos al día siguiente.

Tras varios mensajes y semanas de espera, Franco fue bloqueada en redes sociales por Taborda y no obtuvo respuesta hasta que W Radio contactó directamente al maquillador. Solo entonces, Taborda transfirió el dinero adeudado, dos meses después del préstamo.

Otro caso es el de Luisa Arango, que habría productos cosméticos al maquillador que nunca recibió. Según Arango, Taborda solo la contactó después de la intervención de W Radio, y aunque se le propuso un plan de pagos, ella expresó su desconfianza: “Esta es la manera en la que él opera, yo ya no le creo nada”.

Carmen, que solicitó reserva de identidad, relató que, tras fiarle un perfume valorado en $430.000, Taborda prometió pagar la mitad a finales de diciembre y el resto el último día del mes, pero nunca cumplió. De acuerdo con su testimonio, después de insistir durante dos meses, Taborda envió una supuesta transferencia que resultó ser falsa.

Al ser consultado por W Radio, Taborda reconoció que la única deuda pendiente era con Franco, a quien transfirió el dinero tras ser contactado por el medio. Otras denunciantes confirmaron que, luego de la intervención de la emisora, Taborda buscó conciliar.