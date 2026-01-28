Álvaro Uribe Vélez defendió la candidatura de Paloma Valencia y su lucha contra las drogas: “Es una garantía”

El expresidente respaldó a la candidata Paloma Valencia, que describe como la garantía para erradicar las drogas ilícitas en Colombia - crédito @CeDemocratico/X

En un encuentro con las bases mujeres del Centro Democrático, celebrado en Kennedy (suroccidente Bogotá), el expresidente Álvaro Uribe Vélez expresó su total apoyo a la senadora Paloma Valencia, que aspira a la Presidencia de Colombia por su colectivo.

Álvaro Uribe destacó el compromiso y la firmeza de Valencia en su lucha contra el narcotráfico, tema que marcó su trayectoria política y que, según él, la convierte en la candidata ideal para liderar el país en los próximos años.

La reunión, que congregó a varias mujeres de diferentes partes de la capital, fue el escenario perfecto para que Uribe no solo defendiera la candidatura de Paloma Valencia, sino para que lanzara un mensaje directo sobre uno de los problemas más críticos que enfrenta el país.

Durante un encuentro con mujeres del Centro Democrático en Bogotá, el expresidente Álvaro Uribe Vélez expresó su total apoyo a Paloma Valencia - crédito @PalomaValenciaL/X

En un claro y contundente discurso, Uribe dijo: “¿Quiénes tienen hijos entre 12 y 20 años? ¿Cómo será la preocupación un día que ese muchacho o esa niña salga y son las 9 de la noche y no ha regresado? Y la mamá pensando: ‘Me lo engancharon en la droga, me envenenaron la niña’”.

De esta manera, el exmandatario continuó defendiendo a la senadora como la solución al flagelo de las drogas: “Paloma es una garantía. Paloma es la garantía para desterrar las drogas ilícitas de las calles de Colombia. Entonces, aquí hay que preferir el compromiso con la familia que el cálculo político”.

En su intervención, el expresidente enfatizó la importancia de enfrentar la problemática de la droga desde una perspectiva humana, al dejar de lado los intereses políticos y enfocándose en la protección de los niños y las familias colombianas.

En un claro discurso en defensa de Paloma Valencia, Uribe destacó que la senadora es una de las principales defensoras de la lucha contra las drogas en Colombia - Luisa Gonzalez/Reuters

El exmandatario recordó las consecuencias de la drogadicción en la vida de los jóvenes y las familias: “Alguien dice: ‘Es que eso es muy duro’. Duro que droguen a un muchachito. Duro que una familia tenga que ver con un niño que vincularon a la droga y sin encontrar un cupo y rehabilitación. Eso es lo duro”.

Por lo que el expresidente no dudó en elogiar la firmeza de Paloma Valencia, que, según él, representa la lucha constante por erradicar el narcotráfico y proteger el futuro de los jóvenes.

Además, Uribe destacó que la senadora no solo se comprometió con la lucha contra las drogas, sino con el bienestar de las madres colombianas; aplaudió su propuesta de compensaciones económicas para las mujeres cuidadoras, especialmente aquellas que enfrentan dificultades para salir adelante mientras cuidan a sus hijos.

Álvaro Uribe elogió a Paloma Valencia por su firmeza en la lucha contra el narcotráfico y su compromiso con la protección de las familias - crédito Colprensa

“He visto en estos días cómo Paloma está haciendo la cuenta de cuántas mujeres cuidadoras podría un gobierno de Paloma entregarles un dinero, compensación por el cuidado, pero además, condicionado a que ese niño que están cuidando pueda salir adelante, estudiar o algo parecido”, agregó el líder del Centro Democrático.

Esta fue la propuesta en pro de las madres de Colombia que hizo Paloma Valencia en Kennedy

Paloma Valencia, por su parte, también se dirigió a las mujeres presentes en el evento, al reafirmar su compromiso con el bienestar de las familias colombianas e hizo un llamado a la unidad para lograr su objetivo de ser la primera mujer presidenta.

Durante su discurso, la legisladora expresó: “Queridas mujeres, las mujeres colombianas somos capaces de todo. Las mujeres colombianas estamos en un momento donde entendemos que podemos realizar nuestros sueños, que nada nos queda pequeño, que somos mujeres comprometidas y las quiero invitar a que me ayuden a ser la primera mujer presidenta de Colombia”.

La senadora Paloma Valencia presentó su propuesta para mejorar el acceso a la educación infantil y garantizar la libertad de elección para las madres - crédito @CeDemocratico/X

Durante su intervención, hizo especial énfasis en la necesidad de garantizar un acceso adecuado a la educación infantil, así como en el problema de los hogares de bienestar infantil.

Valencia propuso una solución innovadora para dar a las madres más control sobre la educación de sus hijos: “Nosotros vamos a dedicaros a cuidarlos, con ayuda suya desde el Congreso, porque necesitamos, no los hogares, sino que ustedes tengan el dinero en un bono para poder escoger el jardín que quieren para sus hijos, que pueda ser privado, público, estatal, que pueda ser mixto, pero que sea el que ustedes escojan”.

“Yo quiero proponerles a ustedes, queridas mujeres, que nosotros nos propongamos que los niños colombianos tengan en las actividades extracurriculares la obligatoriedad de que el Estado les deje escoger entre deportes y cultura. Que a la niña le gusta cantar, que pueda tener su escuela de música. Que a la niña le gusta el piano, que pueda ir al piano. La robótica, la programación de computador. Vamos a buscar que en las actividades extracurriculares los niños no pierdan el tiempo”, dijo en el evento.