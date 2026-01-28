Alberto Montaña Plata fue elegido nuevo presidente del Consejo de Estado para 2026

El magistrado cuenta con formación académica en Colombia e Italia y una destacada trayectoria universitaria. - crédito Consejo de Estado

El magistrado Alberto Montaña Plata asumirá la presidencia del Consejo de Estado en 2026, luego de haber sido elegido de manera unánime por la Sala Plena del alto tribunal el martes 27 de enero, en reemplazo de Luis Alberto Álvarez Parra. La decisión se adoptó bajo los lineamientos establecidos tras la reforma constitucional de 2015, que orientan la selección de magistrados hacia un equilibrio entre experiencia profesional, carrera judicial y trayectoria académica.

Alberto Montaña Plata es abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia. Su formación académica incluye un doctorado en la Escuela de Derecho Administrativo y Ciencia de la Administración (SPISA) de la Universidad de Bolonia, Italia, y un posdoctorado en Derecho Público de la Universidad de Pisa, también en Italia. Esta experiencia internacional ha marcado su perfil como uno de los juristas con mayor formación en derecho administrativo en Colombia.

Durante más de 25 años, Montaña Plata ha sido profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad Externado de Colombia, donde además dirigió el Departamento de Derecho Administrativo y fue miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho. Su aporte académico se extiende a la publicación de libros y artículos científicos sobre Derecho Administrativo, jurisdicción de lo contencioso administrativo y servicios públicos.

La carrera docente de Montaña Plata no se ha limitado al país. Fue profesor invitado en instituciones de educación superior en Italia y España, como las universidades de Bolonia, Pisa, Pescara, Ferrara, Barcelona y la Universidad Carlos III de Madrid.

La Sala Plena eligió a Montaña Plata siguiendo los criterios de equilibrio entre experiencia y academia. - crédito Consejo de Estado

Experiencia judicial y arbitral

En el ámbito judicial, Montaña Plata ingresó al Consejo de Estado en enero de 2019 y, antes de ocupar la presidencia, se desempeñó como magistrado auxiliar de la Sección Tercera, conjuez de la misma sección y de la Sala de Consulta y Servicio Civil. Además, actuó como árbitro en los Centros de Arbitraje y Conciliación de las Cámaras de Comercio de Bogotá y Barranquilla.

La experiencia de Montaña Plata en el Consejo de Estado le ha permitido conocer a profundidad los retos de la jurisdicción contencioso-administrativa, que revisa y controla los actos de la administración pública en Colombia.

Según el propio alto tribunal, “tras la reforma constitucional de 2015, en la selección de los magistrados de las altas cortes se busca un equilibrio entre quienes provienen del ejercicio profesional, de la Rama Judicial y de la academia. Alberto Montaña Plata, elegido por unanimidad como presidente del Consejo de Estado, es un académico que llegó a la judicatura resultado de su amplia formación profesional y su recorrido universitario”.

Montaña Plata asumirá la presidencia del Consejo de Estado durante 2026 tras una votación unánime. - crédito Consejo de Estado

Proceso de elección y contexto institucional

La Sala Plena del Consejo de Estado eligió a Alberto Montaña Plata por unanimidad, siguiendo los criterios establecidos por la reforma constitucional de 2015. Este proceso busca fortalecer la independencia, la transparencia y la calidad técnica de la administración de justicia en Colombia. Montaña Plata llega con un perfil consolidado desde la academia y la judicatura.

El nuevo presidente del Consejo de Estado sustituye a Luis Alberto Álvarez Parra, quien protagonizó tensiones recientes con el Gobierno de Gustavo Petro. La elección de Montaña Plata representa un giro hacia una gestión con mayor enfoque académico y experiencia en la docencia universitaria.

María del Pilar Bahamón Falla fue designada como vicepresidenta del Consejo de Estado para el mismo periodo. - crédito Consejo de Estado

Elección de la vicepresidenta, María del Pilar Bahamón Falla

En la misma sesión, la Sala Plena eligió a María del Pilar Bahamón Falla como vicepresidenta del alto tribunal. Es abogada del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y cuenta con especializaciones en Derecho Financiero, Derecho Administrativo y Regulación y Gestión de las Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías. Además, tiene una maestría en Derecho Internacional Humanitario, Derechos Humanos y Derecho Operacional de la Universidad de Nebrija, en Madrid, España.

La trayectoria de Bahamón Falla abarca cargos como Secretaria Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), directora general del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), directora general de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y asesora para asuntos regulatorios del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. También fue profesora en programas de postgrado en la Universidad del Rosario y en la Universidad Externado de Colombia.