Abogado de Álvaro Uribe evalúa acudir a instancias internacionales tras denuncia por presunta persecución judicial contra el expresidente

El abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Víctor Mosquera, afirmó que se estaría reactivando un esquema de “lawfare” con el propósito de incidir en el proceso electoral en Colombia y señaló que, de ser necesario, acudirá a instancias internacionales para denunciar lo que calificó como una persecución judicial sistemática.

La declaración se produjo tras un pronunciamiento previo del exmandatario, que aseguró enfrentar una presunta persecución judicial promovida desde el Gobierno nacional y por el senador y candidato presidencial Iván Cepeda.

Las manifestaciones del abogado se conocieron luego de que Álvaro Uribe publicara un mensaje en su cuenta oficial en la red social X, en el que aseguró que existe una intención de privarlo de la libertad en un contexto electoral, a partir de investigaciones que, según señaló, se han extendido por más de tres décadas sin resultados probatorios en su contra.

Víctor Mosquera se pronunció también a través de su cuenta en la misma plataforma digital, donde afirmó que los hechos recientes harían parte de una estrategia orientada a obtener réditos políticos en el marco de las elecciones, y advirtió que la defensa del exmandatario evalúa acudir a escenarios internacionales si considera que se vulneran sus garantías.

Pronunciamiento del abogado Víctor Mosquera

En su publicación, el abogado expresó: “Nuevamente se está activando un esquema de lawfare contra Álvaro Uribe con el objetivo de incidir en el proceso electoral en Colombia. De ser necesario, acudiremos a las instancias internacionales para denunciar esta sistematicidad de ciertos sectores políticos de izquierda, que reiteradamente buscan réditos electorales atacando a un expresidente que desmanteló las estructuras criminales de esas ideologías”, escribió Mosquera en X.

Agregó: "Como forma de venganza, han construido una carrera basada en la infamia y la persecución. Basta recordar que el único mérito político de Iván Cepeda ha sido la persecución injusta contra Uribe, mientras su ejercicio como congresista ha sido sustancialmente irrelevante“.

El abogado indicó que estas actuaciones no serían hechos aislados, sino parte de un patrón que, a su juicio, se ha repetido en distintos momentos electorales. En ese sentido, sostuvo que la defensa del exmandatario se mantiene atenta al desarrollo de los procesos judiciales y a los efectos que estos puedan tener en el escenario político nacional.

Denuncia del expresidente Uribe

En su publicación, el exmandatario aseguró: “‘Uribe, estamos en elecciones, lo quieren meter preso por órdenes de Petro y de Cepeda’. Cuando atiendo reuniones políticas en Bogotá, no falta el ciudadano que me diga eso, todo a semejanza de vísperas electorales anteriores. Y me agregan que como no tienen pruebas en mi contra a pesar de investigaciones que llevan 30 años, planean forzar en mi contra un contexto paramilitar con lo que dijo Mancuso cuando regresó de Estados Unidos. Debo llamar a mis abogados a buscar pruebas mientras camino por el país en defensa de la democracia”, escribió en X.

En su mensaje, Uribe hizo referencia a conversaciones sostenidas durante reuniones políticas y afirmó que, según le han manifestado ciudadanos, existiría una intención de construir un contexto judicial en su contra a partir de declaraciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, tras su retorno al país luego de permanecer en Estados Unidos.

El expresidente también señaló que solicitó a su equipo jurídico adelantar acciones para la recopilación de pruebas, al tiempo que continúa realizando actividades políticas en diferentes regiones de Colombia. Su publicación generó una reacción inmediata en el ámbito político, con mensajes de respaldo difundidos por distintos dirigentes a través de redes sociales.

Respaldo de dirigentes políticos

Uno de los pronunciamientos fue el del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que expresó su apoyo al exmandatario. En su mensaje afirmó: “Presidente Uribe, no es la primera vez, ni será la última. Eso mismo quieren hacer con todos los que representamos la oposición democrática. Su estrategia es armar procesos con testigos falsos, de la mano de los peores criminales a quienes ellos tanto apoyan. Es una estrategia de venganza criminal. Aguantemos. Cuente con nosotros. Entre todos recuperaremos a Colombia 🇨🇴 de las garras de los corruptos y los violentos“.

También se pronunció el abogado Abelardo de la Espriella, quien escribió en X: “Querido presidente Uribe: usted no está solo; cuente siempre con el Tigre. La infamia y la persecución nunca prosperan, porque su vida y su legado están blindados de patriotismo y honor”.

A estas reacciones se sumó la del exministro Juan Carlos Pinzón, que manifestó: “Muy grave la permanente persecución al presidente Álvaro Uribepor parte de sectores políticos que no ocultan su afinidad con organizaciones terroristas. Toda mi solidaridad con el Dr. Uribe. Perseguiré y derrotaré a los terroristas y sus compinches”.