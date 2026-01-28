Colombia

En medio de la polémica con el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa, el presidente de Panamá agradeció a Petro por la lucha contra el crimen en la frontera: “Son resultados tangibles”

Jose Raúl Molino también destacó la labor de las fuerzas armadas de ambos países para detener el flujo de migrantes ilegales en el tapón del Darién

Guardar
Ambos mandatarios participan en el
Ambos mandatarios participan en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 - crédito Presidencia de Colombia/AFP

En medio de la crisis económica que enfrentan Colombia y Ecuador, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, salió en defensa de las labores realizadas junto con el presidente colombiano Gustavo Petro frente a la lucha contra el crimen organizado en la zona fronteriza de ambas naciones.

Durante su intervención en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, celebrado en Ciudad de Panamá, el mandatario panameño aseveró que la cooperación binacional ha generado buenos resultados, no solo en materia de seguridad, sino en materia de energía.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Agradezco profundamente al presidente de Colombia, Gustavo Petro, vecino de nuestra nación. Esa hermandad hoy rinde frutos tangibles, como la consolidación del proyecto de interconexión eléctrica, como un hito que garantizará seguridad energética indispensable para el desarrollo y competitividad para ambos pueblos”, expresó el jefe de Estado centroamericano.

En un discurso formal, José Raúl Mulino reconoce el trabajo conjunto con el ejército y la policía de Colombia, señalando que esta cooperación fue clave para terminar la crisis de inmigración ilegal fronteriza y para avanzar en proyectos de desarrollo - crédito Captura de Video YouTube

Es importante recordar que, por este aspecto, el Gobierno colombiano suspendió la exportación de energía a Ecuador, luego de que el presidente Daniel Noboa anunciara una tasa arancelaria de 30% a productos colombianos por falencias en la lucha contra el narcotráfico.

Así mismo, Mulino destacó la labor de las fuerzas militares y la Policía de ambos países que, según el presidente panameño, han fortalecido el trato de los migrantes que circulan por el paso binacional.

“Quiero reconocer el trabajo conjunto del Ejército colombiano y la Policía Nacional con todos nuestros estamentos de seguridad en capacitación y trabajos conjuntos. Entre todos terminamos la crisis de inmigración ilegal fronteriza”, resaltó.

La incertidumbre que hay en
La incertidumbre que hay en Venezuela podría provocar una nueva crisis migratoria - crédito EFE

Según datos del Ministerio de Defensa de Panamá, el flujo por el Darién cayó el 99%, pasando de más de 300.000 cruces en 2024 a solo 3.691 personas en 2025.

Así mismo, se ejecutaron más de 22 vuelos chárter de deportación y expulsión bajo un marco de cooperación internacional, reduciendo significativamente la presión en los puestos de recepción.

La concertación de nuevas estrategias se consolidó en septiembre de 2025, cuando altos mandos militares de ambos países definieron una hoja de ruta para reforzar el intercambio de inteligencia en tiempo real.

A través de la XXVII Comisión Binacional Fronteriza (Combifron) y la reactivación de la XIX Comisión de Vecindad en noviembre, se ampliaron los esfuerzos conjuntos no solo hacia la seguridad, sino también al desarrollo social e integración fronteriza.

Gustavo Petro, presidente de Colombia
Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026) - crédito Presidencia

Gustavo Petro hizo un llamado al diálogo con Daniel Noboa

Durante el Foro Económico, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, planteó la urgencia de una estrategia coordinada frente al narcotráfico entre países de la región.

En su intervención, el mandatario sudamericano hizo un llamado a su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa para encontrar un camino de diálogo, a raíz de las disputas económicas que han tenido a principios del 2026.

Explicó que, aunque la infraestructura vial entre los países ya existe, el cierre de estos caminos solo desplazaría las actividades ilícitas a rutas clandestinas a través de quebradas y selvas, lo que complicaría el control y facilitaría la acción de las mafias transnacionales.

En ese sentido, el presidente colombiano propuso renovar los mecanismos de cooperación no solo entre Colombia y Ecuador, sino en todo el continente, elevando la iniciativa a un pacto latinoamericano. “Propongo un pacto contra las mafias, no contra las sustancias, que son inertes. Es un pacto por la vida y la libertad”, expresó Petro, abogando por una respuesta regional articulada.

El presidente de Colombia, Gustavo
El presidente de Colombia, Gustavo Petro (d), saluda a su salida de la Asamblea Nacional (Parlamento) este sábado en Quito, durante la investidura de Daniel Noboa como mandatario ecuatoriano para el periodo 2025-2029. EFE/ José Jácome

Al referirse al caso de Nicolás Maduro, Gustavo Petro enfatizó que no busca defender al presidente venezolano, pero advirtió la conveniencia de que un tribunal de las tres Américas evalúe sus responsabilidades, en vez de un acto judicial unilateral por parte de Estados Unidos.

“Considero que debe ser juzgado por un tribunal, ya sea venezolano o de algún país de América, si llegamos a construir un tribunal de justicia de todas nuestras regiones contra el narcotráfico, que creo necesario”, añadió.

El mandatario añadió que la estrategia vigente para enfrentar el narcotráfico no ha detenido el crecimiento del fenómeno, que definió como universal, subrayando la urgencia de respuestas innovadoras y conjuntas.

Temas Relacionados

José Raúl MulinoGustavo PetroColombia y PanamáCooperaciónLucha contra el crimenFrontera con PanamáTapón del DariénMigrantesEnergíaDaniel NoboaEcuadorColombia-Noticias

Más Noticias

Figura del Inter Miami se perderá por lesión el partido amistoso contra Atlético Nacional en Medellín

El partido entre el campeón de la MLS en 2025 y el campeón de la Copa Colombia en los últimos tres años se jugará el 31 de enero en el estadio Atanasio Girardot desde las 5:00 p. m.

Figura del Inter Miami se

Mary Méndez criticó las publicaciones que promueven el ‘secreto’ de la longevidad: “¿A cuenta de qué, vivir 100 años?”

La presentadora no aguantó más la presión de todos los productos que ofrecen para alargar la longevidad de las personas y sacó a relucir la problemática de la humanidad

Mary Méndez criticó las publicaciones

Colombiano que estaba de vacaciones en Punta Cana terminó grave en un hospital y con una deuda millonaria: su familia pide ayuda

La familia Saldarriaga pide ayuda económica para poder pagar los gastos médicos y contratar un avión ambulancia que lo traiga a Colombia

Colombiano que estaba de vacaciones

Insólito descubrimiento en la cárcel La Picota de Bogotá: había 9 kilos de drogas escondidos bajo el baño del pabellón uno

Las autoridades explicaron que la droga, que incluye tusi, perico y marihuana, habitualmente es ingresada por visitantes femeninas en su cuerpo para entregarla dentro de las celdas

Insólito descubrimiento en la cárcel

Director de Guayacán Orquesta reveló la historia detrás de la elección de Elianis Garrido para protagonizar su nuevo video musical

La famosa bailarina y presentadora sorprendió al sumarse a la producción de la banda y el maestro de la orquesta reveló detalles inéditos sobre cómo la barranquillera terminó en el papel principal

Director de Guayacán Orquesta reveló
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron a alias el Mocho,

Capturaron a alias el Mocho, cabecilla de las disidencias vinculado al asesinato de un patrullero en Jamundí

Violento ataque con explosivos lanzados desde drones: reportan un muerto y más de 14 heridos en El Plateado, Cauca

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

ENTRETENIMIENTO

Director de Guayacán Orquesta reveló

Director de Guayacán Orquesta reveló la historia detrás de la elección de Elianis Garrido para protagonizar su nuevo video musical

Jhovanoty se refirió al discurso de Petro en la reapertura del San Juan de Dios: “¿Cuándo te vas a dejar expropiar esos cuquitos?”

Así reaccionó Yaya Muñoz a las críticas de Roberto Velásquez en ‘¿Qué hay pa’ dañar?’: aseguró que le dijo bruta

Dayro Moreno dedicó mensaje de cumpleaños a Blessd: “Lo lograste mi H”

Juan Martín Moreno Palomo aclaró su relación con Sofía Jaramillo: desmintió cualquier apoyo económico en el reality

Deportes

Comienza la Serie A de

Comienza la Serie A de Brasil: esta es la lista de colombianos que estarán para la temporada 2026

Este es el lujoso hotel de Medellín en donde se hospedará Inter Miami previo a su partido ante Atlético Nacional

PSV vs. Bayern Múnich - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 8 de la fase de liga en la Uefa Champions League

Ciclista colombiano Germán Darío Gómez se pronunció tras ser suspendido por dopaje: “El día más complejo de mi vida”

Atlético Bucaramanga lamentó la muerte de hincha del equipo luego del clásico contra Cúcuta Deportivo: ofreció acompañamiento a los aficionados heridos