Colombia

Viralizan pelea a machete en Huila: mujer le cortó una oreja a su contrincante tras fuerte disputa

La violencia desmedida en el departamento tiene en alerta a las autoridades, pues este no sería el primer caso registrado en enero

Guardar
Las autoridades investigan un suceso que terminó en la hospitalización de un hombre tras una pelea callejera - crédito X

Durante la tarde del 27 de enero de 2026 se viralizaron imágenes de un fuerte enfrentamiento con arma blanca entre un hombre y una mujer. Al parecer, los hechos habrían ocurrido en la plaza de mercado de Pitalito (Huila), a plena luz del día, lo que desató la alerta entre la comunidad, que pide una mayor presencia policial en el sector para evitar nuevos casos de este tipo.

De acuerdo con las versiones preliminares sobre el caso, que circulan a través de las redes sociales, el brutal ataque con arma cortopunzante terminó con una persona herida y una captura tras el altercado que se habría presentado en un sector muy transitado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según los testimonios de los presentes, la disputa dejó al hombre con lesiones en la cabeza y una de sus orejas, que habría sido mutilada, lo que motivó su traslado de emergencia a un centro asistencial para recibir atención médica, en medio del asombro de los ciudadanos que presenciaron la escena.

La mujer terminó tras las
La mujer terminó tras las rejas tras el brutal ataque - crédito Freepik

Asimismo, se reveló que el enfrentamiento se produjo luego de que el hombre involucrado en la pelea, según testigos, intentara intimidar a la mujer con un machete. Pero lo que no se esperaba es que ella respondiera tomando un objeto similar y repeliera la agresión.

Varios de los presentes se comunicaron con la Policía, que designó a agentes para que atendieran la situación y, al llegar al lugar, se encontraron con la escena, por lo que detuvieron a la mujer señalada de cometer la agresión y se procedió con su captura.

Entretanto, se confirmó que continúan las investigaciones para determinar las responsabilidades penales, teniendo en cuenta que no está claro si la mujer actuó en defensa propia o cuáles fueron los verdaderos motivos para que se desatara esta violenta riña en el sector.

Ante la gravedad del caso, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a resolver conflictos de manera pacífica y alertaron sobre los riesgos asociados a conductas violentas en espacios públicos, debido a que terceras personas pueden verse afectadas, incluso niños y adultos mayores.

El suceso causó rechazo entre los presentes y se convirtió en un ejemplo de los peligros derivados de la intolerancia, ya que terminó con el presunto agresor herido y hospitalizado, y la otra persona involucrada bajo custodia policial.

Al parecer, el sujeto sería
Al parecer, el sujeto sería el primero en amenazar a su contrincante, que terminó lesionándolo fuertemente - crédito Colprensa

Ola de violencia en contra de una misma familia

Una serie de homicidios en los últimos 7 años contra una misma familia en Neiva, Huila, alcanzó un nuevo y trágico episodio en la madrugada del 21 de enero de 2026. La víctima fue identificada como Heidy Julieth Rojas, de 22 años, que fue asesinada dentro de su vivienda en el barrio Nueva Granada.

De acuerdo con la información disponible sobre el caso, en la noche del crimen, al menos 6 hombres armados irrumpieron en el domicilio de Rojas. La joven recibió un disparo en la cabeza cuando, junto a su pareja y otro familiar, intentó evitar la entrada de los atacantes.

Tras la agresión, fue trasladada de urgencia al hospital universitario de Neiva, aunque los médicos no pudieron hacer nada para salvar su vida. La víctima dejó un bebé recién nacido.

Los criminales amenazaron a la
Los criminales amenazaron a la familia con un arma y después dispararon en contra de la víctima - crédito Colprensa

Debido a la gravedad del caso se pronunció el coronel Héctor Jairo Betancourt, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, que indicó que la Sijín y la Fiscalía General de la Nación están recogiendo pruebas para identificar a los responsables.

Entre las hipótesis manejadas, familiares de la víctima señalaron a los medios locales que el crimen podría estar relacionado con retaliaciones, teniendo en cuenta que la víctima habría recibido amenazas durante los últimos dos años.

Temas Relacionados

PitalitoHuilaPelea a macheteRiñaPlaza de mercadoLe cortó una orejaColombia-Noticias

Más Noticias

Así lucirá el nuevo corredor de la carrera Séptima en Bogotá: con flota eléctrica de TransMilenio y árboles nativos de la región

La intervención abarcará el tramo comprendido entre las calles 99 y 200, beneficiando a más de dos millones de personas mediante un proyecto de modernización vial, ambiental y de movilidad sostenible en el sector norte de Bogotá

Así lucirá el nuevo corredor

La grave alerta de la Corte Constitucional por inestabilidad en la dirección de la Unidad de Víctimas: requirió acciones urgentes

La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 advirtió sobre los efectos que la continua rotación en el liderazgo de la entidad puede generar en la atención a la población afectada por el desplazamiento forzado

La grave alerta de la

Otro turista extranjero murió al caer de un edificio en Bello, Antioquia, tras asistir al concierto de Bad Bunny

Dos incidentes similares en menos de 24 horas en el Valle de Aburrá encienden las alarmas sobre la salud mental de visitantes extranjeros

Otro turista extranjero murió al

Reconocido organismo andino envió mensaje a Colombia y Ecuador por las tensiones económicas y diplomáticas entre ambos países

El Consejo Consultivo Empresarial Andino pidió a las naciones adoptar medidas según el ordenamiento jurídico regional

Reconocido organismo andino envió mensaje

Carnaval en Barranquilla arranca con alerta roja, déficit de sangre llega hasta el 60% en los hospitales

Los bancos de sangre del Atlántico reportan una caída crítica en las donaciones, con reservas insuficientes para responder al aumento de emergencias médicas durante las festividades

Carnaval en Barranquilla arranca con
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Advierten sobre el deterioro de

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc en Meta y Guaviare dejan confinados a civiles y elevan alarma regional

ENTRETENIMIENTO

Karina García se pronunció luego

Karina García se pronunció luego de ser captada con Kris R en el concierto de Bad Bunny: “Eso es IA”

Mamá de Yeison Jiménez pidió no lucrarse con la imagen del artista: “Respeten el nombre de mi hijo”

Portugal. The Man vuelve a Bogotá con un concierto íntimo: conozca fecha y precios de boletería

Lo más vistó en Disney+ Colombia para pasar horas frente a la pantalla

Los 10 podcasts de Spotify en Colombia para engancharse este día

Deportes

Falcao vuelve a Pasto, el

Falcao vuelve a Pasto, el lugar de su primer fracaso con Millonarios

El técnico de Vasco da Gama se rindió ante Carlos Andrés Gómez: “Hoy marca la diferencia y hace cosas que antes no podía”

Carlos Antonio Vélez lanzó advertencia sobre el fichaje de Santiago Arias: “Siempre ha sido un buen lateral, pero muy mal...”

Rival de Luis Javier Suárez se refirió al encuentro contra el Sporting de Lisboa, donde juega el colombiano, en la Champions League: “Estoy preparado para todo”

Luisa Agudelo se va del Deportivo Cali: este será su nuevo equipo en la liga de Estados Unidos