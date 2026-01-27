Viralizan pelea a machete en Huila: mujer le cortó una oreja a su contrincante tras fuerte disputa

Las autoridades investigan un suceso que terminó en la hospitalización de un hombre tras una pelea callejera - crédito X

Durante la tarde del 27 de enero de 2026 se viralizaron imágenes de un fuerte enfrentamiento con arma blanca entre un hombre y una mujer. Al parecer, los hechos habrían ocurrido en la plaza de mercado de Pitalito (Huila), a plena luz del día, lo que desató la alerta entre la comunidad, que pide una mayor presencia policial en el sector para evitar nuevos casos de este tipo.

De acuerdo con las versiones preliminares sobre el caso, que circulan a través de las redes sociales, el brutal ataque con arma cortopunzante terminó con una persona herida y una captura tras el altercado que se habría presentado en un sector muy transitado.

Según los testimonios de los presentes, la disputa dejó al hombre con lesiones en la cabeza y una de sus orejas, que habría sido mutilada, lo que motivó su traslado de emergencia a un centro asistencial para recibir atención médica, en medio del asombro de los ciudadanos que presenciaron la escena.

Asimismo, se reveló que el enfrentamiento se produjo luego de que el hombre involucrado en la pelea, según testigos, intentara intimidar a la mujer con un machete. Pero lo que no se esperaba es que ella respondiera tomando un objeto similar y repeliera la agresión.

Varios de los presentes se comunicaron con la Policía, que designó a agentes para que atendieran la situación y, al llegar al lugar, se encontraron con la escena, por lo que detuvieron a la mujer señalada de cometer la agresión y se procedió con su captura.

Entretanto, se confirmó que continúan las investigaciones para determinar las responsabilidades penales, teniendo en cuenta que no está claro si la mujer actuó en defensa propia o cuáles fueron los verdaderos motivos para que se desatara esta violenta riña en el sector.

Ante la gravedad del caso, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a resolver conflictos de manera pacífica y alertaron sobre los riesgos asociados a conductas violentas en espacios públicos, debido a que terceras personas pueden verse afectadas, incluso niños y adultos mayores.

El suceso causó rechazo entre los presentes y se convirtió en un ejemplo de los peligros derivados de la intolerancia, ya que terminó con el presunto agresor herido y hospitalizado, y la otra persona involucrada bajo custodia policial.

Ola de violencia en contra de una misma familia

Una serie de homicidios en los últimos 7 años contra una misma familia en Neiva, Huila, alcanzó un nuevo y trágico episodio en la madrugada del 21 de enero de 2026. La víctima fue identificada como Heidy Julieth Rojas, de 22 años, que fue asesinada dentro de su vivienda en el barrio Nueva Granada.

De acuerdo con la información disponible sobre el caso, en la noche del crimen, al menos 6 hombres armados irrumpieron en el domicilio de Rojas. La joven recibió un disparo en la cabeza cuando, junto a su pareja y otro familiar, intentó evitar la entrada de los atacantes.

Tras la agresión, fue trasladada de urgencia al hospital universitario de Neiva, aunque los médicos no pudieron hacer nada para salvar su vida. La víctima dejó un bebé recién nacido.

Debido a la gravedad del caso se pronunció el coronel Héctor Jairo Betancourt, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, que indicó que la Sijín y la Fiscalía General de la Nación están recogiendo pruebas para identificar a los responsables.

Entre las hipótesis manejadas, familiares de la víctima señalaron a los medios locales que el crimen podría estar relacionado con retaliaciones, teniendo en cuenta que la víctima habría recibido amenazas durante los últimos dos años.