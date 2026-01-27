Colombia

Vehículo de servicio público cayó a un abismo de 15 metros en zona rural de Amalfi, Antioquia: hay un muerto y seis heridos

Las autoridades y equipos de socorro trabajan en la verificación de los heridos, trasladados al Hospital El Carmen, y si por sus lesiones requieren ser remitidos a un centro médico de mayor complejidad

Autoridades entregaron el reporte oficial del siniestro vial ocurrido en zona rural de Amalfi, Antioquia - crédito Alcaldía de Amalfi/Facebook

La siniestralidad vial constituye una preocupación permanente en el país, dada la recurrencia de accidentes que afectan tanto a conductores como a pasajeros y peatones.

Estos hechos registrados en carreteras, sean urbanas o rurales, generan consecuencias graves para las víctimas y sus familias, además de implicar retos para la atención de emergencias y la prevención de futuros siniestros.

El vehículo cayó por un
El vehículo cayó por un barranco de 15 metros en el sector La Comba de la vereda Naranjal, según informes preliminares - crédito Gil Gomez Jhanuarya/Facebook

Y es que, luego de conocerse el grave accidente de tránsito en la vía Panamericana, a la altura de Caldono (Cauca), que dejó de manera preliminar siete personas muertas y dos más heridas, en otra zona del país, específicamente en en zona rural de Amalfi (Antioquia), una persona murió y al menos otras seis resultaron heridas tras el accidente de un vehículo particular conocido como “chivero”.

Una persona muere y al
Una persona muere y al menos cuatro resultaron heridas en un accidente de chivero en la zona rural de Amalfi, Antioquia - crédito Gil Gomez Jhanuarya/Facebook

El hecho ocurrió en el sector denominado La Comba de la vereda El Naranjal, cuando el automotor, que transportaba a 10 ocupantes, se precipitó por un barranco de aproximadamente 15 metros y quedó a pocos metros de una quebrada, según reportes preliminares de los organismos de socorro.

Las personas que viajaban en el vehículo quedaron lesionadas y atrapadas entre piedras y escombros tras el impacto.

Al lugar acudieron habitantes del sector y transeúntes, que intervinieron de inmediato para realizar las primeras labores de auxilio, mientras se esperaba la llegada de las ambulancias y equipos de rescate, que debieron recorrer una ruta de dos horas desde el casco urbano hasta el sitio del siniestro.

En el lugar, las tareas de rescate se concentraron en la evacuación de los lesionados y en la recuperación de la mercancía que el vehículo transportaba, la cual quedó esparcida en la pendiente. Las autoridades evalúan la gravedad de las lesiones de los heridos, que fueron trasladados al Hospital El Carmen, para gestionar su traslado a centros médicos de mayor complejidad.

El chivero transportaba a 10
El chivero transportaba a 10 ocupantes al momento del siniestro, quedando atrapados entre piedras y escombros tras el impacto - crédito Redes sociales

Los organismos de socorro mantienen la atención de la emergencia y las autoridades locales iniciaron la verificación de las causas del siniestro vial. Además, reiteran el llamado a conducir con precaución en este corredor vial rural, dada la dificultad del terreno y el riesgo incrementado por las lluvias actuales.

Una mujer murió en un accidente de moto en Medellín; conductor era su hijo y no tendría licencia

La siniestralidad vial sigue generando preocupación en Medellín tras el reciente accidente ocurrido en la Autopista Sur, a la altura de la carrera 50 con calle 20, donde una mujer de 41 años fue la víctima fatal.

La víctima viajaba como acompañante en una motocicleta conducida por un joven de 18 años, que, según el reporte oficial, no portaría licencia de conducción al momento del siniestro. Versiones preliminares señalan que el conductor sería hijo de la mujer fallecida.

El informe técnico de las autoridades de movilidad detalló que el motociclista intentó ejecutar una maniobra entre dos camiones de carga. Durante la acción, el joven perdió el control del vehículo y ambos ocupantes cayeron sobre la calzada, donde uno de los camiones los impactó. La mujer murió en el lugar, mientras que el joven fue trasladado a un hospital con heridas graves y se mantiene bajo pronóstico reservado.

El accidente se habría originado
El accidente se habría originado por una maniobra inadecuada del conductor de la motocicleta - crédito Hidroeléctrica Ituango : Informativo Digital Heraldo del Norte/Facebook

Este nuevo caso eleva a 17 la cifra de muertes por accidentes de tránsito en Medellín en lo que va de 2026. Datos de la Secretaría de Movilidad advierten que 13 de las víctimas eran motociclistas, es decir, más del 75% de los fallecidos registrados hasta la fecha, lo que evidencia la vulnerabilidad de quienes se desplazan en este tipo de vehículos.

Las autoridades de tránsito reiteraron la importancia de acatar las normas de seguridad vial. Insistieron en evitar maniobras riesgosas cerca de vehículos pesados como camiones y en cumplir con todos los requisitos legales para la conducción, con el objetivo de disminuir la mortalidad en las vías urbanas.

