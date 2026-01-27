Según el British Medical Journal, la crisis del sistema de salud colombiano es por culpa del Gobierno Petro

Las recientes dificultades incluyen falta de medicamentos y el cierre temporal de múltiples unidades médicas, en medio de críticas a las reformas impulsadas por el actual gobierno, según datos revisados por organismos internacionales y publicaciones especializadas - crédito Colprensa

El sistema de salud colombiano, valorado por su cobertura universal y eficiencia, atraviesa una crisis sanitaria profunda. El país enfrenta escasez de medicamentos, cierre de salas médicas y un riesgo creciente para millones de pacientes.

Según análisis del British Medical Journal, este deterioro se vincula con las reformas impulsadas por el presidente Gustavo Petro, situación que ha despertado preocupación en América Latina.

Colombia recibió elogios recientes de la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial y la revista The Lancet, que calificaron su sistema como “un ejemplo que debía imitar toda Latinoamérica”, de acuerdo con ambas fuentes, citadas por el análisis internacional.

Hasta 2022, el modelo de aseguramiento mixto cubría al 99% de la población y mantenía uno de los gastos de bolsillo más bajos entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Además, once de los treinta hospitales mejor calificados de Sudamérica estaban en Colombia. Este sistema se sostenía mediante subsidios estatales y competencia de mercado, permitiendo atención médica incluso para los grupos más vulnerables.

Las modificaciones introducidas a partir de 2023 generaron disrupciones en la provisión de servicios médicos, lo que ha elevado el riesgo para la población y ha causado inquietud en la comunidad regional de América Latina - crédito Ministerio de Salud y Protección Social

En 2023, pese a este reconocimiento, el gobierno de Petro promovió una reforma del sistema de salud con enfoque preventivo y territorial, según el British Medical Journal.

Entre los principales cambios se encuentra la creación de Centros de Atención Primaria en Salud (Caps) en todo el país y la priorización de visitas comunitarias domiciliarias, dos o tres veces al año, enfocadas en la detección precoz de enfermedades.

La transformación del rol de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) es otro de los ejes: se propone que dejen de manejar recursos públicos y pasen a funcionar como gestoras de salud y vida, limitándose a tareas de coordinación y auditoría. Asimismo, la propuesta abre espacio para múltiples gestores farmacéuticos con el objetivo de mejorar el suministro y reducir los costos de medicamentos.

Otro pilar de la reforma es el fortalecimiento de la red pública hospitalaria, acompañada de la contratación directa del personal sanitario por parte de hospitales estatales y la financiación pública de estos cargos.

El plan también apunta a la digitalización del sistema para reducir la burocracia y facilitar el acceso a la información. Además, contempla la mejora de la estabilidad laboral para el personal de salud. Sin embargo, la iniciativa enfrentó bloqueos legislativos y disputas políticas, lo que llevó a la expedición unilateral del Decreto 0858/2025, promulgado el 30 de julio de 2025, que aplica el Modelo Preventivo, Predictivo y Resolutivo.

Las transformaciones implementadas desde el año pasado derivaron en una reducción de la cobertura y el acceso, cambiando el panorama tras décadas de reconocimiento por parte de entidades mundiales y expertos en la materia - crédito Presidencia de Colombia

La implementación de la reforma de salud Petro ha tenido efectos inmediatos. El país registró retrasos en la entrega de medicamentos, extensas filas en las farmacias y la postergación de cirugías rutinarias.

Posteriormente, aumentó el desabastecimiento de insulina y fármacos oncológicos, y hospitales comenzaron a rechazar pacientes críticos. Actualmente, se han suspendido actividades en salas de maternidad y unidades neonatales, los servicios de urgencias presentan saturación y se han cancelado programas de formación de especialistas.

El investigador Andrés Vecino, citado por el British Medical Journal, advierte que “millones de vidas se han puesto en peligro y hay gente muriendo”. Los reportes atribuyen la crisis a la aceleración del deterioro financiero de las EPS tras la reforma, lo que ha provocado que farmacias suspendan la entrega de medicamentos y centros de salud interrumpan la atención médica, intensificando el cuadro nacional.

La magnitud y rapidez de los cambios han provocado protestas sociales, divisiones políticas y cuestionamientos sobre la viabilidad financiera y la sostenibilidad del sistema.

El deterioro reciente del sistema de salud colombiano plantea interrogantes sobre el impacto real de las reformas impulsadas y los riesgos para la estabilidad de un modelo antes elogiado internacionalmente - crédito Ministerio de Salud

