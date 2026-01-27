Colombia

Remezón en el Dapre: al menos 30 personas habrían sido despedidas del despacho de Gustavo Petro, a puertas de Ley de Garantías

El Departamento Administrativo de la Presidencia, encargada de los asuntos relacionados con el jefe de Estado, fue epicentro en la noche del lunes 26 de enero de una serie de declaratorias de insubsistencia, que buscarían copar con nuevos cupos los puestos que desempeñaban funcionarios, incluso, en retén pensional

Guardar
En el Dapre, entidad encargada
En el Dapre, entidad encargada del despacho del presidente Gustavo Petro, salieron 30 personas de sus cargos en la noche del lunes 26 de enero - crédito Daniel Castaño/Dapre

Al menos 30 funcionarios del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) enfrentan en la noche del lunes 26 de enero la declaración de insubsistencia de sus cargos; es decir, despidos por lo visto injustificados, en un proceso que coincide con la inminente aplicación de la Ley de Garantías previa a las elecciones presidenciales. Previstas en su primera vuelta para el 31 de mayo y, en caso de ser necesario, una segunda jornada, que se efectuará el 21 de junio.

Entre los afectados por lo que serían las decisiones de la nueva titular de esta dependencia, Nhora Mondragón, figura -entre otros- la jefe de recursos humanos, Luz Dary Cruz: con más de veinticinco años de trayectoria en la Casa de Nariño, así como la jefe de prensa del Dapre, Yury Carolina Calderón. De la primera, según se pudo conocer, estaría en etapa previa a la pensión, por lo que su salida causó fuertes reacciones frente a su remoción de su puesto.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Nhora Mondragón, la nueva directora
Nhora Mondragón, la nueva directora del Dapre, es administradora de empresas con especializaciones en Gestión Pública y Administración en Salud; además, trabajó en la Alcaldía de Cali - crédito @nhora_mondragon/X

Y es que la entidad encargada de gestionar los asuntos del jefe de Estado se convirtió en el epicentro de estos cambios, mientras continúan las notificaciones de insubsistencias. El motivo detrás de esta oleada de decisiones, según versiones internas, sería la intención de generar nuevos cupos para el ingreso de personal que esté, al parecer, afín con la campaña de los aspirantes que apoya el jefe de Estado, del que es público su respaldo a Iván Cepeda.

De acuerdo con la información dada a conocer por Caracol Radio, los despidos iniciaron hacia las 5:00 p. m. del lunes, cuando citaron de manera individual a los que ocupaban cargos de libre nombramiento y remoción en el Departamento Administrativo y la Secretaría General de la Presidencia de la República. Así pues, uno a uno, fueron comunicados de las determinaciones tomadas en cada caso, sin que se supieran motivos de fondo de cada despido.

¿Cómo avanza la Ley de Garantías en vísperas de las elecciones al 2026?

Es oportuno decir que la Ley de Garantías se ha venido implementando de manera progresiva, pues desde el 8 de noviembre se restringieron los convenios interadministrativos en el ámbito territorial y, a partir del 31 de enero; es decir, en cinco días, se prohibirá la contratación directa y se dispondrán disposiciones en cuanto a la nómina pública del Estado. Lo que se quiere es preservar la equidad durante los comicios que se celebrarán en el primer semestre de 2026.

Los movimientos se estarían llevando a cabo tres días después de que se conociera la designación de Mondragón como directora del Dapre, en reemplazo de Angie Rodríguez, que renunció a su cargo para asumir, en propiedad, la gerencia del Fondo Adaptación. Siendo esta la quinta funcionaria en llegar a la entidad, tras Mauricio Lizcano, Laura Sarabia, Jorge Rojas y Rodríguez, que la antecedieron de cara a esta recta final de la administración Petro.

A la par de las jornadas en las que se elegirá al sucesor de Petro, también se llevarán a cabo el domingo 8 de marzo las elecciones al Congreso, en las que el Pacto Histórico, la fuerza oficialista, buscará mantenerse como la bancada más grande en el Senado y una de las más numerosas en la Cámara; en medio de los escándalos que salpican al actual Gobierno, en especial, los relacionados con la corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastre (Ungrd).

En desarrollo...

Temas Relacionados

DapreDepartamento Administrativo de la PresidenciaGobierno PetroGustavo PetroGobierno nacionalLey de GarantíasDespido GobiernoColombia-Noticias

Más Noticias

Medellín aplicará descuentos por pronto pago del predial unificado: así podrán acceder al beneficio

El beneficio económico se otorgará a quienes cancelen la totalidad del tributo antes del vencimiento de la primera cuota, siempre que no presenten deudas anteriores vinculadas al impuesto inmobiliario

Medellín aplicará descuentos por pronto

Petro podrá reunirse con Donald Trump en la Casa Blanca, aunque no tiene visado: así podrá viajar

El presidente colombiano finalmente conseguirá llevar a cabo el tan esperado encuentro con su homólogo estadounidense para discutir temas como la ruptura de relaciones diplomáticas y la crisis del narcotráfico

Petro podrá reunirse con Donald

Abelardo de la Espriella ‘capitaliza’ crisis del Centro Democrático: sumaría respaldo de movimientos de Fico Gutiérrez y Álex Char

El abogado, que decidió abrirse camino en solitario, contaría con el apoyo en la contienda electoral de las fuerzas políticas de los alcaldes de Medellín y Barranquilla, con lo que consolida su respaldo entre los sectores de centro-derecha; mientras en la colectividad uribista aún dimensionan las consecuencias del escándalo Cabal - Lafaurie

Abelardo de la Espriella ‘capitaliza’

Ejército desmanteló 13 laboratorios de droga en ofensiva contra el narcotráfico y la logística de los Comandos Frontera en Putumayo

Las acciones incluyeron la destrucción de infraestructuras empleadas para el procesamiento de coca y la captura de presuntos integrantes de la estructura ilegal

Ejército desmanteló 13 laboratorios de

La respuesta de Famisanar tras escándalo por fiesta de fin de año en la que se gastaron una millonada

Tras la denuncia sobre el gasto millonario en un evento navideño, la EPS se pronunció con un balance de sus primeros 60 días bajo intervención del Estado

La respuesta de Famisanar tras
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Advierten sobre el deterioro de

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc en Meta y Guaviare dejan confinados a civiles y elevan alarma regional

ENTRETENIMIENTO

Arcángel le contó a Westcol

Arcángel le contó a Westcol detalles de sus conciertos en el país: “Tengo cariño y respeto por todo Colombia”

“¿Cómo se traduce este amor?" el K-drama que domina el top 10 de las mejores series de Netflix Colombia

Ellos son los dos participantes de ‘La casa de los famosos 3’ que ya ganaron otros ‘realities’

Las mejores melodías para escuchar en Apple Colombia en cualquier momento y lugar

Luisa Fernanda W respondió a las críticas por su apariencia, su trabajo y su modo de vestir: “Respeto mi proceso”

Deportes

El presidente de Nacional confesó

El presidente de Nacional confesó que evaluaron técnicos de peso internacional antes de ratificar a Diego Arias

La selección Colombia se alista: esta es la fecha tentativa para su despedida rumbo a la Copa del Mundo 2026

La Dimayor se pronunció sobre las acciones de Millonarios para habilitar a Falcao García en la Liga BetPlay

El Clásico del Oriente regresa: Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga se enfrentarán entre controles y restricciones

Campeón de Libertadores reveló su incómodo paso por Millonarios: “Qué haces acá si eres hincha de Nacional”