Procuraduría formula cargos contra profesor en Girón por presunta agresión y trato irrespetuoso a una docente

El caso está relacionado con un episodio ocurrido en una institución educativa durante la conmemoración del Día del Educador en Santander. - crédito iStock

Un hecho que ha generado indignación y rechazo en la comunidad educativa de Girón, Santander, llevó a la Procuraduría General de la Nación a formular pliego de cargos contra el profesor Mauricio Enrique Martínez Corredor, señalado de incurrir en presuntos tratos irrespetuosos, agresiones físicas y expresiones calumniosas e injuriosas contra una docente de la institución educativa donde laboraba.

La decisión fue adoptada por la Procuraduría Provincial de Bucaramanga, que adelanta el proceso disciplinario con el fin de esclarecer lo ocurrido durante la vigencia 2024, específicamente en el marco de la celebración del Día del Educador, una fecha que tradicionalmente está destinada al reconocimiento y respeto del magisterio colombiano.

Investigación por presunta agresión física y verbal

De acuerdo con la información oficial conocida por la entidad este lunes 26 de enero de 2025, el Ministerio Público busca corroborar si durante el evento institucional el docente investigado agredió físicamente a una profesora, y si además utilizó expresiones calumniosas e injuriosas en su contra, en un contexto público y frente a otros miembros de la comunidad educativa.

Según la Procuraduría, los hechos habrían tenido lugar dentro de las instalaciones de la institución educativa, lo que agrava la situación, pues se trata de un espacio que debe garantizar seguridad, respeto y convivencia, tanto para docentes como para estudiantes y personal administrativo.

La Procuraduría investiga hechos ocurridos en 2024 durante un acto institucional en Girón, donde se habría presentado un comportamiento contrario a los deberes del servicio público. - crédito Colprensa

Posible vulneración de los principios de la función pública

El órgano de control disciplinario señaló que la conducta atribuida al docente podría constituir una grave vulneración de los deberes que rigen el ejercicio de la función pública, especialmente aquellos relacionados con:

La moralidad

La transparencia

La objetividad

La legalidad

La honradez

Estos principios, recordó la Procuraduría, no son simples formalidades, sino pilares esenciales del comportamiento que se espera de los servidores públicos, y con mayor razón de quienes tienen la responsabilidad de formar, orientar y servir de ejemplo a niños, niñas y jóvenes.

Falta grave a título de dolo

Tras el análisis preliminar del caso, la Procuraduría calificó las presuntas conductas del profesor como una falta grave cometida a título de dolo, lo que implica que, de comprobarse los hechos, habría existido conciencia y voluntad en la actuación reprochada.

Esta calificación subraya la seriedad del proceso disciplinario y abre la puerta a posibles sanciones, que dependerán del resultado final de la investigación y del respeto al debido proceso del docente implicado.

El proceso disciplinario busca establecer si se vulneraron principios fundamentales como la moralidad y el respeto en un entorno escolar. - crédito EFE/Jero Morales

Un hecho que sacude a la comunidad educativa

La noticia ha generado profunda preocupación en la comunidad educativa de Girón, pues los hechos investigados habrían ocurrido en un contexto simbólico como lo es el Día del Educador, una fecha que busca exaltar la labor docente y promover valores de respeto y reconocimiento mutuo.

Lo que debía ser una jornada de celebración y fraternidad, habría derivado, según la investigación, en un escenario de violencia y humillación, afectando no solo a la presunta víctima, sino también la imagen institucional y el clima laboral del centro educativo.

Debate sobre convivencia y ética en las instituciones educativas

De acuerdo con diversos medios, este proceso disciplinario reabre un debate ineludible sobre la convivencia, el respeto y la responsabilidad ética dentro de las instituciones educativas, recordando que ningún escenario pedagógico puede convertirse en un espacio de agresión o irrespeto sin consecuencias.

Las autoridades analizan presuntas conductas inapropiadas registradas en un evento académico que debía exaltar la labor docente. - crédito Shutterstock

La Procuraduría insistió en que continuará con las actuaciones necesarias para esclarecer plenamente los hechos, garantizar los derechos de las partes involucradas y determinar si el servidor público incurrió en las faltas disciplinarias que se le atribuyen.

Mientras avanza la investigación, el caso se convierte en un llamado de atención sobre la importancia de mantener conductas ejemplares en el sector educativo, donde el respeto y la dignidad deben prevalecer como valores fundamentales.