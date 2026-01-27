Petro dio ultimátum a migrantes colombianos en Argentina, Chile y EE. UU.: “Como perros perseguidos por las calles”

Gustavo Petro pidió a los colombianos residentes en Chile, Argentina y Estados Unidos, regresar al país - crédito Presidencia/Youtube

Durante el acto protocolario de la reactivación del Hospital San Juan de Dios, en Bogotá, el presidente Gustavo Petro insistió en su invitación a los colombianos a que regresen al país.

Para el mandatario, en países como Argentina, Chile y Estados Unidos se viven tiempos difíciles para los migrantes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Porque al colombiano que va a Estados Unidos, hombre o mujer, no lo tratan con dignidad, nunca lo han tratado. Lo tratan como esclavo“, afirmó puntualmente.

Según Petro, la experiencia migratoria suele resultar desfavorable, al ser tratados de manera, según él, “indigna”.

Petro advirtió que en Colombia se está viviendo mejor que antes - crédito Fotocomposición Infobae

”Muy pocos quedan con carro y con casa, sino que son esclavos. Y por eso yo les pido a todos los colombianos que regresen ya de Chile, Argentina y Estados Unidos, porque los van a tratar como esclavos y como perros perseguidos por las calles. Y nada tienen que hacer allá, porque hoy el peso de Colombia es la moneda más valorizada por encima del dólar del mundo“.

El jefe de Estado también abordó el manejo de la economía nacional y la política monetaria en relación con el aumento de la deuda externa del país en 2025. En su intervención, sostuvo: “(...) Nos endeudamos para pagar la deuda. Y crecerá en la medida en que el Banco de la República mantenga tasa de interés alta. Porque no crece la deuda externa en dólares, crece la deuda interna en pesos y no lo dice la prensa. ¿Y por qué crece? Por la tasa de interés del Banco de la República“.

Además, insistió en su crítica a la decisión del Banco de la República de dejar de comprar oro: “El día en que el Banco de la República dejó de comprar el oro de Colombia, metió a Colombia en la ruina. ¿Ustedes se imaginan la riqueza que tendríamos hoy, que vale como nunca el oro y es real, no un papel? Real. Hasta nuestros indígenas 3.000 años antes de Cristo lo sabían“.

En el mismo acto, Petro hizo una referencia simbólica al tesoro Quimbaya y mencionó su intención de regalar una réplica a Donald Trump para destacar la historia latinoamericana: “Le pienso regalar a Trump para que recuerde que somos una civilización latinoamericana, con 30.000 o más años de antigüedad en América y son otros de nuestros ancestros“.

Petro exhorta a los colombianos emigrantes a regresar de Estados Unidos, Chile y Argentina al afirmar que enfrentan condiciones laborales indignas en el extranjero - crédito @joseantoniokast/X - Presidencia - EFE

Expulsan a 52 migrantes colombianos de Chile en vuelo chárter

El domingo 25 de enero de 2026, el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) de Chile informó la expulsión de 83 ciudadanos extranjeros, entre ellos 52 colombianos, mediante un vuelo chárter con destino a Colombia y Bolivia. La medida se aplicó a personas que habían cometido delitos o infringido normas administrativas en territorio chileno.

La autoridad migratoria explicó que el operativo tuvo como objetivo “dar cumplimiento a la legislación migratoria vigente y reforzar la seguridad del país, priorizando la expulsión de personas que han cometido delitos o cuentan con antecedentes policiales o penales“.

Del total de deportados, 52 eran de nacionalidad colombiana y 31 de nacionalidad boliviana. 27 personas fueron expulsadas por causas judiciales vinculadas a tráfico ilícito de drogas, porte ilegal de armas e ingresos por pasos clandestinos.

El gobierno de Chile expulsó a 52 colombianos acusados de infringir normas migratorias o tener nexos con bandas criminales - crédito Alberto Valdés/EFE

Por motivos administrativos, 56 personas fueron deportadas tras haber sido “condenadas por los delitos de robo con intimidación, homicidio, delitos sexuales, infracción a la ley de drogas, porte ilegal de armas, entre otros“, según detalló el Sermig.

El director nacional del Sermig, Luis Eduardo Thayer, informó que con este operativo se completó el vuelo chárter número 23 desde el inicio del actual Gobierno, acumulando 4.421 expulsiones de personas extranjeras desde 2022.

Thayer señaló: “La regularidad con que estas medidas se han ejecutado refleja una clara priorización por asegurar el cumplimiento de la normativa migratoria y fortalecer la seguridad del país. Se trata de una política de Estado que debe sostenerse en el tiempo“.

Por su parte, la jefa de la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI), prefecto Polly Ureta Aburto, indicó que los expulsados contaban con órdenes de expulsión vigentes. En 2025, el Sermig y la PDI reportaron 1.117 extranjeros expulsados del territorio nacional, y en lo que va de 2026 la cifra asciende a 128.