Norma Nivia respondió a las críticas por viaje de Mateo Varela solo a Medellín: “Uno no debe estar vigilándolo”

Las recientes apariciones públicas de Norma Nivia y Mateo Varela, quienes iniciaron su relación durante su convivencia en La casa de los famosos Colombia 2, han generado inquietud y comentarios en redes por parte de sus seguidores, particularmente tras el viaje en solitario del modelo a Medellín.

El eje de la controversia radica en las expectativas sobre el control y la vigilancia en la pareja —un debate que la actriz aborda abiertamente—, en una reciente publicación en sus redes sociales.

“Mateo se pasa una semana de paseo para Medellín y nos separamos; él se fue a sus planes con sus amigos y yo me quedé aquí en Bogotá con mis cosas de trabajo, de teatro”, indicó inicialmente la actriz.

A estas declaraciones agregó: “Cada uno con sus cosas, con una comunicación constante, con una tranquilidad y una confianza que es como lo que uno debe tener con una pareja, porque si uno no puede confiar en su pareja, pues definitivamente creo que ahí no es”, reflexionó al responder las inquietudes sobre por qué su pareja viajó sin ella.

Asimismo, la también modelo aseguró que han sido constantes los mensajes de sus seguidores advirtiéndole sobre las tentaciones en la capital antioqueña.

“Me han llegado un montón de mensajes… Diciéndome que cuide mucho a Mateo, que lo mantenga como, digamos, ahí, que esté muy pendiente de cuidarlo, porque hay mucha mujer muy coqueta, que hay mucha mujer muy, muy víbora, me han dicho, así me han mandado mensajes”, explicó la actriz.

Según Nivia, en los espacios públicos y virtuales comunes con Varela suelen aparecer comentarios de otras mujeres, incluso en tono elevado: “Yo digamos que constantemente veo que las mujeres le dicen un montón de cosas, a veces incluso bastante subidas de tono”.

Frente a la presión por vigilar la conducta del otro, la artista sostuvo una postura clara: “Uno no debe estar vigilando a nadie ni cuidando a ninguna pareja de las otras mujeres o de los otros hombres, porque esa no es una forma bonita de vivir, esa no es una relación sana”.

Para la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, la clave de una vida en pareja saludable radica en el crecimiento personal y autoconstrucción. “Lo que uno debe hacer es trabajar constantemente en su mejor versión, en estar evolucionando como persona, para, además, hacerlo por uno mismo, para sentirse orgullosa de ese ser humano que es”.

De esa forma, considera, se puede ofrecer “una versión bonita” a la familia, los amigos y, sobre todo, a la pareja.

El llamado de la actriz se dirige principalmente a sus seguidoras. Les exhorta a confiar en sus vínculos: “Si ustedes tienen una persona al lado que las respeta y que las ama realmente, esa persona va a tomar la decisión correcta sin importar las circunstancias. Que alguien lo respete a uno no depende de cuántas mujeres estén ahí diciéndole u ofreciéndose en persona o por redes o lo que sea. Dependes de esa persona”.

Para la famosa, la confianza y la seguridad son resultado de comportamientos congruentes: “Nada más lindo que uno poder vivir tranquilo y confiar en ese ser con el que uno está construyendo una historia de amor”.

Mientras algunos insisten en los riesgos y posibles tentaciones, la actriz reivindica la importancia de confiar y rechazar el control sobre el otro: “Si usted no siente eso con su pareja, si usted vive en constante angustia, no puede dormir tranquilo o tranquila y siente que tiene que estar una vez más, como digo, entre comillas, cuidando, vigilando, de verdad, replantee esa relación, porque eso no es chévere”, concluyó Nivia.