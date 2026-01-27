Colombia

Alarmante cifra de extranjeros inadmitidos en Medellín por vínculos con delitos sexuales

Autoridades nacionales bloquearon la entrada de individuos con antecedentes en crímenes contra menores tras intensificar las labores de control migratorio y colaboración con sistemas tecnológicos internacionales

La Policía Nacional inadmitió a
La Policía Nacional inadmitió a 153 extranjeros con antecedentes de delitos sexuales contra menores en los últimos 18 meses - crédito EFE/Sergio Acero/Colprensa

La ofensiva contra los delitos sexuales cometidos por extranjeros en Medellín y el Valle de Aburrá ha dejado cifras que reflejan la magnitud del problema.

Las autoridades han inadmitido a 153 extranjeros vinculados con antecedentes de delitos sexuales contra menores en los últimos 18 meses, según la Unidad de Protección de la Policía Nacional.

Este resultado fue posible gracias a la incorporación de la herramienta tecnológica Angel Watch, creada para rastrear a agresores transnacionales.

Con su apoyo, las autoridades lograron impedir el ingreso de personas con historial delictivo, reforzando los controles migratorios en la región.

La tecnología de Angel Watch
La tecnología de Angel Watch permitió rastrear a agresores sexuales transnacionales que intentaron ingresar al país - crédito Alcaldía de Medellín

En paralelo, las acciones de inteligencia y el trabajo judicial han permitido capturar a 57 personas señaladas de integrar redes criminales dedicadas a la explotación sexual de menores. Así lo explicó el general Óscar Mauricio Rico Guzmán, comandante de la Unidad de Protección, quien destacó la labor conjunta entre organismos nacionales e internacionales.

El impacto de estas redes no se limita a los autores materiales. El mismo trabajo permitió la identificación de 73 víctimas de ciudadanos extranjeros en Medellín.

Todas ellas han recibido acompañamiento institucional, en un esfuerzo por restituir sus derechos y avanzar en los procesos judiciales correspondientes.

Una de las estrategias clave ha sido la extinción de dominio sobre bienes usados para cometer estos delitos. Las autoridades intervinieron al menos diez inmuebles, avaluados en cerca de 10.000 millones de pesos, que eran empleados para facilitar actividades ilícitas relacionadas con la explotación sexual infantil.

Operativos en Medellín y el
Operativos en Medellín y el Valle de Aburrá dejaron 57 capturados vinculados a delitos sexuales contra menores extranjeros - crédito iStock/Reuters

Condena a segundo extranjero en Estados Unidos, por explotación sexual de menores de edad en Medellín

La condena de Manuel Poceiro a cadena perpetua en Estados Unidos marca un nuevo capítulo en la lucha internacional contra los crímenes sexuales cometidos por extranjeros en Colombia.

Las autoridades estadounidenses confirmaron que el hombre, de 66 años, enfrentó cargos por coerción, incitación de menores a actividades sexuales, producción y posesión de pornografía infantil.

En los dispositivos de Poceiro se encontraron imágenes y videos de explotación sexual infantil, con víctimas identificadas en varias ciudades del país, entre ellas Medellín. La gravedad de los hallazgos impulsó una reacción coordinada entre agencias de ambos países.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó que este resultado demuestra la relevancia de la cooperación internacional. “Se hizo justicia”, enfatizó, y agradeció el trabajo conjunto de la Embajada de Estados Unidos, el HSI, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

Federico Gutiérrez anunció la condena
Federico Gutiérrez anunció la condena perpetua del estadounidense Manuel Poceiro, hallado culpable de producción y posesión de pornografía infantil en Colombia - crédito @FicoGutierrez/X

El caso de Poceiro no es aislado. Se suma a la condena previa de Stefan Andrés Correa, quien en junio de 2025 recibió también cadena perpetua en Estados Unidos. Correa fue hallado culpable de liderar una red sistemática de abuso y explotación sexual de niñas en Medellín.

Las investigaciones determinaron que Correa viajó al menos 48 veces a Colombia entre 2020 y 2024. Su actividad delictiva se centró en niñas de entre 9 y 12 años. La detención de Correa se produjo el 19 de abril de 2024 en el Aeropuerto Internacional de Miami, cuando intentaba abordar un vuelo hacia Medellín.

Durante la captura, las autoridades decomisaron nueve celulares y hallaron 58 videos y más de 100 fotografías de abuso infantil, así como conversaciones con proxenetas en las que manifestaba su interés por “vírgenes”.

La evidencia recabada fue resultado del trabajo del Grupo Transnacional de Investigaciones de Seguridad Nacional, la Fiscalía, el HSI y la estrategia Operación Cazador de la Alcaldía de Medellín.

Ambos casos destacan la magnitud y el alcance transnacional de estos delitos. “Stefan Correa fue el primero. Manuel Poceiro es el segundo. Vamos por más. La lucha es firme, sin tregua y sin impunidad”, señaló el mandatario local.

La colaboración entre agencias estadounidenses y colombianas permitió no solo identificar a los responsables, sino también recolectar pruebas decisivas para asegurar la condena.

