Licencia de conducción y curso: esto deberá cancelar en 2026 con el aumento del salario mínimo

El ajuste salarial eleva en un 23,7% el valor de trámites oficiales, como los cursos y exámenes para la obtención de la licencia de conducción - crédito Johan Largo

El incremento del salario mínimo en Colombia para 2026, fijado en $1.750.905, junto al auxilio de transporte de $249.095, para un total mensual de $2.000.000, generó cambios en el costo de diversos trámites oficiales, incluido el proceso para obtener la licencia de conducción.

Este ajuste, que representa un aumento promedio del 23,7% respecto al 2025, incide directamente en los valores de los cursos y procedimientos asociados a la expedición de este documento fundamental para circular por las vías del país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Para quienes deseen tramitar por primera vez su licencia o recategorizar el documento, es esencial considerar los valores vigentes correspondientes al curso de conducción, los exámenes médicos y los derechos asociados a la expedición del documento.

El salario mínimo en Colombia para 2026 alcanza los $2.000.000 mensuales, impactando directamente en los costos de licencias de conducción - crédito Colprensa

Los Centros de Enseñanza Automovilística (CEA), regulados por el Ministerio de Transporte, deben ofrecer sus cursos dentro de rangos de precios definidos en Unidad de Valor Básico (UVB), que para 2026 ya se han convertido a pesos colombianos.

Las licencias se dividen por categorías según el tipo de vehículo y el uso, y cada una tiene un rango de precios. De acuerdo con la página de Conduci Colombia para motocicletas categoría A1 (hasta 125 cc), el costo del curso oscila entre $433.942 y $781.206. Para la categoría A2 (más de 125 cc), los valores van de $477.140 a $911.583. En cuanto a automóviles particulares (B1), los precios mínimos y máximos se ubican entre $650.155 y $1.258.916.

Si el aspirante opta por categorías superiores, como B2 (camiones, buses y busetas), deberá pagar entre $911.583 y $1.996.040, mientras que para vehículos articulados tipo B3, el rango es de $1.432.915 a $3.168.066. Para el servicio público, la categoría C1 (automóviles, campers, camionetas y minibuses) exige un desembolso entre $781.206 y $1.606.149, la C2 (camiones, buses y busetas) entre $1.041.344 y $2.388.870, y la C3 (vehículos articulados de servicio público) entre $1.563.907 y $3.516.260.

Los cursos para obtener licencia en Centros de Enseñanza Automovilística (CEA) presentan tarifas reguladas por el Ministerio de Transporte y convertidas a pesos colombianos para 2026 - crédito Alcaldía de Bogotá

Cabe mencionar que estos valores cubren la formación teórica y práctica, el uso de vehículos del CEA y la instrucción por parte de personal certificado, así como el cumplimiento del pensum oficial. No obstante, el precio no incluye algunos pagos adicionales obligatorios. Entre ellos, los exámenes médicos en los Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC), cuyo costo se sitúa entre $225.500 y $248.400. Estos exámenes comprenden evaluaciones de visión, audición, psicología y medicina general, y son requisito indispensable para avanzar en el trámite.

A esto se suma el registro en el Runt (Registro Único Nacional de Tránsito), cuyo valor para 2026 es de $22.100. Esta gestión se debe realizar de manera presencial en puntos autorizados, como la Ventanilla Única de Servicios, presentando el documento de identidad y realizando la toma de huellas.

El proceso de expedición de la licencia también implica el pago de derechos ante la autoridad de tránsito municipal. Por ejemplo, en Bogotá, el costo oficial de expedición de la licencia para automóvil es de $329.800, mientras que para motocicleta asciende a $272.700. Estas tarifas pueden variar ligeramente en otras ciudades, pero reflejan el rango general para este trámite en todo el país.

Los precios de los cursos varían según la categoría: para motocicletas A1 van de $433.942 a $781.206, mientras que para automóviles B1 oscilan entre $650.155 y $1.258.916 - crédito Ventanilla Única de Servicios

Es decir, que una persona interesada en expedir su licencia de conducción para motocicleta categoría A2 —una de las más comunes— deberá cancelar un total de $1.182.083. Esto tomando en consideración los valores de registro en el Runt, el pago máximo de los exámenes médicos y el valor tope del curso de conducción.

Bajo este mismo ejemplo, la persona interesada en sacar su licencia de conducción categoría B1 (automóviles particulares) deberá cancelar un total de $1.529.416 para 2026.

En cuanto a la edad, la legislación colombiana permite obtener la licencia para motocicletas y vehículos particulares livianos desde los 16 años, mientras que para vehículos de servicio público y pesados la edad mínima es de 18 años.

En caso de reprobar alguno de los exámenes, la mayoría de las escuelas de conducción permiten repetir las evaluaciones sin costo adicional dentro de un plazo determinado. Además, es posible tramitar simultáneamente licencias de diferentes categorías, siempre que se cumplan los requisitos y se realicen los cursos correspondientes para cada una.

La edad mínima para obtener licencia en Colombia es de 16 años para vehículos livianos y motocicletas, y de 18 años para servicio público y vehículos pesados - crédito Ministerio de Transporte

Para iniciar el proceso, el interesado debe seleccionar la categoría adecuada a su necesidad: A1 o A2 para motos, y B1, B2 o B3 para vehículos particulares, o bien C1, C2 o C3 para servicio público. La recomendación para principiantes suele ser optar por la categoría A2 en motos o B1 en automóviles, facilitando así el aprendizaje desde lo básico.

Los expertos aconsejan a los nuevos conductores practicar de manera constante, cumplir las normas de tránsito, evitar distracciones, aprender aspectos básicos de mecánica y mantener la calma al volante. Obtener la licencia de conducción representa un paso relevante para la movilidad y la vida cotidiana, por lo que se recomienda informarse adecuadamente sobre cada etapa y los costos implicados antes de iniciar el trámite en 2026.