Cayó la producción de petróleo y gas en Colombia, según gremio de ingenieros

Colombia produce menos petróleo y gas en 2025 y la caída se extiende durante todo el año- crédito @guiadelgas

La producción de hidrocarburos en Colombia cerró los primeros once meses de 2025 con un balance menos favorable que el del año anterior, confirmando una tendencia de desaceleración que empieza a tener implicaciones más allá del sector petrolero.

Tanto el petróleo como el gas natural registraron retrocesos frente a 2024, en un contexto marcado por la concentración territorial, el peso de campos maduros y la ausencia de nuevos proyectos de gran escala que compensen el declive natural.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el más reciente reporte de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, Energía y Tecnologías Afines (Acipet), la producción fiscalizada de petróleo entre enero y noviembre de 2025 promedió 746.402 barriles por día calendario.

Con corte denoviembre del año 2025, la cifra representa una disminución cercana al 3,6% frente al mismo periodo del año pasado, cuando el país alcanzaba 774.180 barriles diarios. Aunque el descenso no es abrupto, sí fue constante a lo largo del año.

Un retroceso persistente, no un tropiezo aislado

La producción de crudo en Colombia baja 3,6% y el gas registra una caída de más del 11% en 2025-Jaime Saldarriaga/ REUTERS

Uno de los elementos que más llama la atención del informe es que en todos los meses de 2025 la producción se ubicó por debajo de los niveles registrados en 2024. Incluso noviembre, que mostró una leve mejora frente a octubre, no logró superar el volumen del mismo mes del año anterior. De hecho, en ese mismo mes, la producción se situó en 744.655 barriles diarios, lo que implicó una caída anual cercana al 2%, pese al repunte mensual.

Segín Acipet, este comportamiento sugiere que la reducción no responde a fallas puntuales o eventos extraordinarios, sino a factores estructurales que vienen presionando la capacidad productiva del país. El agotamiento progresivo de campos tradicionales y la limitada incorporación de nuevas reservas aparecen como variables centrales en este escenario.

En términos regionales, Meta continuó siendo el principal productor de petróleo del país, con más de 427.000 barriles diarios y una participación superior al 57% del total nacional. Lo cual corresponde a la realidad del país y la dinámica tradicional en esta región de Colombia.

Señal de alerta energética: petróleo y gas cierran 2025 con retrocesos sostenidos-José Miguel Gómez/ REUTERS

Casanare ocupó el segundo lugar con cerca del 15%, mientras que Arauca aportó poco más del 6%. Esta concentración territorial implica que cualquier afectación operativa, social o ambiental en estas zonas tiene un impacto inmediato sobre la producción nacional.

Dentro de Meta, campos como Rubiales, Castilla, Caño Sur Este, Castilla Norte y Chichimene concentraron una parte significativa del crudo extraído. Sin embargo, su madurez limita el margen de crecimiento y obliga a mayores esfuerzos para mantener los niveles actuales.

Empresas estables, pero sin margen de expansión

Ecopetrol se mantuvo como el principal actor del sector, con una producción superior a los 464.000 barriles diarios en el periodo analizado. Le siguieron Frontera Energy y GeoPark, con participaciones considerablemente menores. Aunque las compañías lograron sostener la operación, el balance general refleja más una estrategia de contención que una senda de expansión productiva.

Menos barriles y menos gas: la producción energética de Colombia pierde fuerza en 2025- crédito Pixabay

El comportamiento del gas natural fue aún más desfavorable. De acuerdo con Acipet, la producción fiscalizada cayó 11,66% entre enero y noviembre de 2025, al pasar de 1.432 a cerca de 1.265 millones de pies cúbicos diarios. Casanare explicó más del 65% del total, seguido por La Guajira y Córdoba, con participaciones cercanas al 7%.

Ecopetrol lideró también la producción de gas, con 900 millones de pies cúbicos diarios, seguida por Hocol y Canacol. La caída genera inquietud por el papel estratégico del gas en la generación eléctrica y el abastecimiento industrial y residencial.

Las cifras entregadas por Acipet son parte de la radiografía de la economía colombiana. El sector de los hidrocarburos representa gran parte del Producto Interno Bruto de la Nación, por lo que se esperan pronunciamientos oficiales por parte de las diferentes empresas petroleras del país que permitan contrastar las cifras.