Frustraron robo en un restaurante en Bosa, Bogotá: un hombre de 23 años y dos menores de edad fueron capturados

La Policía de Bosa capturó a un adulto y aprehendió a dos menores tras un hurto violento en un restaurante de Islandia - crédito Policía de Bogotá

El despliegue de un plan candado permitió a las autoridades interceptar a tres presuntos responsables de un robo violento en el barrio Islandia, en la localidad de Bosa, en Bogotá, tras una huida en vehículo.

Según información oficial, los implicados —un hombre de 23 años y dos menores de 15 y 17— habrían irrumpido en un restaurante utilizando un arma de fuego tipo traumática. En ese acto, el administrador del local resultó herido y los presentes fueron despojados de sus pertenencias.

Así como explicó el teniente coronel Oscar Chauta, comandante de la estación de Policía Bosa: “Nuestras zonas de atención logran un importante resultado, donde se capturan a un mayor de edad y se aprehende a dos menores de edad. Momentos en los cuales esas personas entran a un establecimiento comercial, intimidan con arma de fuego a sus comensales y hieren al administrador del local”.

La alerta ciudadana fue clave para que una patrulla cercana reaccionara con rapidez. Los uniformados detuvieron a los tres sospechosos a pocas cuadras del lugar. Durante el procedimiento, se recuperó tanto el arma empleada como los objetos robados.

Las autoridades recuperaron un arma de fuego tipo traumática y los bienes robados durante la rápida reacción policial - crédito Policía Bogotá

“Es así que se inicia una persecución y tras el Plan Candado, logramos la captura y aprehensión de estas personas. En estos momentos, están siendo dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de lesiones personales, hurto agravado y calificado”, agregó el oficial.

Las autoridades informaron que los capturados y los elementos incautados quedaron a disposición de la justicia. Los jóvenes deberán responder por los delitos de hurto y lesiones personales.

En lo que va de 2026, los operativos en la localidad de Bosa han permitido la detención de 96 personas por diversos delitos y la incautación de dos armas de fuego, de acuerdo con el balance oficial.

“Invitamos a toda la comunidad a denunciar cualquier alteración o cualquier situación que atente la seguridad y convivencia ciudadana a través de la línea 123″, concluyó el coronel Oscar Chauta.

Los detenidos ingresaron armados al local y atacaron a los presentes, dejando a un administrador herido de consideración - crédito Policía Bogotá

Violento robo en un restaurante del sur de Bogotá

Una nueva ola de violencia e inseguridad sacudió el barrio Calandaima, en el sur de Bogotá, tras un asalto a mano armada en un restaurante local. La noche del martes 13 de enero terminó marcada por el miedo y las graves secuelas que dejó la incursión de seis delincuentes en el establecimiento, según relataron víctimas y testigos al medio regional Citytv.

El episodio se desencadenó cuando el restaurante se preparaba para cerrar sus puertas. Un trabajador describió cómo fue sorprendido: “Me encañonaron y me pusieron el arma en la cabeza”, recordó con angustia, evidenciando el nivel de amenaza al que se vieron expuestos quienes estaban en el lugar.

La presencia de una menor entre los clientes no disuadió a los asaltantes. La niña fue testigo directo de la violencia, sin que los atacantes mostraran reparo alguno, según narraron los empleados del restaurante tras los hechos.

Los hechos ocurrieron en el barrio Calandaima, de la localidad de Kennedy; allí seis delincuentes irrumpieron en un restaurante local - crédito Captura video CityTV

La brutalidad alcanzó su punto más alto cuando un cliente fue herido en la cabeza con un arma blanca. Los criminales lo atacaron para arrebatarle sus pertenencias, incluyendo las llaves de su motocicleta y objetos de valor, lo que dejó a los testigos conmocionados por el nivel de agresión.

El botín que obtuvieron los delincuentes resultó considerable. En pocos minutos, sustrajeron dinero en efectivo de la caja registradora, teléfonos celulares, joyas y hasta productos de las neveras del local.

Uno de los empleados logró refugiarse en el baño y contactar a la Policía Nacional. Sin embargo, los afectados criticaron duramente el tiempo de respuesta: aseguraron que la patrulla llegó unos 15 minutos después de que los delincuentes ya habían huido en un vehículo, lo que dejó un sentimiento de desprotección entre los habitantes de la zona.