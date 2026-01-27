Colombia

Exdirectora del Centro Democrático lanzó pullas a María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie: “Estaban incubando un nuevo ataque”

A través de una carta, Nubia Stella Martínez cuestionó la postura de ambos dirigentes en los procesos internos del Centro Democrático en las elecciones de 2022 y 2026

Guardar
La exdirectora del partido critica
La exdirectora del partido critica a María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie por su falta de apoyo en decisiones internas clave - crédito Prensa Centro Democrático/X

El ambiente interno del Centro Democrático enfrenta nuevas tensiones por cuenta de la carta enviada por la senadora María Fernanda Cabal y su esposo, el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, en la que anunciaban su salida del partido político.

Este episodio ha generado diferentes reacciones, tanto a favor como en contra. El turno fue para Nubia Stella Martínez, exdirectora de la colectividad de oposición, donde criticó la actuación de la familia Lafaurie Cabal al denunciar supuestas irregularidades en el proceso de selección del candidato presidencial, que fue definido para la senadora Paloma Valencia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En una carta dirigida a Gabriel Vallejo, actual director del partido político, instó a la militancia a respaldar sin reservas tanto el nombramiento de Paloma Valencia como aspirante presidencial, como el liderazgo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder natural de la misma.

“No considero enemigos a la senadora María Fernanda Cabal y a su esposo José Félix Lafaurie, pero discrepo de actuaciones y declaraciones suyas durante los últimos años”, escribió Martínez en el texto.

Frente a ello, la exdirectora del Centro Democrático expuso su distanciamiento con los dirigentes políticos, inicialmente con el proceso de selección de Óscar Iván Zuluaga en 2022.

“Fue un proceso transparente adelantado por firmas encuestadoras nacionales de intachable trayectoria. Ellos conocieron y aceptaron cada regla una a una. Se contrató la auditoría del 100% de las encuestas. Todo se discutía con los compromisarios y el Dr. Lafourie era el de la senadora Cabal. No obstante, mantuvieron en público información imprecisa y malintencionada”, expresó.

Desprestigio a Miguel Uribe

Además, Martínez calificó como “desatinada e injusta” la persecución que desataron en contra de Miguel Uribe Turbay, durante la etapa previa de selección en 2025.

Hay memoria abundante en redes sociales y en medios de comunicación de los argumentos que utilizaron y lo que llegaron a decir para lastimar la imagen de nuestro dirigente y mártir”, agregó.

Foto de archivo del senador
Foto de archivo del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. EFE/ Carlos Ortega

Del mismo modo, cuestionó la “actitud dilatoria” de Cabal y Lafaurie durante el proceso interno posterior al fallecimiento del senador opositor. “Por fortuna, este es un partido serio, que actúa con argumentos y razones”, sostuvo.

A la par, resaltó la labor e integridad del fallecido dirigente. “Miguel fue un lujo para el Partido. Un político serio, comprometido, insigne trabajador. Admiraba su dedicación y enorme esfuerzo. Su amor por esta causa. Se sintió muy cómodo y orgulloso en este partido”, complementó Martínez.

Candidatura de Paloma Valencia

Acto seguido, retomó sus críticas contra María Fernanda Cabal y Lafaurie por sus discrepancias por la elección de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático para las elecciones del 2026.

Aunque recordó que ellos habían aceptado su derrota, Nubia Stella Martínez sostiene que solo pretendían obtener la candidatura y, al no lograrlo, emprendieron una estrategia que debilitara al movimiento político de cara a los comicios electorales.

“Solo les servía su triunfo. Hoy sabemos que, aunque aceptaron, anuncian su apoyo a la candidata pero realmente estaban incubando un nuevo ataque para cuestionar, una vez más, con base en suposiciones y consejas, la decisión soberana del partido”, denunció.

Paloma Valencia defiende legitimidad de
Paloma Valencia defiende legitimidad de su campaña y pidió a María Fernanda Cabal y a José Félix Lafaurie reconsiderar su salida del Centro Democrático - crédito Montaje Infobae

A su vez, Martínez reconoció la labor parlamentaria de María Fernanda Cabal, pero subrayó que no alcanzó el respaldo suficiente para ser la candidata del uribismo.

Ni en este momento ni hace 4 años logró superar una desfavorabilidad que se refleja en las encuestas cualquiera sea la empresa que las realice. Con claridad y justicia, ambos resultados así lo han demostrado”, manifestó.

La exdirectora destacó la exigencia y rectitud del liderazgo de Álvaro Uribe, remarcando la transparencia en cada etapa de los procesos internos y el impulso de “foros por las regiones” que, según Martínez, siempre han estado guiados por estudios y propuestas confiables.

El expresidente se despachó en
El expresidente se despachó en halagos para con la exdirectora del Centro Democrático - crédito nubiasmartinez/X

Enfatizó que el Centro Democrático enfrenta el desafío de hacer las cosas bien cada día, y desaprobó la insistencia de ciertos militantes en “enlodar nuestra tarea con cargo a delirios de preminencia y de poder”.

Finalmente, Nubia Stella Martínez citó una frase del reconocido libro El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha del escritor español Miguel de Cervantes Saavedra para invitar a los militantes del partido a que enfoquen sus esfuerzos en la campaña de Paloma Valencia y no estar ocupados con las declaraciones de Cabal y Lafaurie. “Ladran Sancho, luego cabalgamos”, concluyó.

Temas Relacionados

Centro DemocráticoNubia Stella MartínezMaría Fernanda CabalJosé Félix LafaurieElecciones ColombiaPaloma ValenciaOscar Iván ZuluagaMiguel Uribe TurbayColombia-Noticias

Más Noticias

Incremento de los casos de “supergripa” genera alertas sanitarias en Colombia: recomendaciones sobre vacunación

El reciente aumento en los diagnósticos de afecciones respiratorias atribuidas a una variante del virus influyó en la reacción de entidades de salud que instan a aplicar el biológico para disminuir riesgos en la población

Incremento de los casos de

David Luna lanzó propuesta para dejar sin Instagram y TikTok a niños menores de 14 años: “Están expuestos a redes criminales”

Las plataformas exponen a la infancia a manipulación, delitos y conflictos emocionales, según advirtió durante el candidato en medio del primer debate presidencial

David Luna lanzó propuesta para

La masacre de Barrancabermeja de 1998 llega a la Corte IDH y pone bajo escrutinio la respuesta del Estado colombiano

A casi 28 años de los hechos, el caso por los asesinatos y desapariciones ocurridos el 16 de mayo de 1998 será examinado en una audiencia pública internacional que evalúa no solo la violencia paramilitar, sino también la actuación de agentes estatales

La masacre de Barrancabermeja de

En el Dapre señalaron que recibieron la “justicia divina” tras la salida de Luz Dary Cruz, exdirectora del departamento de Talento Humano

Según denuncias obtenidas por Infobae Colombia, Dary Cruz, quien habría firmado declaraciones de insubsistencia, salió en el último remezón de la entidad

En el Dapre señalaron que

La UCI notificó el primer caso positivo de dopaje en el ciclismo colombiano en 2026

Germán Dario Gómez, corredor del Team Polti VisitMalta, tendrá oportunidad de aportar las pruebas que demuestren su inocencia, para que se levante la suspensión

La UCI notificó el primer
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Advierten sobre el deterioro de

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc en Meta y Guaviare dejan confinados a civiles y elevan alarma regional

ENTRETENIMIENTO

Juliana Calderón reapareció en redes

Juliana Calderón reapareció en redes sociales desde Jamaica: la joven intenta sobrellevar el duelo por la muerte de su novio

Arcángel reveló cómo se sintió al ser uno de los invitados de Bad Bunny en Medellín y la reacción del público colombiano

Nataly Umaña desmintió declaraciones de Alejandro Estrada en ‘La casa de los famosos’ sobre su ruptura: “Era para liberarme de ti”

Tiktoker paisa llenó de críticas a Medellín: es la ciudad más “sobrevalorada de Colombia”

Madre de Yeison Jiménez reveló cómo recibió la noticia del fallecimiento del cantante: “Él me ha enviado mensajes”

Deportes

La UCI notificó el primer

La UCI notificó el primer caso positivo de dopaje en el ciclismo colombiano en 2026

Luis Díaz sigue siendo el centro de atención en el Bayern Múnich: así fue su golazo en la práctica previa al partido ante PSV por Champions League

Este fue el polémico gesto de Teófilo Gutiérrez a los hinchas de Millonarios tras la victoria en El Campín de Bogotá

Radamel Falcao lidera la lista de convocados de Millonarios para visitar a Deportivo Pasto: hay otras sorpresas

Él es Michael, el peluquero de estrellas del fútbol como Fabián Vargas, Mackallister Silva y Falcao García: cobra hasta un millón por corte