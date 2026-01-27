Estados Unidos concentró el 24 % de los turistas extranjeros que visitaron Colombia en 2025

(AP Foto/Alex Brandon, Archivo)

lleLa relación entre Colombia y Estados Unidos continúa siendo un factor central para el comportamiento del turismo, según datos recopilados por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), divulgados por Semana.

Las cifras oficiales del sector reflejan que el flujo de viajeros entre ambos países mantiene un peso significativo tanto en las llegadas de extranjeros como en las salidas de colombianos hacia el exterior.

De acuerdo con Anato, en 2025 ingresaron a Colombia 5.1 millones de visitantes extranjeros, de los cuales el 24 % procedía de Estados Unidos. Esta proporción ubicó al país norteamericano como el principal mercado emisor de turistas hacia el territorio colombiano durante ese año.

En sentido inverso, 5.8 millones de colombianos viajaron al exterior en el mismo periodo, y el 29 % tuvo como destino Estados Unidos, lo que evidencia la relevancia bilateral en términos de movilidad turística.

El impacto económico de estos flujos también se reflejó en el gasto de los visitantes. Durante el primer semestre de 2025, el gasto promedio diario de los turistas internacionales en Colombia alcanzó 103,2 dólares. Sin embargo, Anato destacó que el mercado estadounidense presentó indicadores superiores frente a otros países emisores.

Según la organización gremial, Estados Unidos se posicionó como el mercado con mayor nivel de gasto, al registrar 440 dólares por tarjeta de crédito y cerca de 77 dólares por transacción. Estos datos fueron obtenidos a partir del seguimiento a operaciones financieras asociadas al consumo turístico, lo que permitió identificar patrones diferenciados entre los viajeros extranjeros.

Paula Cortés, presidente ejecutiva de Anato, señaló que el comportamiento del turista estadounidense también se distingue por la duración de la estadía. Según explicó, un visitante proveniente de ese país permanece en Colombia en promedio entre 4 y 5 noches, un factor que incide directamente en el volumen de gasto y en la demanda de servicios turísticos como alojamiento, transporte y actividades complementarias.

El turismo ha sido identificado como uno de los sectores con mayor incidencia en el empleo y en la economía nacional, y dentro de ese contexto, la relación con Estados Unidos conserva un papel estratégico. Desde Anato se indicó que, pese a episodios recientes de tensión en las relaciones exteriores, Colombia continúa proyectándose como un destino atractivo para los viajeros internacionales.

En ese sentido, la presidenta ejecutiva del gremio afirmó: “Como bien sabemos, el turismo es uno de los motores del empleo y de la economía de nuestro país. Si bien las relaciones exteriores han tenido momentos de tensión en las últimas semanas, desde Anato queremos dar el parte de tranquilidad de que Colombia se mantiene como un destino confiable, competitivo y atractivo para los viajeros internacionales. Tengamos en cuenta que Estados Unidos continúa siendo uno de los principales mercados estratégicos para el turismo colombiano, con más de 1.2 millones de visitantes estadounidenses al año”.

El análisis del contexto migratorio también forma parte de la evaluación del sector turístico. Anato recordó que Estados Unidos admite un número considerable de personas a través de distintos programas de visas de no inmigrante, conocidas como visas temporales. Estas categorías incluyen permisos que no están directamente asociados al turismo o a los viajes de negocios de corta duración.

Según cifras citadas por la organización, en 2024 se emitieron alrededor de 2.17 millones de visas de no inmigrantes, excluyendo aquellas destinadas a turismo y negocios. Anato precisó que los datos oficiales no han sido actualizados desde mayo de 2025, aunque la comparación interanual sugiere una desaceleración en la emisión mensual de estos documentos.

Las proyecciones para el año 2026 indican un posible ajuste adicional. De acuerdo con la estimación divulgada, el número de visas de no inmigrantes podría disminuir hasta el 85 % del valor registrado en 2025, lo que equivaldría a cerca de 2 millones de visas. Este escenario es observado por el sector turístico como parte del entorno internacional que puede incidir en la movilidad de personas.

Por otra parte, Anato recordó que Estados Unidos anunció recientemente la suspensión indefinida, desde el 21 de enero, de los trámites de visas de inmigrantes para ciudadanos de Colombia y otros 74 países, como parte de un fortalecimiento de los filtros migratorios. Esta medida fue presentada como un ajuste en la política migratoria del país norteamericano.

Al respecto, el gremio señaló que “si bien las decisiones recientes en cuanto a las visas de inmigrantes no afectan al turismo, lo que realmente impacta es la percepción de Colombia a nivel internacional, porque las medidas sí pueden influir en la decisión de los viajeros extranjeros para visitar el país, lo que implica una posible disminución en la venta de paquetes turísticos de las Agencias de Viajes receptivas, quienes seguirán siendo un aliado clave para brindar información clara y acompañar a los viajeros en la planificación de sus desplazamientos”.