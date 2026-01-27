Colombia

Denuncias contra Carlos Caicedo: las cuatro vías que podrían dejarlo fuera de la contienda presidencial

El exgobernador del Magdalena mantiene su aspiración a la Presidencia de la República mientras avanzan las investigaciones, ya que no existe una condena ni inhabilidad que lo excluya del proceso electoral

Guardar
Carlos Caicedo, exgobernador de Magdalena
Carlos Caicedo, exgobernador de Magdalena y precandidato presidencial - crédito Colprensa

Sigue la polémica en torno a la candidatura presidencial de Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena que fue denunciado de acoso sexual por varias mujeres que trabajaron bajo su dirección.

Los testimonios señalan que Caicedo habría utilizado su posición de poder para hacer propuestas sexuales directas y reiteradas a empleadas del área de protocolo. Una de las denunciantes relató que, tras rechazar las insinuaciones, experimentó miedo y presión, mientras que los escoltas y otros miembros del equipo de seguridad intervinieron para protegerla a ella y a otras jóvenes en situaciones similares.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Otras víctimas aportaron conversaciones privadas que evidencian mensajes de contenido sexual no relacionado con el ámbito laboral. En estos chats, Caicedo presuntamente insistía en sus propuestas a pesar de las negativas y el malestar expresado por las mujeres. A estas acusaciones se suma el caso de una congresista que denunció haber sido obligada a realizarse un polígrafo como muestra de lealtad política, en un contexto de presunta intimidación dentro del movimiento Fuerza Ciudadana.

Caicedo ha rechazado las acusaciones y sostiene que se trata de ataques políticos recurrentes en su contra, mientras que algunas figuras políticas del país piden que se aleje del plano electoral mientras avanzan las investigaciones al respecto.

Carlos Caicedo - crédito Gobernación
Carlos Caicedo - crédito Gobernación Del Magdalena

Con ese contexto, en diálogo con Infobae Colombia, la líder del consultorio jurídico de la Universidad Politécnico, Alejandra Rubio, analizó todo lo ligado a este caso y explicó las situaciones que podrían registrarse.

Rubio enfatizó que “Caicedo sigue legalmente inscrito como precandidato presidencial y su aspiración formal continúa en pie” a pesar de las acusaciones en su contra.

En ese sentido, la docente recordó que, a pesar de las pruebas que se han vuelto virales en redes sociales, no se puede olvidar la presunción de inocencia en ningún caso.

“Las investigaciones de la Procuraduría y eventuales indagaciones de la Fiscalía no implican automáticamente una inhabilidad ni la pérdida inmediata de la candidatura mientras no exista una condena o una decisión judicial o administrativa que así lo ordene, esto en concordancia con el principio de presunción de inocencia, el cual se consagra en el artículo 29 de la constitución política”.

Carlos Caicedo respondió en sus
Carlos Caicedo respondió en sus redes sociales tras acusaciones de acceso carnal y acoso sexual, cuestionando la veracidad de los señalamientos - crédito Carlos Eduardo Caicedo Omar/Facebook

La docente habló del impacto que han tenido hasta el momento las denuncias, que son a nivel electoral, puesto que hasta el momento solo se han producido señalamientos públicos.

En efecto, aquellas denuncias pueden afectar políticamente su campaña, su imagen pública y la confianza de electores o partidos aliados, pero jurídicamente no se le ha impedido ni se ha cancelado su inscripción electoral por estos señalamientos hasta ahora”.

Rubio explicó que, para que se pueda ver afectada la campaña de Caicedo, debe existir una condena penal, una medida de aseguramiento, una sanción disciplinaria o la inhabilidad declarada por una autoridad competente.

Carlos Caicedo entrega sus firmas
Carlos Caicedo entrega sus firmas que avala su candidatura presidencial - crédito Captura de Pantalla redes sociales

A pesar de las críticas por parte de otros políticos, Rubio indicó que “por más graves que sean”, las denuncias no generan una pérdida de la condición de precandidato para Caicedo o los demás aspirantes a la presidencia.

Carlos Caicedo dejaría de poder ser precandidato si se registra alguno de estos escenarios:

  • Una sanción disciplinaria en firme que incluya inhabilidad.
  • Una sentencia penal condenatoria que conlleve pérdida de derechos políticos.
  • La decisión del partido o coalición de retirarle su aval al exgobernador (esto es político, no judicial).
  • Decidir libremente el retiro de su campaña a la presidencia.

Tras asegurar que los señalamientos en su contra son falsos, Carlos Caicedo se ha mantenido al margen de todo lo ligado a la polémica en la que se han sumado hasta cuatro testimonios de mujeres diferentes.

Temas Relacionados

Carlos CaicedoDenunciaAcoso sexualInhabilidadPolémicaColombia-Noticias

Más Noticias

Violento ataque con explosivos lanzados desde drones: reportan un muerto y más de 15 heridos en El Plateado, Cauca

Los hechos recientes han generado alarma entre los residentes, que sufren de manera persistente los efectos de la violencia asociada con la presencia de facciones de las disidencias de las Farc

Violento ataque con explosivos lanzados

Petro considera vital “para la vida de la humanidad” la reunión que sostendrá el 3 de febrero con Donald Trump en Washington: este es el motivo

El presidente de la República, durante el evento en el que presentó la remuneración para los internos de Medicina en Colombia, en la Casa de Nariño, volvió a referirse a la esperada cumbre que, según expresó, también significará un aspecto clave a nivel personal

Petro considera vital “para la

Independiente Medellín prepara fichajes sorpresa para diciembre: esto es lo que se sabe y lo que podría pasar

El club paisa tiene como objetivo principal asegurar su paso a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Independiente Medellín prepara fichajes sorpresa

Discurso de Petro generó polémica tras revelar cómo conquista a las mujeres, “las cosas que hace en la cama” y enviar un mensaje a las enfermeras

La intervención del jefe de Estado durante la reapertura del Hospital San Juan de Dios como Centro de Investigación, Innovación y Pensamiento para la Vejez y el Envejecimiento, desató comentarios por algunas de sus declaraciones

Discurso de Petro generó polémica

Bad Bunny en el Super Bowl: así fue su aparición como invitado especial de Shakira y Jennifer Lopez en 2020

La cantante colombiana utilizó parte de su espectáculo conjunto con JLo para sumar al puertorriqueño a su lista de invitados, lo que este aprovechó para interpretar uno de sus éxitos

Bad Bunny en el Super
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Violento ataque con explosivos lanzados

Violento ataque con explosivos lanzados desde drones: reportan un muerto y más de 15 heridos en El Plateado, Cauca

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Bad Bunny en el Super

Bad Bunny en el Super Bowl: así fue su aparición como invitado especial de Shakira y Jennifer Lopez en 2020

Exesposa de Luis Alberto Posada salió al paso tras polémica en el homenaje a Yeison Jiménez: “Personas ardidas”

Karina García se pronunció luego de ser captada con Kris R en el concierto de Bad Bunny: “Eso es IA”

Mamá de Yeison Jiménez pidió no lucrarse con la imagen del artista: “Respeten el nombre de mi hijo”

Portugal. The Man vuelve a Bogotá con un concierto íntimo: conozca fecha y precios de boletería

Deportes

Atlético Nacional concretó la llegada

Atlético Nacional concretó la llegada de ‘Chicho’ Arango: estas son las condiciones del acuerdo

Independiente Medellín prepara fichajes sorpresa para diciembre: esto es lo que se sabe y lo que podría pasar

Falcao vuelve a Pasto, el lugar de su primer fracaso con Millonarios

El técnico de Vasco da Gama se rindió ante Carlos Andrés Gómez: “Hoy marca la diferencia y hace cosas que antes no podía”

Carlos Antonio Vélez lanzó advertencia sobre el fichaje de Santiago Arias: “Siempre ha sido un buen lateral, pero muy mal...”