Así reaccionó Álvaro Uribe a preguntas sobre la salida de Cabal y Lafaurie del Centro Democrático

Durante un recorrido por el centro comercial Gran San, en Bogotá, el expresidente evitó referirse a las recientes salidas y distanciamientos dentro del partido político

Álvaro Uribe Vélez, expresidente de
Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia y líder natural del Centro Democrático, colectividad que sufre tensiones internas tras carta de José Félix Lafaurie

Durante una visita al centro de Bogotá, el expresidente Álvaro Uribe Vélez acompañó a la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, en un recorrido por el centro comercial Gran San.

Al ser consultado por la situación de José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal, quienes anunciaron su salida del Centro Democrático, el exmandatario y líder natural de la colectividad optó por no pronunciarse.

En medio de la jornada, Uribe compartió cifras relacionadas con la situación de seguridad de la juventud en el país.

Álvaro Uribe Uribe compartió
Álvaro Uribe Uribe compartió cifras relacionadas con la situación de seguridad de la juventud en el país

“Hay una cifra de Medicina Legal muy preocupante: en el gobierno Petro han sido asesinados, hasta noviembre pasado, 1.157 jóvenes”, afirmó el exmandatario.

El dato corresponde al registro de muertes de personas jóvenes durante la administración del presidente Gustavo Petro.

La presencia de Paloma Valencia en el recorrido responde a su reciente elección como candidata única de su partido, mientras que la atención mediática se ha centrado en las recientes renuncias y distanciamientos dentro del Centro Democrático.

Ante las preguntas de los medios, Uribe evitó comentar sobre las fracturas internas o dar declaraciones sobre la salida de miembros destacados de la colectividad.

El expresidente Álvaro Uribe también compartió las cifras de Medicina Legal a través de su cuenta de X, donde cuestionó nuevamente al Gobierno Petro.

“‘…los boletines de Medicina Legal registran para el ciclo vital de Juventud (18 a 28 años) los siguientes homicidios:2022: 5.2942023: 5.4492024: 5.314 Enero-nov 2025: 5.100’. Jóvenes asesinados 21157″, indicó Álvaro Uribe.

Álvaro Uribe cuestionó al Gobierno
Álvaro Uribe cuestionó al Gobierno por cifras de Medicina Legal

Pronunciamiento del Centro Democrático

José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), comunicó su salida del partido Centro Democrático mediante una carta dirigida a Gabriel Vallejo, actual líder de esa colectividad.

En la misiva, Lafaurie indicó que tanto él como su esposa, la senadora María Fernanda Cabal, también se desvinculan de la agrupación política. La notificación generó una reacción inmediata por parte del Centro Democrático, que publicó un pronunciamiento oficial en sus diferentes plataformas.

La salida de Lafaurie y Cabal se produjo tras manifestaciones de inconformidad sobre la forma en que fue definido el proceso interno para seleccionar a la candidata presidencial del partido, Paloma Valencia.

Al respecto, el Centro Democrático informó que su Dirección Nacional se reunió la noche del 26 de enero de 2026 para evaluar la situación y responder a los cuestionamientos presentados por Lafaurie. En dicho encuentro, los integrantes del órgano directivo analizaron la carta de renuncia y las críticas hacia el mecanismo de elección de la candidatura.

Comunicado Centro Democrático sobre situación
Comunicado Centro Democrático sobre situación de Cabal y Lafaurie

La colectividad aseguró que la escogencia de su aspirante presidencial se realizó bajo un proceso que calificó como legítimo, riguroso y transparente. Según su comunicación, las reglas de la competencia interna fueron definidas y aceptadas por quienes participaron en la contienda.

El partido detalló que la Dirección Nacional respalda en su totalidad la gestión de Gabriel Vallejo, su director general, así como la del resto del equipo que lideró el procedimiento, entre ellos la secretaria general Laura Vaca y los miembros del Comité Consultivo.

El comunicado también destacó que el Comité Consultivo, designado para vigilar la transparencia del proceso, cumplió con su función de seguimiento y ratificó la pulcritud de la elección ante los órganos partidistas.

Asimismo, la dirección reiteró su confianza en Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, a quien consideran fundador y figura central de la organización política.

En el mensaje dirigido a sus bases, el Centro Democrático reafirmó su respaldo a Paloma Valencia como candidata presidencial y subrayó el apoyo de la bancada parlamentaria, militantes y simpatizantes. Finalmente, la colectividad lamentó la renuncia de Lafaurie y expresó agradecimiento por el tiempo y el compromiso que mantuvo durante su militancia en el partido.

