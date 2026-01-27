Alertan sobre fraude con falsas vacantes en la SAE: piden millones a incautos

La directora de la SAE explicó detalles de los casos que han conocido - crédito SAE

En la tarde del 27 de noviembre, a través de la directora de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Amelia Pérez, se denunció que han identificado casos de estafas a ciudadanos con falsas promesas sobre ofertas laborales para ingresar a trabajar a la entidad.

“Nos hemos enterado en la Sociedad de Activos Especiales de que se viene realizando una estafa por personas inescrupulosas que utilizan un número de teléfono y un Nequi para pedir 1.800.000 pesos a quienes quieran presentarse para trabajar en la SAE a una convocatoria que no es cierto que se haya realizado”, informó Pérez al respecto.

La directora de la SAE reveló que se han registrado denuncias de hasta 20 ciudadanos que han enviado el dinero mencionado a los criminales con la creencia de que esto les permitirá ser contratados.

“También sabemos que utilizan unos nombres incompletos, al parecer de funcionarios de la SAE, para poder tramitar este tipo de actividades. Dicen que tienen que entregar este dinero para una aseguradora. Esto no es así. De esta forma no se realiza ni se trabaja por parte de la Sociedad de Activos Especiales. Han caído más de veinte personas y esto viene desde noviembre del año pasado”.

Hasta 20 personas habrían pagado a estafadores que les ofrecían ser contratados por la SAE - crédito SAE/Colprensa

Amelia Pérez aprovechó el espacio para criticar los mecanismos que existen para interponer una denuncia al respecto, puesto que afirmó que han intentado en reiteradas ocasiones hacerlo ante la Fiscalía General de la Nación, pero no ha sido posible.

“Les pedimos a todos los ciudadanos y ciudadanas que tengan en cuenta que así no trabaja la Sociedad de Activos Especiales. Es necesario señalar que ante esta situación se procedió a realizar la respectiva denuncia. Yo ordené que se hiciera la denuncia desde la semana pasada. Desgraciadamente, como he visto también en algunos comunicados, la página de la fiscalía no funcionaba; no podía entrar allí el tipo de denuncias que se iban a hacer. Se trasladaron funcionarios a algunas entidades, algunas sedes de la fiscalía, pero como llegaron después de un horario determinado, argumentaron que allí no se recibían las denuncias, sino de una hora a otra”.

La directora de la SAE culminó el mensaje cuestionando las dificultades que existen para denunciar crímenes en el país: “Así es imposible poder poner en alerta a la ciudadanía y exigir que se administre justicia por quienes deben hacerlo”, puntualizó Pérez.

La directora de la SAE informó que no han podido realizar la denuncia ante la fiscalía - crédito Colprensa

¿Cómo son los procesos de contratación y venta en la SAE?

La Sociedad de Activos Especiales (SAE), que administra bienes incautados al narcotráfico y la corrupción. Para realizar contratos y procesos de adjudicación, utiliza mecanismos regulados por la ley, con procedimientos públicos y transparentes. Esto significa que cualquier proceso de venta, arriendo o administración de bienes se publica a través de plataformas oficiales como el SECOP, el portal de la SAE y medios electrónicos autorizados por el Estado.

La contratación directa solo se utiliza en casos específicos, bajo estricta regulación y siempre documentada. Los procesos abiertos buscan garantizar la transparencia y la participación de múltiples oferentes, evitando favorecimientos o irregularidades. Los manuales internos de la SAE establecen cada paso del proceso y se actualizan conforme a la normativa vigente.

La SAE no utiliza intermediarios para temas de contratación - crédito SAE

Para evitar caer en estafas, es fundamental que las personas interesadas en adquirir o administrar bienes de la SAE, además de temas de contratación, verifiquen toda la información exclusivamente en los canales oficiales. La SAE no realiza ventas privadas, ni utiliza intermediarios externos no autorizados.

Cualquier oferta realizada fuera de los canales oficiales, por redes sociales, llamadas o correos no institucionales, debe considerarse sospechosa. En caso de duda, es recomendable consultar directamente a la SAE o revisar los procesos publicados en el Secop y el portal oficial de la entidad para confirmar la legitimidad de la oportunidad.