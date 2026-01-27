Absuelven a los procesados por el asesinato de Lucas Villa en Pereira por falta de pruebas

La jueza concluyó que no se acreditó la participación de los procesados en los hechos investigados. - crédito Fiscalía General de la Nación

Un juzgado penal del circuito absolvió a Jónatan Stiven y Jhon Alexánder Mejía Hurtado, conocidos con los alias de ‘Truán’ y ‘Care Vieja’, quienes habían sido señalados por la Fiscalía General de la Nación como presuntos responsables del asesinato del líder social y estudiantil Lucas Villa Vásquez, ocurrido durante las protestas sociales de mayo de 2021 en el viaducto César Gaviria Trujillo, en Pereira.

La decisión judicial se fundamentó en la falta de pruebas suficientes para sustentar una sentencia condenatoria, al no lograrse un conocimiento más allá de toda duda razonable sobre la autoría y participación de los procesados en los hechos investigados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los cargos imputados y el fallo absolutorio

Contra los hermanos Mejía Hurtado avanzaba un proceso penal por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego. Sin embargo, tras la valoración del material probatorio presentado durante el juicio, la jueza concluyó que no se logró acreditar la vinculación directa de los acusados con el crimen.

Durante la lectura del sentido del fallo, la funcionaria judicial explicó que, pese a los esfuerzos de la Fiscalía, no fue posible establecer con certeza la existencia de acuerdos criminales ni de una estructura organizada destinada a delinquir.

“No tengo un elemento para decir ni siquiera en qué marco temporal pudieron ejecutarse esos vínculos o esas conexiones, o cómo se constituyó esa sociedad dirigida a delinquir”, señaló la jueza, según La Patria.

La autoridad judicial precisó que la absolución no equivale a una declaración de inocencia, sino que responde a la imposibilidad de alcanzar el estándar probatorio exigido por la ley penal colombiana.

El fallo señaló debilidades en la prueba testimonial presentada durante el juicio. - crédito captura de video redes

Debilidad del material probatorio y contradicciones testimoniales

Uno de los aspectos determinantes en la decisión fue la debilidad del material testimonial, en especial el de un testigo considerado clave dentro del proceso. La jueza advirtió que dicho testimonio presentó múltiples contradicciones, lo que impidió su valoración como prueba sólida para sustentar una condena.

“Es bastante difícil, por no decir imposible, edificar una sentencia condenatoria cuando existe un testigo que incurre en tantas contradicciones y cuya información resulta vaga y contradictoria”, manifestó el despacho.

Según lo expuesto en la audiencia, estas inconsistencias afectaron de manera significativa la solidez de la hipótesis acusatoria planteada por la Fiscalía.

La hipótesis de la Fiscalía y su valoración judicial

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los acusados, junto a un hermano menor, habrían tenido interés en utilizar la violencia para eliminar los bloqueos instalados durante las protestas en el viaducto que conecta a Pereira con Dosquebradas, debido a que dichas obstrucciones afectaban el transporte de estupefacientes de la banda conocida como ‘La Cordillera’ entre ambos municipios.

No obstante, el juzgado determinó que no se logró demostrar, con la certeza requerida, la existencia de dichos intereses criminales ni la participación directa de los procesados en el ataque que causó la muerte de Lucas Villa.

La Fiscalía y los representantes de las víctimas podrán apelar el fallo en segunda instancia. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

Libertad inmediata y recursos judiciales

Como consecuencia del fallo absolutorio, la jueza ordenó la libertad inmediata de los hermanos Mejía Hurtado, al menos respecto de los delitos imputados dentro de este proceso.

La decisión judicial admite recursos, por lo que la Fiscalía y los representantes de las víctimas podrán acudir a una segunda instancia para solicitar la revisión del fallo absolutorio.

Pronunciamiento de la familia de Lucas Villa

Tras conocerse la decisión, la familia de Lucas Villa Uribe expresó cuestionamientos frente al desarrollo de la investigación. Sidssy Uribe Vázquez, hermana de la víctima, aseguró que desde el inicio del proceso tenían la convicción de que las personas capturadas no eran responsables de los hechos.

Según indicó, la familia entregó a la Fiscalía elementos probatorios que, a su juicio, no fueron valorados adecuadamente, y sostuvo que la investigación presentó irregularidades, tanto en la recolección de pruebas como en el manejo de los testimonios.

Uribe Vázquez también denunció la existencia de presiones a testigos y la falta de profundización en otras posibles líneas de investigación, incluyendo omisiones de la fuerza pública y la presunta participación de oficiales y miembros de grupos de seguridad ciudadana.

La familia de Lucas Villa cuestionó el desarrollo de la investigación adelantada por la Fiscalía. - crédito Capturas de video e Ilustración de @patatacaricaturas

Referencia al sesgo de confirmación en investigaciones judiciales

En el contexto del proceso, La Patria aseguro que la familia señaló que la investigación habría estado marcada por un sesgo de confirmación, entendido como la tendencia a orientar la búsqueda e interpretación de la información para confirmar una hipótesis inicial, dejando de lado elementos que podrían conducir a otras responsabilidades.

Este tipo de sesgo, según se explicó durante las audiencias, puede afectar la objetividad de las investigaciones judiciales, al limitar el análisis integral de las pruebas y dificultar el esclarecimiento de los hechos.

Situación actual del caso

Con la absolución, el despacho judicial ratificó que no procede ninguna privación de la libertad contra los procesados en este expediente. Sin embargo, la decisión no cierra la posibilidad de que se adelanten nuevas investigaciones, siempre que se cuente con elementos probatorios suficientes.