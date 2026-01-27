Abelardo de la Espriella habría sostenido una reunión en Estados Unidos con el secretario de Estado, Marco Rubio: esto es lo que se sabe

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella se habría reunido con el secretario de Estado, Marco Rubio, según informaciones periodísticas - crédito montaje Infobae Colombia

A pocos días del encuentro que sostendrá el presidente de la República, Gustavo Petro, con su par de Estados Unidos, Donald Trump, la contraofensiva frente a esta cumbre, que será en la Casa Blanca en Washington, continúa. Es lo que puede inferirse tras conocerse detalles, el martes 27 de enero de 2026, de lo que habría sido la reunión que sostuvo uno de los grandes contradictores del jefe de Estado, el candidato Abelardo de la Espriella, justamente en suelo americano.

Según información reportada en plataformas digitales, el aspirante presidencial sostuvo una reunión privada con el secretario de Estado, Marco Rubio, en vísperas de la cumbre prevista para el 3 de febrero entre los mandatarios de ambos países. La noticia, como era de esperarse, ha causado gran expectativa en los sectores políticos, frente a los temas que -de confirmarse este ‘cónclave’— habrían tratado el abogado y el funcionario, el pasado domingo 25 de enero.

El abogado Abelardo de la Espriella y su esposa gozan de ciudadanía norteamericana - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La información sobre el encuentro emergió tras versiones que circularon en las plataformas digitales, en las que se reportó que De la Espriella, que cuenta con el respaldo de diversas colectividades en Colombia, se reunió de manera reservada con el alto funcionario de la administración de Trump. Según se detalló, de esta reunión no hubo registros fotográficos ni fílmicos, lo que podría ser muestra del alto nivel de discreción que se quería con este encuentro.

Analista interpretó el encuentro de De La Espriella y Rubio

La naturaleza de la reunión ha sido interpretada por analistas como un gesto significativo en el escenario político internacional. Martín Eduardo Botero, académico y observador de la política exterior, expuso su visión sobre el carácter del encuentro, que se gesta entre el segundo candidato con intención de voto, según las diferentes encuestas que se han efectuado, en las que el ‘Tigre’ se mueve entre el 18% y 22%, y el secretario de Estado, contradictor de Petro.

El académico Martín Eduardo Botero hizo un análisis de lo que habría sido la reunión en Estados Unidos entre Abelardo de la Espriella y Marco Rubio - crédito @boteroitaly/X

“Dato relevante —y potente. Si la reunión del candidato Abelardo de la Espriella con el secretario Marco Rubio fue privada, el mensaje es aún más claro: interlocución seria y directa, sin show ni intermediarios. Las reuniones privadas no se conceden para la foto; se conceden para escuchar, contrastar y calibrar. En Washington eso significa una cosa: confianza operativa", expresó el académico, que es abogado y experto en derecho internacional, que vive en Europa.

La relevancia de lo que sería interlocución entre De la Espriella y Rubio podría dar luces al Ejecutivo norteamericano de qué terreno pisar en las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos, especialmente en un periodo marcado por la reconfiguración de alianzas y la presencia de actores latinoamericanos en el panorama electoral. Todo esto, teniendo en cuenta que a Petro solo le restan 192 días para que finalice su periodo constitucional.

“Traducción política: No es gesto protocolario. No es turismo diplomático. Es canal abierto con el centro de decisión. Quien entiende cómo funciona Washington, entiende por qué esto pesa”, agregó Botero, que entiende de la necesidad de Estados Unidos de ir configurando alianzas con miras a un eventual gobierno de la derecha en Colombia; en un escenario que solo se sabrá a partir del 31 de mayo, cuando se lleve a cabo la primera vuelta presidencial.

En un video subido en sus redes sociales, el candidato Abelardo de La Espriella habría hecho un enigmático viaje a los Estados Unidos - crédito @@ABDELAESPRIELLA/X

Previo a esto, De la Espriella insinuó sobre su viaje a Estados Unidos mediante un mensaje en sus redes sociales. “¡Misión cumplida! Las cosas importantes de la diplomacia se hacen en secreto. Firme por la patria. (A.D.L.E)”, compartió el hoy político, en afirmaciones que tendrían sentido con lo revelado sobre la reunión con el secretario de Estado, que formarían parte de una agenda diplomática cuidadosamente diseñada en la previa de la cumbre Trump - Petro.

Es válido destacar que la administración Trump ha mantenido un interés especial en los procesos políticos de América Latina, y el papel de Marco Rubio como referente en la política exterior hacia la región ha sido ampliamente documentado en medios internacionales como The Washington Post y El País. Por ello, el acercamiento de un candidato presidencial colombiano a este entorno podría revalidar la importancia frente a lo que suceda en el espectro electoral colombiano.