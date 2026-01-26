Tres colombianos capturados durante el mayor decomiso de cocaína de la historia de Portugal: 9 toneladas eran transportadas en un submarino

Los tres colombianos quedaron a disposición de las autoridades portuguesas - crédito Policía Judicial Portugal

Uno de los operativos más grandes hasta ahora adelantados en Portugal terminó en la captura de tres colombianos y un venezolano en las costas de las Azores durante la tarde del viernes 23 de enero.

Hasta donde se conoce, las autoridades de ese país señalaron que los colombianos transportaban alrededor de 300 paquetes de cocaína que pesarían más de nueve toneladas, un cargamento nunca antes visto en las costas portuguesas.

La operación, que llevó el nombre de “Adamastor”, involucró la actuación coordinada de la Policía Judicial, la Armada y la Fuerza Aérea portuguesas. Las fuerzas interceptaron un buque semisumergible a unos 430 km de las islas, mientras se enfrentaban a condiciones meteorológicas adversas y riesgos considerables para el personal involucrado.

El director de la Unidad Nacional de Combate al Narcotráfico de la Policía Judicial, Artur Vaz, informó que la embarcación transportaba originalmente 300 fardos de cocaína. Sin embargo, solo lograron recuperar 265 fardos, ya que el resto se hundió junto con el semisumergible, lo que impidió su decomiso.

Operativo en Portugal dejó a tres colombianos capturados mientras transportaban 9,000 toneladas de droga - crédito Policía Judicial Portugal/X

A bordo del navío, que habría partido desde Colombia rumbo a Europa, se encontraban todos los capturados por las autoridades, que fueron rescatados antes del hundimiento, según detalló el responsable policial en una conferencia de prensa realizada en la sede de la institución en Lisboa.

La magnitud de la incautación llevó a la Policía Judicial a destacar que se trata de un récord nacional. “Se recuperaron alrededor de 265 fardos de cocaína, en una cantidad total que estimamos en aproximadamente nueve toneladas”, destacó Vaz, quien remarcó la importancia de los pesajes finales para oficializar la cifra.

La operación fue posible gracias a la colaboración internacional, especialmente con autoridades de Estados Unidos y del Reino Unido, bajo el paraguas del Centro de Análisis y Operaciones Marítimas - Estupefacientes (Maoc-N). Esta coordinación permitió rastrear el transporte ilícito y planificar la intervención.

El caso sigue bajo investigación, ahora en manos de la Policía Judicial junto al Departamento de Investigación y Acción Penal del distrito de las Azores. Las autoridades continúan trabajando con agencias de otros países para esclarecer la red de tráfico detrás de este envío.

La presión sobre las rutas marítimas del Atlántico y la cooperación internacional se revelan como factores decisivos en la lucha contra el narcotráfico transcontinental. La incautación frente a las Azores es un ejemplo de los desafíos y logros actuales en el combate al comercio ilegal de drogas.

La Policía Nacional incauta más de dos toneladas de marihuana en Nariño

El decomiso de 2,2 toneladas de marihuana en la carretera entre Rumichaca y Pasto ha impedido la entrada de casi cinco millones de dosis al mercado ilegal, de acuerdo con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional de Colombia, que capturó al conductor implicado tras interceptar un furgón en Tangua, Nariño.

Incautación de marihuana en Nariño - crédito Dirección de Tránsito y Transporte

El operativo, avaluado en 416.000 dólares, empleó la modalidad “kamikaze”, en la que el transportador viaja sin escoltas ni ayuda externa, asumiendo la totalidad del riesgo. La brigadier general Claudia Susana Blanco Romero enfatizó que estas acciones forman parte del esfuerzo constante para debilitar las redes de narcotráfico, subrayando el compromiso de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

El detenido confesó haber recibido 3.000 dólares por realizar el recorrido, tras partir de Piendamó, Cauca, y ser interceptado a las 6:40 p. m. en el punto de control de Cano, en Chachagüí.

En un episodio distinto en San Gil, Santander, la Policía Nacional impidió la distribución de más de 19.000 dosis de marihuana. El cargamento, proveniente de Bogotá, fue interceptado mediante inspecciones de rutina en una empresa de mensajería; un perro detector de narcóticos identificó dos paquetes sospechosos que, al ser revisados, contenían aproximadamente 19.000 gramos de la sustancia.

Los paquetes portaban la imagen de Che Guevara, recurso que según los investigadores serviría para identificar la droga dentro de la red criminal. La incautación, valorada en 58 millones de pesos, representa un golpe financiero a las organizaciones dedicadas al narcotráfico en la región.

Los hallazgos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que investiga tanto a los responsables del envío como a la estructura que aprovecha el sistema de encomiendas para transportar sustancias ilícitas. La Policía Nacional ha instado a la población a denunciar actividades sospechosas, garantizando absoluta confidencialidad a través de sus líneas de emergencia.