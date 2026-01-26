Sancionan clínica veterinaria en Bogotá por mala disposición de residuos biológicos: botaban jeringas y residuos biológicos a la calle

Un operativo conjunto detectó residuos como jeringas y batas descartados fuera de la normativa, lo que derivó en la aplicación de una multa que busca prevenir futuras infracciones ambientales en servicios médicos - crédito @Bogota / X

La clínica veterinaria Nutrivet, ubicada en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá, recibió una multa de $933.816 por mala disposición de residuos en el espacio público.

Según informó la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), la sanción corresponde a la infracción ambiental más alta prevista en el artículo 111 del Código de Policía. Durante un operativo coordinado por varias entidades de la administración distrital, la Policía de Bogotá detectó el depósito inadecuado de jeringas, batas y otros residuos biológicos en un contenedor ubicado en la calle 123 con carrera 45.

De acuerdo con la Uaesp, los empleados y propietarios de Nutrivet recibieron orientación sobre la responsabilidad que implica la correcta gestión de residuos, especialmente los de carácter biológico.

Las autoridades subrayaron que este tipo de materiales requieren un tratamiento especializado y su disposición debe realizarse a través de un gestor autorizado. La clínica fue obligada además a limpiar el área y retirar todos los desechos que habían dejado previamente en la vía pública.

La medida correctiva impuesta por la Policía Nacional se da en la aplicación de una multa tipo 4, que es la máxima contemplada para este tipo de infracciones y equivale a $933.816. Este monto busca generar conciencia y evitar que prácticas similares se repitan en otros establecimientos de servicios médicos y veterinarios de la ciudad.

La administración del alcalde Carlos Fernando Galán recordó la importancia de respetar los horarios y frecuencias establecidos para la recolección de residuos ordinarios y aprovechables. También enfatizó que los residuos biológicos generados por clínicas y centros médicos deben ser dispuestos únicamente por gestores particulares autorizados. Esta recomendación cobra especial relevancia debido a los riesgos que implica el manejo inadecuado de materiales como jeringas, batas y papelería contaminada.

Durante el operativo, funcionarios de la Uaesp y representantes de la administración distrital dialogaron con los responsables de la clínica para explicar las consecuencias de arrojar residuos peligrosos en el espacio público. “Este tipo de residuos ponen en riesgo la salud de todos y deben tener un manejo especializado”, señalaron desde la entidad en X.

La intervención incluyó la limpieza inmediata del punto afectado, tarea que fue ejecutada por el propio personal de la clínica tras recibir la instrucción de las autoridades.

La suma impuesta tiene como objetivo reforzar el mensaje sobre la gravedad de incumplir la normativa ambiental y la necesidad de proteger el espacio público en Bogotá. Además, la Uaesp invitó a la ciudadanía a denunciar casos similares a través de la línea 195, opción 8, para asegurar el cumplimiento de las regulaciones y el bienestar colectivo.

Según la información proporcionada por la administración distrital, la presencia de residuos como jeringas, batas y papelería en contenedores comunes representa una amenaza para la salud pública y el medio ambiente. Las autoridades recalcaron que la correcta disposición de estos desechos no solo es una obligación legal, también una responsabilidad social.

La clínica veterinaria Nutrivet acató la orden de limpieza y separación de residuos, según confirmaron voceros de la Uaesp. La administración de Bogotá reiteró su compromiso con el orden, la seguridad y el bienestar social, así como con la preservación del espacio público.

Las entidades involucradas recordaron que el cumplimiento de la normativa ambiental es fundamental para evitar sanciones y proteger la salud de la población.

El objetivo es garantizar que todos los establecimientos que generen residuos peligrosos cumplan con las disposiciones legales vigentes y contribuyan al cuidado del entorno urbano. La administración distrital reiteró que el incumplimiento de estas normas puede derivar en sanciones económicas y medidas correctivas inmediatas, como ocurrió en este caso.