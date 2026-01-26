Colombia

Sancionan clínica veterinaria en Bogotá por mala disposición de residuos biológicos: botaban jeringas y residuos biológicos a la calle

El establecimiento ubicado en Suba fue sancionado tras un operativo que evidenció el depósito de materiales biológicos en un contenedor público, lo que constituye la infracción ambiental más grave según la normativa vigente en la capital

Guardar
Un operativo conjunto detectó residuos como jeringas y batas descartados fuera de la normativa, lo que derivó en la aplicación de una multa que busca prevenir futuras infracciones ambientales en servicios médicos - crédito @Bogota / X

La clínica veterinaria Nutrivet, ubicada en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá, recibió una multa de $933.816 por mala disposición de residuos en el espacio público.

Según informó la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), la sanción corresponde a la infracción ambiental más alta prevista en el artículo 111 del Código de Policía. Durante un operativo coordinado por varias entidades de la administración distrital, la Policía de Bogotá detectó el depósito inadecuado de jeringas, batas y otros residuos biológicos en un contenedor ubicado en la calle 123 con carrera 45.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la Uaesp, los empleados y propietarios de Nutrivet recibieron orientación sobre la responsabilidad que implica la correcta gestión de residuos, especialmente los de carácter biológico.

Las autoridades subrayaron que este tipo de materiales requieren un tratamiento especializado y su disposición debe realizarse a través de un gestor autorizado. La clínica fue obligada además a limpiar el área y retirar todos los desechos que habían dejado previamente en la vía pública.

La clínica veterinaria Nutrivet fue
La clínica veterinaria Nutrivet fue multada con $933.816 en Bogotá por mala disposición de residuos biológicos, según Uaesp - crédito @Bogota / X

La medida correctiva impuesta por la Policía Nacional se da en la aplicación de una multa tipo 4, que es la máxima contemplada para este tipo de infracciones y equivale a $933.816. Este monto busca generar conciencia y evitar que prácticas similares se repitan en otros establecimientos de servicios médicos y veterinarios de la ciudad.

La administración del alcalde Carlos Fernando Galán recordó la importancia de respetar los horarios y frecuencias establecidos para la recolección de residuos ordinarios y aprovechables. También enfatizó que los residuos biológicos generados por clínicas y centros médicos deben ser dispuestos únicamente por gestores particulares autorizados. Esta recomendación cobra especial relevancia debido a los riesgos que implica el manejo inadecuado de materiales como jeringas, batas y papelería contaminada.

Durante el operativo, funcionarios de la Uaesp y representantes de la administración distrital dialogaron con los responsables de la clínica para explicar las consecuencias de arrojar residuos peligrosos en el espacio público. “Este tipo de residuos ponen en riesgo la salud de todos y deben tener un manejo especializado”, señalaron desde la entidad en X.

La multa impuesta corresponde a
La multa impuesta corresponde a la máxima sanción tipo 4 contemplada en el artículo 111 del Código de Policía - crédito @Bogota / X

La intervención incluyó la limpieza inmediata del punto afectado, tarea que fue ejecutada por el propio personal de la clínica tras recibir la instrucción de las autoridades.

La suma impuesta tiene como objetivo reforzar el mensaje sobre la gravedad de incumplir la normativa ambiental y la necesidad de proteger el espacio público en Bogotá. Además, la Uaesp invitó a la ciudadanía a denunciar casos similares a través de la línea 195, opción 8, para asegurar el cumplimiento de las regulaciones y el bienestar colectivo.

Según la información proporcionada por la administración distrital, la presencia de residuos como jeringas, batas y papelería en contenedores comunes representa una amenaza para la salud pública y el medio ambiente. Las autoridades recalcaron que la correcta disposición de estos desechos no solo es una obligación legal, también una responsabilidad social.

La limpieza y retiro inmediato
La limpieza y retiro inmediato de los desechos fue ejecutada por personal de la clínica tras la intervención de las autoridades - crédito @Bogota / X

La clínica veterinaria Nutrivet acató la orden de limpieza y separación de residuos, según confirmaron voceros de la Uaesp. La administración de Bogotá reiteró su compromiso con el orden, la seguridad y el bienestar social, así como con la preservación del espacio público.

Las entidades involucradas recordaron que el cumplimiento de la normativa ambiental es fundamental para evitar sanciones y proteger la salud de la población.

El objetivo es garantizar que todos los establecimientos que generen residuos peligrosos cumplan con las disposiciones legales vigentes y contribuyan al cuidado del entorno urbano. La administración distrital reiteró que el incumplimiento de estas normas puede derivar en sanciones económicas y medidas correctivas inmediatas, como ocurrió en este caso.

Temas Relacionados

Gestión de residuosUaespPolicía NacionalBogotáSubaResiduos biológicosNormativa ambientalColombia-Noticias

Más Noticias

Renzo Meneses es el segundo eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia’: protagonizó peleas y el inicio de un supuesto romance con Mariana Zapata

El deportista y creador de contenido fue centro de polémica en varias ocasiones durante sus días ante las cámaras de la casa estudio

Renzo Meneses es el segundo

Luis Suárez conquista al Sporting de Lisboa: el cántico de la afición lusa para el goleador colombiano

El delantero ha sido la gran figura en los dos partidos más recientes, anotando los goles que le dieron el triunfo a su equipo

Luis Suárez conquista al Sporting

Millonarios se quedó sin empate: el VAR anuló el gol de Jorge Arias por fuera de lugar ante Junior

El defensor había anotado el 2-2 en el marcador, pero tras la revisión fue descartada su anotación al Tiburón

Millonarios se quedó sin empate:

Enrique Peñalosa salió en defensa de Paloma Valencia tras sufrir violencia política y de género: “Politiquería del odio”

El exalcade de Bogotá no solo defendió a su compañera de la Gran Consulta por Colombia, sino que cuestionó la estrategia política detrás de los ataques del sector de la izquierda

Enrique Peñalosa salió en defensa

Sinuano Noche resultados del último sorteo de hoy domingo 25 de enero de 2026

Esta lotería celebra dos juegos al día, estos son los números ganadores del sorteo nocturno

Sinuano Noche resultados del último
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Advierten sobre el deterioro de

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc en Meta y Guaviare dejan confinados a civiles y elevan alarma regional

ENTRETENIMIENTO

Renzo Meneses es el segundo

Renzo Meneses es el segundo eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia’: protagonizó peleas y el inicio de un supuesto romance con Mariana Zapata

Top 10: Este es el ranking de las mejores películas del momento en Netflix en Colombia

Luis Alfonso retó a Paola Jara en la cocina: presumió un sudado de pollo muy diferente al de la paisa

“Nunca salir bravo de la casa”: Luis Alfonso dio emotivo consejo a sus fans tras la muerte de Yeison Jiménez

Top 10 Prime Video Colombia: “Ballerina” encabeza el ranking de películas imprescindibles para ver hoy

Deportes

Luis Suárez conquista al Sporting

Luis Suárez conquista al Sporting de Lisboa: el cántico de la afición lusa para el goleador colombiano

Millonarios se quedó sin empate: el VAR anuló el gol de Jorge Arias por fuera de lugar ante Junior

Video: Mateo García no pudo contener las lágrimas al cantar el himno de Bogotá en su debut con Millonarios

Junior da el golpe en Bogotá: derrotó a Millonarios y profundizó la crisis del Embajador

Deportivo Cali: el presidente define el futuro de Alberto Gamero y explica la estrategia de los refuerzos para 2026