La cadena de $25 millones que le iban a robar a Nicolás Alcocer Petro en España no es su único “lujo”: este es el derroche en redes del hijo del Presidente

El robo de una cadena de oro a Nicolás Alcocer Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, en pleno centro de Madrid (España) desató un intenso debate público.

La joya valorada en 6.000 euros (más de 26 millones de pesos), puso el foco sobre el estilo de vida de la familia presidencial y el contraste con la realidad económica de miles de colombianos.

La reacción en redes sociales no tardó en surgir. Numerosos mensajes expresaron críticas sobre la ostentación asociada a la familia presidencial colombiana. Algunos comentarios, recogidos en plataformas digitales, denunciaron: “Hablan duro de ‘oligarquía’ y de ‘vivir sabroso’, pero el lujo, el mundo fantoche y las cadenas se las vemos es a ellos…” “¿De dónde saca Nicolás Alcocer para vivir como millonario?” “¡Tan codicioso el muchachito blanquito y riquito, oiga!” fueron algunos de los mensajes.

El incidente cobra dimensión adicional por el contexto económico: la cotización del oro acaba de alcanzar 5.100 dólares la onza, una cifra récord en la jornada previa al robo. La cadena, elaborada con este metal, ha sido tasada por autoridades españolas en 6.000 dólares, de acuerdo con la información brindada a los medios españoles.

A efectos prácticos, el valor de la joya —considerando la cotización actual de $4.335,93 por euro— supera los $26 millones. Para un colombiano que percibe el salario mínimo, recientemente ajustado a $2 millones, alcanzar la suma representaría trabajar durante más de un año completo, prescindiendo de cualquier otro gasto.

El cálculo se agrava si se descuentan las obligaciones de seguridad social, que equivalen al 9% del ingreso neto, reduciendo lo disponible a 1.820.000 pesos mensuales y extendiendo el tiempo necesario a 14 meses de salario íntegro.

Polémica por su lujosa vida

Las recientes controversias que rodean a Nicolás Alcocer Petro han reavivado el debate sobre el uso de recursos y el estilo de vida de la familia presidencial en Colombia.

Uno de los episodios más comentados ocurrió el 17 de enero de 2023, cuando Juan Nicolás Vizcaya, estudiante de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes, preguntó en redes: “Presidente Gustavo Petro, ¿desde cuándo es permitido emplear los vehículos de las Fuerzas Armadas para recoger de las rumbas en Isla Barú a sus hijos? ¿Acaso los miembros de las fuerzas públicas son sus sirvientes?”.+

La respuesta de Alcocer Petro fue inmediata. Negó que se tratara de una embarcación militar y detalló: “Así yo sea el hijo del presidente, yo recibo un salario de mi trabajo y tengo derecho a mis vacaciones”. Además, explicó que el vehículo era alquilado y de origen francés, y aclaró que la imagen de la polémica era de un viaje anterior a la isla de Tinpipán.

Las críticas se intensificaron cuando Vizcaya publicó un video donde se ve a Alcocer Petro en una fiesta, presuntamente en el extranjero. El mensaje que acompañaba el video fue contundente: “Los hijos de Petro nunca han trabajado, siempre han vivido del Estado. Creen que pueden seguir engañando al pueblo colombiano. Siguen derrochando los recursos públicos para estar de rumba en Europa”.

Durante la celebración del Día de las Velitas en el mismo año, otra controversia sacudió las redes. En una foto junto a su madre, Verónica Alcocer, el hijo de la primera dama deseó: “Prendamos una velita por la paz y por apagar el odio que tanto daño le ha hecho al país. Feliz día de las velitas para todos”.

Sin embargo, el mensaje de reconciliación quedó opacado por los comentarios sobre el valor de sus accesorios. Leszli Kálli, excandidata al Senado, comparó la pulsera de Alcocer con un modelo de Cartier y sus zapatos con piezas de Dolce & Gabbana. No dudó en hacer cuentas: “¿Alguien me puede explicar en qué trabaja el hijo natural de Verónica Alcocer, al que Petro le regaló el apellido para vestirse con 56.000.000 de pesos encima?”. Kálli también lanzó una crítica abierta al Gobierno: “El cambio del Narcogobierno de Gustavo Petro son todo lo que critican. Son un asco”.

La presión llevó a Alcocer Petro a defenderse nuevamente en X. Explicó que trabajó en Francia y que con salarios europeos pudo adquirir productos de calidad. Sobre la polémica pulsera aclaró: “Era un regalo de graduación y no corresponde a la que se me atribuye en la fotografía”.

Al poco tiempo, publicó otro mensaje donde reconocía tener objetos costosos, pero negó poseer centros comerciales o fincas, y aseguró que quienes lo conocen saben el origen de sus bienes. Esa publicación fue eliminada y sustituida por otra en la que acusó a los opositores de su padre de querer perjudicarlo por su consumo personal. Cerró su defensa con una frase en francés: “Au revoir mes amours”, traducido como “Adiós, mis amores”.

En una de las publicaciones más virales en el 2024, la cuenta de X conocida como Misión Cumplida cuestionó: “De dónde saca Nicolás ALCOCER para vivir como millonario: Outfit de $70.000.000, pulseras de $36.000.000, tenis de $7.000.000, restaurantes de lujo, fiestas de lujo, hoteles de lujo, Ferraris, helicópteros, vuelos privados, viajes de lujo por el mundo. No trabaja, nunca ha trabajado. VERÓNICA ALCOCER no trabaja. Su padrastro Petro gana 50 millones y tiene 5 hijos. Su padre biológico se desconoce su paradero.”

El discurso del presidente también fue puesto en tela de juicio: “Petro dice todos los días que la CODICIA es el peor veneno que tiene Colombia. ¡Claro, esto no aplica para sus hijos!”, reclamó la cuenta.