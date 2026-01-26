Preocupación en el Norte del Cauca tras el secuestro de una contratista en Suárez

El secuestro de Adriana Agredo Álvarez, contratista de la Alcaldía de Suárez y reguladora de tránsito, profundiza la crisis de seguridad en el Cauca - crédito X

La noche del viernes 23 de enero de 2026, una mujer contratista de la Alcaldía de Suárez, Cauca, fue secuestrada por individuos armados que la sustrajeron de su vivienda y la trasladaron forzosamente hacia una zona rural del municipio.

Adriana María Agredo Álvarez, que se desempeña como reguladora de tránsito y participaba activamente en la Defensa Civil Colombiana, permanece desaparecida desde entonces, mientras continúan las labores para dar con su paradero.

Hechos y primeras reacciones

El secuestro de Adriana Agredo se registró en la cabecera municipal de Suárez, situada en el norte del Cauca, una región marcada por la presencia de grupos armados ilegales. La Administración Municipal emitió un comunicado oficial en el que rechazó el acto y exigió la liberación inmediata de la funcionaria.

“Desde la Administración Municipal rechazamos de manera tajante y categórica estos hechos que atentan contra la libertad, la dignidad y la vida de nuestra compañera. Expresamos toda nuestra solidaridad y acompañamiento a su familia, en este difícil momento”, señaló el comunicado.

“Exigimos el respeto irrestricto al Derecho Internacional Humanitario, así como el respeto por la vida e integridad de Adriana Agredo, y solicitamos de manera urgente su liberación inmediata, para que pueda regresar sana y salva al seno de su familia”, agregó la Alcaldía en su pronunciamiento.

Operativos y contexto de seguridad

Las autoridades locales confirmaron que el Ejército Nacional, la Policía y la Fiscalía iniciaron investigaciones para esclarecer el hecho y buscar a la funcionaria, como informaron fuentes de la Administración Municipal.

Organismos humanitarios y la comunidad reiteraron el llamado a los actores armados presentes en la región para que respeten la vida e integridad de la población civil.

En la zona donde ocurrió el secuestro actúa la estructura Jaime Martínez, una de las disidencias de las Farc, señalada por las autoridades como responsable de ataques y hostigamientos frecuentes contra la fuerza pública y la comunidad.

Aunque hasta el momento ningún grupo se ha atribuido la autoría del secuestro de Agredo, la preocupación entre los habitantes de Suárez ha ido en aumento ante la falta de información sobre su paradero.

Diferentes organizaciones civiles y humanitarias en el Cauca sumaron su voz a la exigencia de respeto por la vida de la funcionaria secuestrada. La Defensa Civil Colombiana también expresó su respaldo a la familia de Adriana Agredo y solicitó la acción inmediata de las autoridades nacionales y regionales.

Otras emergencias recientes en Suárez

El ambiente en Suárez, Cauca, ya se encontraba tensionado tras una serie de incidentes de orden público registrados en los días previos al secuestro. El mismo viernes en horas de la tarde, la terminal de transportes fue evacuada tras la alerta sobre un presunto artefacto explosivo. Un equipo especializado confirmó horas después que no existía peligro en el lugar, según explicó la Oficina de Comunicaciones Estratégicas del Departamento de Policía Cauca.

El martes 20 de enero, otro hecho alteró la tranquilidad en la cabecera municipal: una carga explosiva fue detonada en bolsas de basura cerca del parque principal, causando daños materiales en viviendas y comercios. La responsabilidad de este acto fue atribuida también a la estructura Jaime Martínez, de acuerdo con los informes oficiales.

Llamado a la intervención nacional

Las autoridades de Suárez insistieron en la necesidad de apoyo nacional, subrayando que “la magnitud del riesgo y el impacto humanitario de estos hechos superan la capacidad de respuesta del municipio”, como expuso la Alcaldía en una comunicación dirigida a instancias gubernamentales y organismos de derechos humanos.

La solicitud de acompañamiento y presencia de entidades humanitarias y de control se mantiene vigente, en espera de una respuesta efectiva.