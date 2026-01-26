Colombia

Nelfy Melo, salpicada en escándalo de la Fundación San José, rechazó privilegios: “Simplemente fui una estudiante que siguió instrucciones”

La controversia sobre la validación de diplomas por parte del centro universitario tiene en la mira al Ministerio de Educación, como ente regulador sobre los mecanismos y los derechos de los que buscan avanzar en su formación profesional en el país

Nelfy Melo Morales se defendió
Nelfy Melo Morales se defendió de los señalamientos en su contra, por su triple titulación con la Fundación San José - crédito suministrada a Infobae Colombia

Con un extenso comunicado, Nelfy Melo Morales, secretaria de despacho en la Presidencia de Colombia, se defendió el lunes 26 de enero y reiteró la legalidad y transparencia de sus títulos de la Fundación Universitaria San José. Todo esto tras las denuncias de la representante a la Cámara Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, que expuso al menos 24 casos, entre ellos el de la funcionaria, que serían al parecer muestra de lo que calificó como un ‘cartel de diplomas’.

En su pronunciamiento, que fue primero divulgado por medios como Caracol Radio y conocido por Infobae Colombia, la funcionaria aseguró que cumplió con todos los requisitos académicos y, del mismo modo, desmintió cualquier señalamiento sobre trato preferencial por su cargo o por su relación con el Gobierno. Una defensa que pretende, según expresó en la misiva, defender su honra frente a la andanada de críticas a su caso, que causó polémica en las redes.

Melo Morales reiteró que las acusaciones no corresponden a su realidad profesional y sostuvo que su proceso fue conforme a los procedimientos establecidos, sin acceder a privilegio alguno. Así se desmarcó de la controversia que se gestó luego de conocerse investigaciones en curso sobre otros procesos de titulación en la Fundación San José, y del anuncio del Ministerio de Educación acerca de un pliego de cargos contra la institución de educación superior.

La representante a la Cámara
La representante a la Cámara Catherine Juvinao denunció lo que sería la conducta delictiva de la Fundación San José en la entrega de títulos universitarios - crédito @cathyjuvinao/X - suministrada a Infobae Colombia

Los argumentos con los que Melfy Melo se defendió de señalamientos en su contra

En su exposición, la secretaria explicó que inició estudios en el Politécnico Gran Colombiano en 2019 y posteriormente homologó materias en la Fundación San José, donde cursó y aprobó todas las asignaturas exigidas. Francisco Pareja, representante legal de la Fundación, respaldó que Melo Morales cumplió cada ciclo académico y la exigencia de créditos adicionales, al obtener así los títulos de Ingeniería Industrial y Administración de Empresas.

“Para quienes desconocen la dinámica académica, mi titulación múltiple no fue un hecho fortuito ni mucho menos irregular. Se fundamentó en la figura legítima de la homologación y en el cumplimiento de créditos adicionales, un modelo educativo estandarizado y plenamente válido en Colombia”, afirmó la funcionaria, que hace parte de la nómina del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), pues es nada menos que la secretaria de despacho.

En efecto, enfatizó que su proceso se basó en la homologación de estudios previos y la adquisición de créditos adicionales, mecanismo reconocido por el sistema educativo colombiano. “No fueron títulos ‘simultáneos’ obtenidos de la nada, como han afirmado, sino el resultado de una progresión académica”, agregó en su comunicado, con el que rechazó cualquier irregularidad o ventaja derivada de su labor en la dependencia presidencial.

Este es el comunicado de
Este es el comunicado de Nelfy Melo Morales sobre las acusaciones en su contra - crédito suministrado a Infobae Colombia

La funcionaria declaró que era consciente de la obligación de presentar la prueba Saber Pro, requisito legal para obtener el título profesional, y que cumplió con esta exigencia según la normativa vigente. Y explicó que las ceremonias de grado son fijadas por la universidad y el calendario de exámenes es establecido por el Icfes, al indicar que no tuvo injerencia en la coordinación entre ambas entidades para la presentación el examen exigido por el Estado.

En consonancia, la secretaria reseñó que, ante los cambios de agenda en el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, para las fechas de la prueba en 2024, la universidad le solicitó una declaración juramentada. “Fue la propia Universidad la que me indicó que este documento era un requisito obligatorio dentro de su proceso interno, diseñado para subsanar la contingencia generada por el cambio de fechas del Icfes", destacó la mujer.

“En dicha declaración, manifesté bajo la gravedad de juramento que tanto mi pago como mi citación al examen eran veraces, afirmaciones que son totalmente ciertas, ya que efectivamente presenté la prueba y la aprobé”, agregó Melo Morales, que rechazó versiones sobre posibles beneficios irregulares, “negocios” de títulos o favores políticos. Y aclaró que sus títulos no supusieron ascensos ni mejoras contractuales y negó cualquier implicación en actos indebidos.

El presidente Gustavo Petro ha
El presidente Gustavo Petro ha arremetido contra las congresistas que han puesto de manifiesto las aparentes irregularidades en la Fundación San José - crédito Presidencia - Colprensa

Nelfy Melo Morales negó que exista un “negocio de grados” para favorecer funcionarios del Gobierno Petro

Y dejó en claro que “es absolutamente falso y malintencionado” sugerir la existencia de un ‘negocio’ de grados para el círculo cercano del presidente. “Ni he buscado privilegios, ni el jefe de Estado tiene el interés de participar en actos de tal naturaleza. La prueba más irrefutable de mi buena fe es que, a día de hoy, sigo vinculada laboralmente bajo las condiciones con las que fui contratada, sin haber recibido cambios de cargo derivados de mis títulos”, remarcó.

En ese orden de ideas, Melo Morales informó que ha presentado derechos de petición ante la universidad y autoridades para exigir explicaciones sobre la exposición de datos personales y la cobertura mediática de su caso sin la posibilidad de dar su versión. Y anunció que continuará con acciones legales para restablecer su buena reputación y obtener respuestas claras respecto a sus títulos y el proceso institucional que se debería seguir en su caso.

“No hubo dolo, plan ni beneficio indebido; simplemente fui una estudiante que siguió las instrucciones de su universidad”, expresó la funcionaria, que extendió un llamado a la solidaridad con otros estudiantes afectados por la incertidumbre en torno a la validez de los títulos. Y destacó que el problema afecta a miles de personas cuyo futuro académico y laboral depende de la validez de sus diplomas, en medio del escándalo que sacude a la institución.

