José Félix Lafaurie puso freno a su hijo tras mensaje sobre la salida de sus papás del Centro Democrático: “Es solo la punta del iceberg”

La ruptura de María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie con el Centro Democrático dio pie a una nueva polémica familiar, con Juan José en medio - crédito @LafaurieCabal/X - Andrea Puentes/Presidencia

La controversia generada por la salida de la senadora María Fernanda Cabal del partido Centro Democrático, que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez, dio un giro inesperado, luego de que su hijo Juan José Lafaurie compartiera en redes sociales un mensaje que desató una tensa respuesta de su papá, José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán).

El joven abogado causó revuelo al afirmar que la carta presentada por su madre y su padre, en la que anunciaban su ruptura con el partido uribista, era solo “la punta del iceberg” y que existían aún muchas verdades por revelar sobre el proceso interno del Centro Democrático.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En un post publicado en su cuenta de X, Juan José escribió: “La carta es apenas la punta del iceberg. Hay responsabilidades, trampa y mucho maltrato detrás. El país merece conocer la verdad, sobre todo los más de 200 mil electores de Mfda (sic)”.

Juan José, hijo de José Félix Lafaurie, desató un torbellino de reacciones en redes sociales al afirmar que había mucho más detrás de la salida de sus padres del Centro Democrático - crédito @LafaurieCabal/X

Así reaccionó el presidente de Fedegán sobre las palabras de su hijo

Estas palabras, aparentemente inocentes en medio de su opinión por la situación política de sus papás, fueron percibidas por su padre como una imprudencia, lo que llevó a José Félix a reaccionar públicamente durante una entrevista con la revista Semana, que se llevaba en vivo.

José Félix Lafaurie, conocido por su carácter reflexivo y serio en los asuntos que atañen a su familia y al partido, no tardó en mostrar su desacuerdo con la intervención pública de su hijo en este asunto tan delicado.

“Yo lamento mucho que Juan José se meta en esta discusión. Es más, he querido asumir yo la responsabilidad de todo esto”, comenzó diciendo en su intervención. Lafaurie, que es uno de los fundadores del Centro Democrático, destacó que, si bien su hijo tiene derecho a expresarse, el proceso que estaban viviendo requería de una postura más reservada, sin tratar de avivar polémicas innecesarias.

José Félix Lafaurie reacciona duramente a las declaraciones de su hijo Juan José sobre las tensiones internas del partido y la candidatura presidencial - crédito Colprensa

En la entrevista para la revista en mención, Lafaurie explicó que había decidido mantener un perfil bajo y no hacer declaraciones públicas hasta ese momento, buscando abordar la situación de manera reflexiva y evitando “alborotos innecesarios”.

“Quien quiere estar al frente de este tema soy yo, porque evidentemente siento que conmigo también hay, si se quiere, por lo menos unas explicaciones que dar”, añadió con firmeza.

A lo largo de su conversación, José Félix detalló las razones que lo llevaron a involucrarse directamente en el conflicto que enfrenta al partido; como miembro activo de la dirección nacional del Centro Democrático, y tras años de apoyo al proyecto político de Álvaro Uribe Vélez, el presidente de Fedegán dejó claro que el proceso de selección de candidatos para las elecciones presidenciales para 2026 del partido había estado marcado por dificultades y controversias internas.

José Felix Lafaurie reveló que son muchas cosas las que lo llevaron a renunciar al Centro Democrático junto con su esposa, María Fernanda Cabal - crédito Colprensa

Según él, la situación había quedado empañada por “un proceso muy enredado”, especialmente desde la llegada de Lester Toledo como asesor de comunicaciones de la campaña de Miguel Uribe Turbay. Cabe destacar que, tras la competencia interna del colectivo político, la ganadora fue la senadora Paloma Valencia.

“Desde el principio hubo una serie de ‘irritantes’ dentro del partido. Recuerdo la protesta que hubo en marzo por parte de algunos miembros, como Andrés (Guerra), Paloma, Paola (Holguín) y María Fernanda, que se sintieron presionados por las decisiones que se tomaban a nivel interno”, afirmó Lafaurie.

En este sentido, la crítica a los métodos de selección de candidatos se había convertido en un tema de gran relevancia, con tensiones visibles dentro de la estructura del partido.

José Felix Lafaurie reveló que hubo un punto importante en desacuerdo con el Centro Democrático, sobre todo con la elección de candidato oficial para las presidenciales, donde Cabal destacaba - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Lafaurie se mostró especialmente crítico del proceso de paz con las Farc, que fue firmado en 2016 entre el Estado y dicha guerrilla, y de cómo su partido fue objeto de críticas por su postura frente a este tema; sin embargo, a pesar de las diferencias políticas, resaltó que tanto él como su esposa, María Fernanda Cabal, siempre definieron una postura firme en defensa de los valores que promueven, y que la salida del partido fue una decisión que respondía a ese mismo principio de lealtad a sus ideales.

“Me tocó soportar el gobierno del presidente Santos por no estar de acuerdo con el proceso que se llevó a cabo con las Farc. Y fíjense, ahora estoy en el proceso con el ELN, buscando que nuestro partido demuestre que no somos enemigos de la paz, sino que la necesitamos en el campo rural. Sin embargo, lo que ocurrió en esta campaña presidencial no corresponde a lo que hemos significado, ni a nuestra trayectoria dentro del partido”, explicó José Félix.