El Centro Democrático respondió carta de renuncia de José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal: “El proceso fue legítimo”

José Félix Lafaurie denunció presuntas irregularidades en el proceso de elección de Paloma Valencia como candidata presidencial - crédito Colprensa

Mediante una carta enviada a Gabriel Vallejo, que dirige el partido Centro Democrático, José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, informó que tanto él como su esposa, la senadora y exprecandidata presidencial María Fernanda Cabal, dejarán la colectividad.

El hecho llevó a un pronunciamiento oficial del partido Centro Democrático en todos sus canales oficiales.

La colectividad informó que la Dirección Nacional del partido se reunió la noche del lunes 26 de enero de 2026, tras los cuestionamientos de José Félix Lafaurie sobre el proceso de selección de Paloma Valencia como candidata presidencial.

“La Dirección Nacional del Partido Centro Democrático se reunió en la noche del lunes, 26 de enero de 2026, para analizar y deliberar los más recientes acontecimientos con respecto a la comunicación de José Félix Lafaurie, donde renuncia a nuestra colectividad y hace cuestionamientos al proceso de selección del candidato presidencial”, señaló el Centro Democrático.

En su respuesta a José Félix Lafaurie, la colectividad señaló que el proceso de elección del candidato presidencial fue “legítimo”, “´riguroso" y “transparente”, recordando las reglas que se establecieron con las precandidatas.

“El proceso de selección del candidato presidencial del Centro Democrático fue legítimo, riguroso y totalmente transparente. El cual contó con reglas claras establecidas y respaldadas por las precandidatas”, indicó el partido.

La colectividad señaló que todos los integrantes de la Dirección Nacional del Centro Democrático “respaldan” y “confían” en su director, Gabriel Vallejo.

“Todos los miembros de la Dirección Nacional confían y respaldan plenamente el actuar del director general el Dr. Gabriel Jaime Vallejo, la secretaria general la Dra. Laura Vaca y demás miembros del Comité Consultivo durante el proceso de selección del candidato presidencial”, afirmó.

El partido recordó el comité nombrado para hacer seguimiento al proceso de elección, recordando su transparencia. Además, respaldó la confianza al expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder natural del Centro Democrático.

“El Comité Consultivo, nombrado por la Dirección Nacional, hizo pleno seguimiento del proceso y ratificó ante este órgano del partido la transparencia del mismo”, expresó el partido.

Y agregó: “La Dirección Nacional reafirma su plena confianza con el Dr. Álvaro Uribe Vélez presidente fundador y líder invaluable de nuestra Patria”.

El Centro Democrático reiteró su respaldo a congresistas, militantes y simpatizantes de Paloma Valencia.

“Reiteramos nuestro respaldo, el de la bancada de congresistas, militantes y miles de simpatizantes a Paloma Valencia como candidata del Centro Democrático y la líder que tiene la capacidad de unir al país y ganarle al heredero del nefasto gobierno neocomunista que actualmente tiene Colombia”, expresó la colectividad.

Finalmente, el partido Centro Democrático señaló que lamentan la renuncia de José Félix Lafaurie, agradeciendo su servicio en el partido.

Asimismo, hicieron un llamado a los colombianos a mantenerse unidos y firmes para “salvar a Colombia”.

“Lamentamos la renuncia del Dr. Lafaurie y le agradecemos por los años de servicio en nuestro Partido. Hacemos un @llamado a los colombianos a mantenernos unidos y firmes para salvar a Colombia”, aseveró la colectividad.

José Félix Lafaurie sus reparos con el proceso de selección de la candidata presidencial del Centro Democrático, que terminó siendo Paloma Valencia.

“El procedimiento careció de comités de garantías electorales, reglas claras, mecanismos de impugnación o trazabilidad, lo que constituyó una violación grave al debido proceso partidista”, se lee en la carta.

En la misiva cuestiona al director de la colectividad, Gabriel Vallejo, y afirma que con el tiempo han obtenido más información que pondría en evidencia presuntas irregularidades en el proceso de elección.

Carta enviada por José Félix Lafaurie a Gabriel Vallejo, director del partido Centro Democrático - crédito X

Señalaron que los principales responsables de las supuestas irregularidades son Gabriel Vallejo y la secretaria general del partido Centro Democrático.

Según Lafaurie omitieron “la verificación jurídica de las encuestadoras, permitir procedimientos sin respaldo normativo y validar una selección carente de garantías, ambos transitan por el filo de la vulneración de los principios legales”.