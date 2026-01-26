Invima lanza nueva alerta por comercialización de suplementos y medicamentos que pueden causar intoxicación y daño en los órganos

El Invima lanzó alerta sobre suplementos y medicamentos comercializados sin fórmula médica - crédito Freepik

Una alerta sanitaria nacional fue emitida durante la jornada del viernes 23 de enero de 2026, debido a la comercialización ilegal de cuatro productos que no cuentan con el registro sanitario requerido en Colombia, por lo que pueden causar afecciones en el cuerpo humano.

Las autoridades nacionales señalaron que el uso de estos artículos representa un riesgo para la salud y recomendaron a la ciudadanía suspender su consumo de manera inmediata para evitar mayores consecuencias.

La identificación de estos productos recae en la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), que verificó la presencia de los artículos implicados en el país sin la debida autorización sanitaria.

De acuerdo con el reporte oficial, el consumo frecuente compromete la calidad y seguridad de los consumidores, por lo que se pueden desatar enfermedades graves.

El Invima lanzó la alerta para evitar efectos secundarios en los consumidores - crédito Invima

La alerta incluye productos como el Resveratrol Complex Niacin de Silver, promovido como suplemento antienvejecimiento avanzado. Asimismo, se lanzó un llamado por el consumo del Protector Hepático de Conkuventud, comercializado para tratar problemas hepáticos, hepatitis, cirrosis, infecciones y exceso de bilis.

También figuran la Cúrcuma con pimienta negra de All Cay y una crema termoactiva con extracto de andrinas y aceite de almendras de Naturken, dirigida a usos cosméticos y que es comercializada en diferentes regiones del país sin ningún tipo de fórmula médica y a precios que son considerados asequibles para los consumidores.

Estos son los productos que tienen en alerta a las autoridades - crédito Invima

Ante el panorama, el Invima explicó que ninguno de estos productos posee registro sanitario expedido por la autoridad sanitaria, lo que imposibilita verificar su composición real, trazabilidad, condiciones de elaboración, almacenamiento y distribución.

Sin este certificado, no se puede garantizar ni su calidad, ni su seguridad ni su eficacia, además de presentar un notable riesgo para la comunidad.

Entre los principales riesgos identificados destacan los trastornos gastrointestinales, las alergias, las intoxicaciones y daños a órganos vitales como el hígado, el páncreas y los riñones. El desconocimiento sobre la composición y manejo de estos productos incrementa la posibilidad de efectos adversos graves entre aquellos que los consumen sin estar bajo un estricto control médico.

La producción de este tipo de productos no está verificada por la entidad - crédito Universidad de Antioquia

La recomendación oficial es clara para aquellos que hayan adquirido o estén usando alguno de estos productos, pues el Invima aseguró que deben suspender su uso de inmediato y eliminar cualquier tipo de reserva que tengan.

Así, el llamado a la colaboración de la ciudadanía para evitar el consumo fue enfático por parte de la entidad, que consideró fundamental que suministren cualquier dato sobre puntos de venta o distribución debe comunicarse directamente al Invima o a las autoridades de salud locales, con el objetivo de impedir la circulación de estos productos y salvaguardar la salud pública.

Otro producto que tiene en alerta a las autoridades

Se confirmó el retiro internacional de Nan Alfamino, una reconocida fórmula en polvo para bebés fabricada por Nestlé, lo que generó inquietud en Colombia sobre la eventual presencia del producto contaminado en el país. Ante esto, el Invima confirmó que ninguno de los lotes afectados se ha comercializado ni distribuido en territorio colombiano.

A pesar del alcance global de la alerta, la entidad precisó que Nestlé de Colombia S.A. no tuvo que realizar ningún retiro voluntario, y hasta la fecha, no existen reportes ni denuncias de consumidores colombianos sobre este caso.

El Invima descarta la presencia del alimento en el país - crédito Invima

El comunicado emitido el 19 de enero de 2026 por Invima respondió a la atención pública que había generado la noticia. Estos acontecimientos, iniciados a comienzos de enero, motivaron que Nestlé declarara el retiro global del producto en países europeos como Francia, Alemania, Austria, Dinamarca, Italia y Suecia.

De acuerdo con la información suministrada por Nestlé, la contaminación se debió a la aparición de la toxina cereulida, una sustancia que puede provocar náuseas, vómitos y, en casos graves, daños en órganos vitales. Además, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos señaló que esta toxina, generada por la bacteria Bacillus cereus, persiste en los alimentos incluso tras su procesamiento.