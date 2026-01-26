Gustavo Petro entregará nuevo reconocimiento económico a 8.000 médicos internos en Colombia: de qué se trata

Cerca de ocho mil estudiantes de medicina obtuvieron el beneficio económico, tras la entrada en vigor de la Reforma Laboral que garantizó recursos directos y trazabilidad en los pagos - crédito Freepik

Aproximadamente 8.000 médicos internos recibirán el primer salario mínimo vital tras la decisión del gobierno de Gustavo Petro de destinar recursos públicos directamente a quienes cursan el internado rotatorio obligatorio en Colombia.

El pago de 2.292.705 pesos se realizará a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), permitiendo trazabilidad en el uso de los fondos y evitando intermediarios.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La entrega de este apoyo económico se sustentó en el artículo 22 de la Ley 2466 de 2025, conocida como reforma laboral, que creó el beneficio para los estudiantes de medicina.

El presidente Petro señaló en su momento: “Esta decisión se adoptó con base en lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 2466 de 2025, conocida como Reforma Laboral y que establece un apoyo de sostenimiento de naturaleza académica y formativa para los estudiantes de medicina durante su internado rotatorio obligatorio”.

Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026) - crédito Joel González/Presidencia de la República

Para asegurar el cumplimiento de esta medida, el Gobierno asignó $214.000 millones exclusivamente para reconocer el trabajo de cerca de 8.000 médicos internos.

Además, se agregaron $456 mil millones orientados al Sistema Nacional de Residencias Médicas. En total, la inversión alcanza los $670 mil millones, destinados directamente a mejorar la situación económica del personal que presta servicios en hospitales y clínicas.

La ceremonia de entrega del primer salario mínimo vital se llevará a cabo en la Casa de Nariño, sede presidencial, este lunes 26 de enero de 2026 con la participación del ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, directivos del sector salud y representantes estudiantiles.

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud - crédito Ministerio de Salud

El acto marcó una etapa relevante en la política pública para la formación médica en el país, al establecer un mecanismo de apoyo y reconocimiento para quienes están en la fase final de sus estudios universitarios.

Las autoridades destacaron la trazabilidad de los recursos y la eliminación de intermediarios en el proceso de pago, con el objetivo de facilitar el acceso directo a los beneficios para los médicos internos.

El Gobierno ratificó su compromiso de destinar los fondos de manera transparente, siguiendo las disposiciones legales, y continuar fortaleciendo el sistema de salud pública mediante inversiones específicas, tanto para internos como para residentes médicos.

Detalles de la reforma laboral

A partir del 26 de junio de 2025 comienza a regir la nueva ley laboral en el país, que abarca 68 de sus 70 artículos. Los dos artículos restantes entrarán en vigencia cuando se emitan las reglamentaciones específicas necesarias.

Entre los cambios más destacados, el artículo 70 elimina el literal B del artículo 162 del Código Sustantivo del Trabajo y adapta o suprime normas que resultan incompatibles con la nueva legislación. Con este marco, se actualizan tanto los derechos como las obligaciones de trabajadores y empleadores.

Entre los cambios más destacados, el artículo 70 elimina el literal B del artículo 162 del Código Sustantivo del Trabajo y adapta o suprime normas que resultan incompatibles con la nueva legislación - crédito Shutterstock

La ley establece que los empleadores deberán otorgar licencias pagas adicionales, que incluyen permisos para asistir a citas médicas, responder a citaciones judiciales o enfrentar calamidades familiares graves.

También se incorpora la posibilidad de pactar un día de descanso remunerado cada seis meses de trabajo para quienes utilicen medios de transporte completamente sostenibles, como la bicicleta, para trasladarse a sus lugares de trabajo.

En cuanto a la contratación, el contrato a término indefinido pasa a ser la figura predominante para la vinculación laboral formal. Los contratos a término fijo tendrán un límite de cuatro años. Además, las empresas estarán obligadas a emplear, como mínimo, a dos personas con alguna condición de discapacidad por cada cien trabajadores en su nómina.

Dos temas específicos, relacionados con la transición de los contratos de aprendizaje a contratos laborales para estudiantes del Sena y la formalización de repartidores y trabajadores de plataformas digitales, requieren reglamentaciones adicionales para su implementación definitiva. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anticipó que estos procesos avanzarán en el consejo correspondiente.

Respecto a los recargos nocturnos, se establece un plazo de seis meses para su adopción total, previendo su aplicación completa a partir de enero de 2026. El recargo por trabajo en días de descanso aumentará gradualmente hasta 2027. El Gobierno reforzará la inspección laboral y promoverá el conocimiento de los nuevos derechos laborales.