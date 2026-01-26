Colombia

Globo de mecha cayó en una cancha llena de niños y desató pánico en el Valle de Aburrá

La intervención oportuna de equipos de socorro y la reacción de las personas presentes permitieron controlar el riesgo

La situación desató el pánico entre la comunidad - crédito X

Un globo de mecha de gran tamaño cayó en una de las canchas del Polideportivo Sur de Envigado durante la tarde del domingo 25 de enero de 2026, lo que llevó a la activación inmediata de los protocolos de emergencia y la llegada de los organismos de socorro tras el desesperado reporte de la comunidad que fue recibido por las autoridades a la 1:16 p. m.

Las cámaras de la Central de Monitoreo comenzaron a ser utilizadas para rastrear los puntos de lanzamiento de este tipo de artefactos, cuya utilización está prohibida en Envigado desde la promulgación del Decreto 545 de 2019, teniendo en cuenta que representan un peligro para la comunidad y, aunque en esta ocasión el hecho no pasó a mayores, pudo haber sido peor.

El hecho generó daños en la grama sintética de la cancha, un espacio destinado a la práctica diaria de fútbol por cientos de personas, así como los menores de edad que estaban en el lugar.

La mayoría de los incendios ocurridos a fin de año e inicio de 2026 en Medellín fueron causados por globos de mecha - crédito @DAGRDMedellin/X

Cabe mencionar que en el momento de la caída, un grupo de niños y sus familias se encontraba usando la cancha, pero la reacción rápida de los acompañantes y entrenadores, que lograron extinguir el fuego y retirar el globo, lo que evitó que el hecho terminara con lesiones entre los presentes.

El hecho fue atendido por Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado y personal de la Oficina de Gestión del Riesgo inspeccionaron el área y aplicaron medidas preventivas para eliminar cualquier peligro adicional.

Las autoridades recordaron que el uso de globos de mecha representa un riesgo para la infraestructura pública y la integridad de las personas, y reiteraron la prohibición vigente en el municipio, por lo que se espera que la ciudadanía tome conciencia y evite su uso.

Tragedia ocasionada por un globo de mecha en Itagüí

Un globo de mecha incandescente provocó un incendio en el salón comunal de la Unidad Residencial Hortensias Dos en Itagüí. En la grabación del hecho se observa cómo habitantes del conjunto intentan contener las llamas que se originaron tras la caída del artefacto en la primera semana del año.

En distintos sectores del Área Metropolitana, estos globos han causado incendios estructurales durante el periodo de fin de año de 2025 y el inicio de 2026, afectando a ciudades como Medellín, Envigado e Itagüí. Debido a este panorama, las autoridades insisten en que urge una regulación estricta que contemple sanciones severas contra la fabricación y uso de estos globos para que la comunidad evite emplearlos en estas fiestas.

Esta no es la primera vez que ocurre una emergencia por una situación similar - crédito X

Tras el suceso, los residentes expresaron su preocupación por la recurrente irresponsabilidad en el uso de pólvora y artefactos peligrosos: “Fue algo muy impactante, porque se sentía como si hubiese sido una balacera, en el momento en que explotaba la pólvora. La gente corría, eso fue impresionante, y fue muy triste ver la inconsciencia de los ciudadanos”, relató María Isabel Barrera, que vive en Hortensias Dos, que presenció la situación y que fue citada por el medio local Telemedellín, que registró la situación.

Por otro lado, para Luz Inés Cuartas, habitante de Itagüí, resulta inadmisible el riesgo al que se somete la comunidad: “Están poniendo en peligro la vida de la gente, niños inocentes, las mascotas, todo el mundo está sufriendo con eso. Eso es falta de las autoridades, no dejan vender eso”, teniendo en cuenta que una gran cantidad de mascotas se han visto afectadas por esta situación.

Varias personas han resultado afectadas por este tipo de artefactos - crédito Colprensa

De acuerdo con los testimonios, el globo había sido lanzado en una zona verde de Guayabal y cayó sobre la unidad al perder calor.

