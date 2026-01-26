Caos vial en el norte de Bogotá: camión atropelló a peatón y le causó la muerte

La Secretaría de Movilidad de Bogotá confirmó que un camión atropelló a un peatón en el sector de la calle 195, causando su fallecimiento inmediato - crédito @RutaBogotaNorte/X

Un peatón perdió la vida tras ser atropellado por un camión en la autopista Norte, sentido Bogotá–Chía, durante la madrugada del lunes 26 de enero.

El accidente ocurrió cerca de las 2:00 a. m., a la altura de la calle 195, en las inmediaciones del centro comercial San Andresito, en la localidad de Usaquén.

Según informaron las autoridades, el impacto fue tan severo que la persona falleció en el lugar. La identidad de la víctima permanece sin revelarse por parte de las autoridades de Bogotá.

A las 2:08 a. m., la Secretaría de Movilidad de Bogotá alertó en sus redes sociales: “Siniestro vial con fatalidad en la localidad de Usaquén, entre camión y peatón en la Autonorte con calle 195, sentido sur–norte. Ambulancia y personal de la concesión en el punto".

Hasta el momento no se ha revelado la identidad del peatón fallecido en el siniestro ocurrido en la Autopista Norte de Bogotá - crédito @BogotaTransito/X

El cierre total de la vía en este sector provocó importantes congestiones para quienes se desplazaban hacia el norte de la capital en las primeras horas del día. Las autoridades recomendaron tomar rutas alternas como la carrera Séptima o la vía Suba–Cota mientras se habilitaba el paso.

Las unidades de criminalística de la Policía de Tránsito trabajaron durante tres horas en el levantamiento del cuerpo y la recolección de pruebas. Pasadas las 5:00 a. m., la víctima fue trasladada a Medicina Legal para su identificación y posterior entrega a los familiares.

La Secretaría de Movilidad confirmó que se finalizaron labores de criminalística y “se habilita en su totalidad el tránsito en la zona”. Además, lamentaron la muerte de la persina

Cifras de accidentes de tránsito

El aumento en las muertes por accidentes de tránsito en Colombia durante 2025 ha generado preocupación entre las autoridades y la ciudadanía. Según cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el país registró 7.741 personas fallecidas en siniestros viales, lo que representa un incremento del 4,66% respecto al año anterior.

Plan retorno - crédito X

A pesar del panorama nacional, Bogotá reportó un comportamiento diferente. En la capital, el número de víctimas mortales llegó a 560, una disminución del 3,28% frente a las 579 muertes registradas en 2024.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial destacó que, aunque el total nacional aumentó, algunas ciudades lograron reducir los casos, como es el caso de Bogotá.

Otro accidente en la localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá, dejó un peatón muerto tras choque múltiple

El accidente de tránsito en Ciudad Bolívar del lunes 19 de enero alteró la vida cotidiana en el sector de Villa Hermosa. La colisión, que involucró a tres vehículos particulares, un bus del Sitp y un peatón, provocó la muerte de una persona y dejó a otras con lesiones.

La Secretaría de Movilidad de Bogotá reportó en sus redes sociales: “Se presenta siniestro vial con fatalidad entre 3 camionetas, bus zonal y peatón, carrera 18L con calle 65B Sur”.

Este mensaje, publicado a las 9:51 a. m., alertó sobre la gravedad del incidente y el impacto en la movilidad local.

El tráfico en la zona quedó interrumpido mientras las autoridades trabajaban para gestionar la emergencia. Los organismos de rescate y tránsito acudieron rápidamente al lugar, siguiendo la confirmación oficial de que “las autoridades correspondientes se dirigieron al lugar exacto del siniestro vial para atenderlo”.

Las autoridades de tránsito acudieron al lugar del siniestro vial en Ciudad Bolívar para coordinar la atención a las víctimas y el orden público - crédito @PasaenBogota/X

Las primeras indagaciones apuntan a una posible causa: uno de los vehículos habría sufrido fallas mecánicas, lo que desencadenó el choque múltiple. Por el momento, las investigaciones continúan para esclarecer las responsabilidades y las circunstancias precisas del suceso.

Estas fueron algunas de las reacciones en las redes sociales: ¿Cuándo sacarán de circulación esos vehículos viejos? Más de veinte años de uso debe ser suficiente para ordenar chatarrizar”; “¿Cuándo sacarán de circulación esos vehículos viejos? Más de veinte años de uso debe ser suficiente para ordenar chatarrizar”.