Estos son los pasaportes que dominan el ranking mundial en 2026: así le fue al documento colombiano

El informe 2026 sobre movilidad internacional reveló quiénes lideran el acceso sin visa y muestra cómo se mueve Colombia en un escenario cada vez más competitivo

El pasaporte colombiano ocupa el
El pasaporte colombiano ocupa el puesto 37 en el Henley Passport Index 2026, con acceso sin visa a 130 destinos internacionales - crédito Cancillería de Colombia

El documento que cada colombiano guarda en un cajón, en una billetera o en la memoria del celular dice mucho más que su nombre y su fotografía. El pasaporte sigue siendo una de las llaves más claras para medir qué tan lejos, o qué tan fácil, puede llegar un ciudadano en el mundo. El Henley Passport Index 2026 volvió a poner esa realidad sobre la mesa y, una vez más, Colombia aparece en una posición intermedia que refleja avances, pero con límites persistentes.

El ranking, elaborado por la firma Henley & Partners, analiza 199 pasaportes y los clasifica según el número de destinos a los que se puede ingresar sin visa previa. Para esta edición, Colombia se ubicó en el puesto 37, con acceso sin visa a 130 países. Aunque la posición se mantiene frente a 2025, el dato no pasa desapercibido, pues el número de destinos disponibles para los colombianos disminuyó respecto a años anteriores, cuando eran 134 en 2025 y 135 en 2024.

Colombia descendió en el número
Colombia descendió en el número de países sin visa, al pasar de 135 destinos en 2024 a 130 en 2026, según el ranking global - crédito Europa Press

El índice se construye a partir de información oficial de autoridades migratorias y aerolíneas internacionales, y suele leerse como un termómetro de la reputación internacional de los países, sus relaciones diplomáticas y su estabilidad política y económica. En términos generales, el informe mostró que, aunque la movilidad global aumentó en las últimas dos décadas, ese crecimiento no fue igual para todos.

En la cima del ranking, Asia y Europa vuelven a marcar la pauta. Singapur se mantiene como el pasaporte más poderoso del mundo, con acceso sin visa a 192 destinos. Le siguen Japón y Corea del Sur, que comparten el segundo lugar con 188 países. Un poco más abajo aparece un sólido bloque europeo: Dinamarca, Luxemburgo, España, Suecia y Suiza ocupan el tercer puesto, con entrada libre a 186 destinos.

La tendencia continúa en el cuarto lugar, donde Alemania, Francia, Italia y Países Bajos permiten viajar sin visa a 185 países. El top cinco lo cierran Emiratos Árabes Unidos, Hungría, Portugal, Eslovaquia y Eslovenia, con 184 destinos habilitados. Estados Unidos aparece en la décima posición, con acceso a 179 países, mientras que el Reino Unido, aunque sigue bien posicionado, ha perdido terreno frente a años anteriores.

De acuerdo con el Henley
De acuerdo con el Henley Passport Index 2026, "Singapur se mantiene como el pasaporte más poderoso del mundo, con acceso sin visa a 192 destinos - crédito Adobe Stock

En ese panorama global, la ubicación de Colombia refleja una movilidad moderada. Estar en el puesto 37 significa que el pasaporte colombiano ofrece más facilidades que buena parte de África y Asia, pero sigue lejos de los estándares de los países con mayor poder de circulación. La leve reducción en el número de destinos sin visa sugiere, además, un estancamiento en la expansión de acuerdos que faciliten los viajes de los ciudadanos.

La comparación regional es aún más reveladora. América Latina muestra contrastes marcados. Chile lidera la región con uno de los pasaportes más fuertes del continente, ya que permite viajar sin visa a 175 destinos. Argentina y Brasil le siguen de cerca, con acceso a 169 países cada uno. México, con 157 destinos, también supera ampliamente a Colombia en el ranking de 2026.

Estas diferencias no son solo estadísticas. Detrás de ellas hay acuerdos bilaterales, políticas migratorias, niveles de confianza internacional y estrategias diplomáticas sostenidas en el tiempo. Mientras algunos países de la región lograron consolidar tratados que amplían la movilidad de sus ciudadanos, otros, como Colombia, parecen avanzar más lentamente en ese frente.

Menos destinos sin visa para
Menos destinos sin visa para colombianos representa más trámites, mayores costos y obstáculos para estudiar, trabajar o viajar al exterior - crédito Cancillería de Colombia

Para los colombianos, el impacto es cotidiano. Un pasaporte con menos acceso sin visa implica más trámites, más costos y, en muchos casos, más barreras para estudiar, trabajar o simplemente viajar. Aunque en los últimos años se han logrado avances importantes, especialmente en América Latina y algunos países de Europa, el informe deja claro que todavía hay camino por recorrer.

El Henley Passport Index 2026 no solo ordena países en una lista. También recuerda que la movilidad internacional sigue siendo un privilegio distribuido de forma desigual. En el caso de Colombia, la estabilidad en el ranking contrasta con la pérdida gradual de destinos, un llamado de atención sobre la necesidad de fortalecer la política exterior y los acuerdos internacionales.

